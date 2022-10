L’IA génère une interview complète entre “Steve Jobs” et “Joe Rogan” dans une foulée époustouflante

L’intelligence artificielle est utilisée pour entreprendre une gamme d’activités, de l’art à la pâtisserie. Il a fait des progrès impressionnants ces derniers temps et ses avantages et inconvénients sont généralement âprement débattus sur Internet. Maintenant, un podcast entier a été généré à l’aide de l’IA, qui imite la voix et l’inflexion de Joe Rogan et Steve Jobs. L’interview sur le site Web du podcast AI est assez difficile à lire, car il est presque impossible de dire que ce n’est pas vraiment Steve Jobs qui est interviewé par Joe Rogan.

L’IA crée chaque semaine un nouveau podcast où un nouveau sujet est abordé en profondeur. Les auditeurs peuvent suggérer des sujets, ainsi que des idées pour les invités et les hôtes. “Que vous soyez un passionné d’apprentissage automatique, que vous souhaitiez simplement entendre vos sujets préférés abordés d’une nouvelle manière ou même simplement écouter des voix du passé ramenées à la vie, c’est le podcast qu’il vous faut”, indique le site Web.

“La voix de Steve Jobs a été clonée à partir de moins de 4 heures d’affinage sur notre modèle Speech et nous l’avons ramenée à 1 heure maintenant… Bientôt, n’importe qui pourra le faire pour sa propre voix en quelques minutes seulement”, Mahmoud Felfel, l’un des les créateurs, ont expliqué sur Twitter.

C’est assez hallucinant : un podcast entièrement généré par l’intelligence artificielle où Joe Rogan interviewe Steve Jobs. https://t.co/JPeKZ8ylxk – Alex MacCaw (@maccaw) 11 octobre 2022

Cela ressemble exactement à Steve Jobs et Joe Rogan. Félicitations au @play_ht équipe 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/DLu0cujKj2 – Kévin Natanzon (@kevntz) 11 octobre 2022

Bien que ce soit un bond impressionnant, cela a déclenché des alarmes pour de nombreux utilisateurs de Twitter, qui s’inquiétaient de l’utilisation malveillante de la technologie. “Mec, c’est fou combien de temps et d’efforts naïfs, sérieux, purs de cœur, les gens de la technologie mettront dans des technologies qui n’ont littéralement que des cas d’utilisation malveillants [sic]”, a commenté un utilisateur.

Je dirais que ce commentaire est assez naïf. penser que vous comprenez tous les cas d’utilisation autour de cela, et qu’ils sont tous malveillants, en particulier les effets de 2ème/3ème ordre — CHRIS2PHΞR CHASΞ (@Chris2pherChase) 11 octobre 2022

Et c’est là que réside le problème. Un tel développement dévalorise les restrictions que la réalité impose à nos capacités. On pourrait faire un podcast entre 2 personnes décédées d’époques différentes et les gens se laperaient. Mais par là nous dévaluons la vérité, l’authenticité et le vrai progrès. pic.twitter.com/BhPI7hBSia – Tariq Khan (@TariqMK_) 11 octobre 2022

Une collaboration entre la réalité et l’IA serait-elle possible pour le bien de l’humanité ? Seul le temps nous le dira.

