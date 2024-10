L’IA générative perturbe les communautés créatives, voici comment elles ripostent

Les sociétés d’intelligence artificielle générative capables de générer du contenu créatif perturberaient également les moyens de subsistance des créatifs du monde entier, selon un groupe de créatifs s’exprimant publiquement sur le problème.

« L’utilisation sans licence d’œuvres de création pour former l’IA générative constitue une menace majeure et injuste pour les moyens de subsistance des personnes derrière ces œuvres, et ne doit pas être autorisée, a » déclaration signé par 11 500 acteurs, musiciens, auteurs, photographes et compositeurs du monde entier, lu.

Julianne Moore, Kevin Bacon, Thom Yorke et Björn Ulvaeus d’Abba font partie des dizaines de milliers de créatifs qui ont signé cette lettre ouverte appelant ces entreprises à cesser de former sans discernement sur des contenus qui, selon eux, devraient faire l’objet d’une licence.

« Il s’agit d’un problème majeur pour de nombreux artistes, musiciens, acteurs, auteurs et autres créateurs dont le travail est exploité par les sociétés d’IA », a déclaré Ed Newton-Rex, un ancien cadre d’IA qui a publié le communiqué.

Une photo prise le 22 février 2024 montre le logo de l’application de chat d’intelligence artificielle sur l’écran d’un smartphone. Kirill Kudryavtsev/AFP via Getty Images

En tant qu’ancien responsable de l’audio chez Stability AI, Newton-Rex connaît bien les pratiques internes de formation aux données des entreprises d’IA générative. Il a démissionné en raison de la conviction de l’entreprise que la formation de ses modèles d’IA sur du contenu protégé par le droit d’auteur sans licence constitue une « utilisation équitable ».

Les modèles d’IA générative ont généralement supprimé autant de contenu que possible sur Internet, l’ont téléchargé et entraîné leur modèle pour pouvoir créer un nouveau travail qui correspond au style du travail sur lequel il s’est entraîné, a déclaré Newton-Rex à ABC News.

« Aucun de ces revenus ne revient aux artistes originaux », a expliqué le fondateur d’Overlai, Luke Neumann, dans un article de blog sur sa nouvelle application mobile qui vise à protéger la photographie à l’ère de l’IA.

Neumann, qui a également signé la lettre, a lancé l’application gratuite Overlai avec les photographes de renommée mondiale Paul Nicklen et Cristina Mittermeier, lorsqu’ils ont remarqué que les générateurs de texte en image pouvaient facilement reproduire les styles uniques des deux photographes. Et Neumann souligne la quantité de travail nécessaire à la photographie conservationniste – le coût du voyage et le fait de passer des semaines, parfois des mois dans un lieu pour documenter un écosystème délicat.

« Je pense que les entreprises d’IA doivent vraiment réfléchir longuement et sérieusement à la durée pendant laquelle elles auront besoin de données organiques et si elles veulent perturber les modèles économiques fragiles des gens qui capturent ces choses », a déclaré Neumann à ABC News. .

Plusieurs poursuites intentées par des créateurs allant des écrivains aux musiciens en passant par les comédiens se sont accumulées contre certaines des plus grandes sociétés d’IA générative pour violation du droit d’auteur.