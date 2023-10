L’IA générative connaîtra une « douche froide » en 2024, prédisent les analystes

L’espace très animé de l’intelligence artificielle générative devrait être confronté à la réalité l’année prochaine, a prédit mardi un cabinet d’analystes, soulignant la diminution du battage médiatique autour de la technologie, la hausse des coûts nécessaires à son fonctionnement et les appels croissants à une réglementation comme signes que la technologie est confrontée à un problème. ralentissement imminent.

Dans son tour d’horizon annuel des principales prévisions pour l’avenir de l’industrie technologique en 2024 et au-delà, CCS Insight a fait plusieurs prédictions sur l’avenir de l’IA, une technologie qui a fait la une d’innombrables gros titres concernant à la fois ses promesses et ses pièges.

La principale prévision de CCS Insight pour 2024 est que l’IA générative « recevra une douche froide en 2024 », car la réalité du coût, du risque et de la complexité impliqués « remplace le battage médiatique » entourant la technologie.

« En fin de compte, à l’heure actuelle, tout le monde parle d’IA générative, Google , Amazone , Qualcomm , Méta « , a déclaré Ben Wood, analyste en chef chez CCS Insight, à CNBC lors d’un appel avant la publication du rapport sur les prévisions.

« Nous sommes de fervents défenseurs de l’IA, nous pensons qu’elle aura un impact énorme sur l’économie, nous pensons que cela aura un impact important sur la société dans son ensemble, nous pensons que c’est formidable pour la productivité », a déclaré Wood.

« Mais le battage médiatique autour de l’IA générative en 2023 a été si immense que nous pensons qu’elle est exagérée, et il y a de nombreux obstacles à surmonter pour la mettre sur le marché. »

Les modèles d’IA générative tels que ChatGPT d’OpenAI, Google Bard, Claude d’Anthropic et Synthesia s’appuient sur d’énormes quantités de puissance de calcul pour exécuter les modèles mathématiques complexes qui leur permettent de déterminer les réponses à proposer pour répondre aux invites des utilisateurs.

Les entreprises doivent acquérir des puces de grande puissance pour exécuter des applications d’IA. Dans le cas de l’IA générative, il s’agit souvent d’unités de traitement graphique avancées, ou GPU, conçues par le géant américain des semi-conducteurs. Nvidia vers lequel les grandes entreprises et les petits développeurs se tournent pour exécuter leurs charges de travail d’IA.

Aujourd’hui, de plus en plus d’entreprises, notamment Amazon, Google, Alibaba, Meta et, semble-t-il, OpenAI, conçoivent leurs propres puces d’IA spécifiques sur lesquelles exécuter ces programmes d’IA.

« Le simple coût du déploiement et du maintien de l’IA générative est immense », a déclaré Wood à CNBC.

« Et c’est très bien pour ces grandes entreprises de le faire. Mais pour de nombreuses organisations, de nombreux développeurs, cela va simplement devenir trop coûteux. »