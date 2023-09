L’IA fait fureur, mais l’industrie du jeu vidéo n’est peut-être pas encore prête à l’adopter

TOKYO — Les jeux vidéo sont au centre de l’attention avec le Tokyo Game Show 2023 en cours — mais certains des plus grands développeurs de jeux au Japon affirment que les tendances en vogue telles que l’IA générative et les casques de réalité virtuelle/réalité augmentée pour le développement de jeux ne sont peut-être pas encore prêtes.

Les développeurs de jeux aiment le Japon Koei Tecmo « Nous utilisons l’IA algorithmique conventionnelle « depuis longtemps », a déclaré à CNBC Hisashi Koinuma, président et chef de l’exploitation de Koei Tecmo Games, mais des défis subsistent lors de l’utilisation de la dernière itération – l’IA générative – dans le développement de jeux.

« Nous n’en sommes pas encore au stade de l’intégration de l’IA générative dans nos produits, mais nous sommes en train de tester différentes manières de l’intégrer à l’avenir », a déclaré mercredi Koinuma.

« Nous sommes toujours en train de rechercher et d’étudier comment et dans quelle mesure l’IA générative, y compris les questions liées aux droits, bénéficiera à la production de jeux, et dans quelle mesure elle contribuera à créer de meilleurs jeux. »

Le problème des droits d’auteur n’est pas partagé par Koei Tecmo seul.