L’IA générative est une « épée à double tranchant », déclarent les sénateurs américains, demandant une évaluation des dommages

Deux sénateurs américains ont rejoint la longue liste de personnalités notables exigeant que l’intelligence artificielle générative, la technologie derrière des outils comme ChatGPT et Midjourney, soit examinée au microscope pour examiner ses risques.

Dans une lettre adressée jeudi au chef du US Government Accountability Office, les sens. Edward Markey du Massachusetts et Gary Peters du Michigan ont demandé à l’agence de procéder à une évaluation détaillée de la technologie, affirmant que l’intelligence artificielle générative comporte un « large éventail de dommages graves ». »

« Bien que l’IA générative promette de nombreux avantages, elle cause déjà des dommages importants », a déclaré le lettre dit. « Afin de tirer le maximum d’avantages des progrès de l’IA, nous devons étudier attentivement et comprendre ses coûts. » Markey et Peters ajoutent que « le Congrès a un besoin urgent de l’expertise technique non partisane que le GAO est bien placé pour fournir ».

Les sénateurs citent les risques de l’IA générative comme la voix manipulatrice, la synthèse de texte et d’image ; les « deepfakes » qui incluent des images et des vidéos pornographiques faites de personnes (en particulier de femmes) sans leur consentement ; et les entreprises qui mettent en œuvre des chatbots IA qui fournissent aux clients des informations nuisibles et incorrectes.

Les avancées technologiques de l’IA générative jouent déjà un rôle positif dans les industries des arts aux sciences, disent les sénateurs, mais ils appellent la technologie « une épée à double tranchant » avec de graves implications si elle est utilisée de manière irresponsable.

Les entreprises utilisent des systèmes d’IA depuis des années, mais les inquiétudes concernant les offres d’IA génératives comme le chatbot ChatGPT d’OpenAI et les outils de génération d’images Midjourney et Dall-E ont augmenté depuis la popularité fulgurante de ChatGPT après son lancement à la fin de l’année dernière.

Les dirigeants de la technologie, les experts de l’industrie et même les PDG derrière ces technologies d’IA ont été francs sur les répercussions négatives potentielles des modèles d’IA générative en l’absence de réglementation et de surveillance de l’industrie ou du gouvernement.

Microsoft, un leader du secteur de l’IA, a publié en mai un rapport de 40 pages selon lequel la réglementation de l’IA est nécessaire pour garder une longueur d’avance sur les mauvais acteurs et les abus.

En mars, le PDG de Tesla, Elon Musk, et d’autres leaders de l’industrie ont appelé à une pause sur les modèles d’IA plus avancés que ChatGPT 4, la version la plus avancée du grand modèle de langage derrière le chatbot ChatGPT, citant des « risques profonds » pour l’humanité.

Et plus tôt ce mois-ci, Sam Altman, PDG d’OpenAI, et Demis Hassabis, PDG de DeepMind, aux côtés d’autres scientifiques et notables, ont signé une déclaration concernant les systèmes d’IA avancés, affirmant que « l’atténuation du risque d’extinction de l’IA devrait être une priorité mondiale aux côtés d’autres risques à l’échelle de la société ». comme les pandémies et la guerre nucléaire.

Dans leur lettre de jeudi, Markey et Peters incluent une liste de questions que le Government Accountability Office pourrait utiliser pour évaluer les risques de l’IA générative. Il comprend des questions sur les mesures de sécurité, les pressions commerciales et l’impact sur les travailleurs.

