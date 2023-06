L’IA générative arrive dans Adobe Express pour les vidéos sociales et les dépliants flashy

Adobe a apporté ses outils Firefly pour l’IA générative à son AdobeExpress application pour générer rapidement des affiches, des vidéos, des dépliants et d’autres supports graphiques. Les deux premiers nouveaux outils d’IA qui vous permettent d’ajouter des images et des effets de texte générés à partir d’une invite de texte, a déclaré Adobe jeudi.

Adobe Express est ce que la société appelle une « application de création de contenu tout-en-un ». Adobe a publié les fonctionnalités dans une nouvelle version bêta de la version Web d’Adobe Express et prévoit de les associer à une application mobile mise à jour dans deux à trois mois, a déclaré Govind Balakrishnan, vice-président senior du service d’abonnement Creative Cloud d’Adobe.

L’IA générative a captivé l’imagination du public avec la capacité de produire des paroles de chansons, des réponses à des questions d’essai et d’innombrables autres tâches. L’IA est formée pour repérer des modèles dans d’énormes ensembles de données de formation, mais elle peut jaillir des informations plausibles mais complètement fausses. Soyez donc prévenu si vous cherchez des conseils fiscaux ou une aide médicale.

Les outils d’intelligence artificielle générative d’Adobe, comme une version bêta de Photoshop en cours de test, sont sans doute un ajustement plus naturel, car de nombreuses personnes qui l’utilisent rechercheront des vols de fantaisie comme des fleurs colorées ou des lettres qui semblent envahies par le lierre.

La nouvelle version d’Adobe Express offre également des capacités d’édition vidéo, potentiellement utiles pour la foule TikTok ou Instagram Reels, et la possibilité d’importer, d’éditer et d’exporter des fichiers PDF.

Adobe Express est gratuit dans sa forme de base mais coûte 10 $ par mois pour les personnes qui souhaitent plus de modèles, de photos, de vidéos et de polices. Lorsque les outils d’IA quitteront les tests bêta, ils viendront avec un niveau gratuit d’images générées – le seuil n’a pas encore été déterminé – et certains niveaux de tarification pour plus.

« Nous devrons évidemment mettre une sorte de limite au nombre de générations », a déclaré Balakrishnan. « Ceux-ci sont chers. »

C’est peut-être cher, mais c’est aussi potentiellement très intéressant pour l’ensemble créatif qui passe déjà beaucoup de temps à créer de nouvelles images.

« Nous continuons de considérer l’IA générative comme un vent arrière pour Adobe », a déclaré Matthew Swanson, analyste chez RBC Capital Markets, dans un rapport publié mercredi.