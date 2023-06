L’IA facilitera l’entrepreneuriat

Le PDG d’Airbnb, Brian Chesky, n’a pas peur que l’intelligence artificielle déplace des emplois. En fait, il pense que cela en créera davantage, en particulier dans le monde de l’entrepreneuriat.

Depuis que ChatGPT a commencé à gagner en popularité l’hiver dernier, les icônes de la technologie, du cofondateur d’Apple Steve Wozniak à l’entrepreneur milliardaire Mark Cuban, ont admis qu’elles craignaient que l’IA ne remplace les travailleurs humains dans presque tous les secteurs.

Mais ils oublient quelque chose, Chesky dit récemment le podcast « This Week in Startups »: Nous ne savons même pas quels types d’emplois cela va créer.

« Il est plus facile d’imaginer quels emplois seront déplacés que quels emplois seraient créés », a déclaré Chesky. « Ce [would] nous obligent à concevoir ce qui n’existe pas. »

L’IA rend déjà les ingénieurs logiciels d’Airbnb plus efficaces, a déclaré Chesky, avec 30 % des tâches quotidiennes qui pourraient être traitées par des outils de type ChatGPT dans les six prochains mois. Cela ne signifie pas nécessairement que les emplois de ces ingénieurs sont menacés, a-t-il déclaré, affirmant que le temps gagné pourrait leur permettre de se concentrer sur des projets plus difficiles et plus personnalisés.

Les informaticiens ne sont pas les seuls bénéficiaires potentiels, a-t-il déclaré. Au fur et à mesure que l’IA évolue, vous serez en mesure de dire aux chatbots en langage clair ce que vous voulez dans un site Web et la technologie le construira pour vous, aucun langage de codage n’est requis, a déclaré le PDG d’Airbnb.

« Je pense que cela va créer des millions de startups … l’entrepreneuriat va être une aubaine », a déclaré Chesky. « N’importe qui peut faire essentiellement l’équivalent de ce que l’ingénierie logicielle ne vous permettait de faire qu’il y a cinq ans. »

Chesky n’est pas le seul à penser ainsi. L’IA aide déjà les gens à gagner plus d’argent en moins de temps, a écrit Matt Higgins, PDG de RSE Ventures, pour CNBC Make It la semaine dernière. « L’IA peut être un excellent outil pour gagner de l’argent, et c’est certainement mieux que de vendre des fleurs au coin des rues », a-t-il écrit.

Ce n’est pas la première fois que les gens s’inquiètent du fait que la technologie remplace les êtres humains. L’essor des ordinateurs et d’Internet a certainement éliminé des emplois, comme les dactylographes et les opérateurs téléphoniques. Cela a facilité d’autres rôles et créé de nouvelles opportunités, comme les concepteurs de sites Web et les créateurs de contenu.

Mais l’expansion de l’IA pourrait encore être une épée à double tranchant, comme l’a déclaré le PDG de Tesla, Elon Musk, à David Faber de CNBC le mois dernier. Par exemple, il peut être difficile de trouver votre travail épanouissant « si l’IA peut faire votre travail mieux que vous ».

Une partie du problème est que l’IA évolue trop rapidement pour que quiconque puisse prévoir avec précision à quoi pourrait ressembler son avenir. Si les entreprises ne s’adaptent pas à un rythme similaire, elles risquent d’être laissées pour compte, a déclaré Chesky.

« Je suis préoccupé par la vitesse à laquelle cela va et la société est-elle préparée à cette vitesse », a-t-il déclaré. « Mais je pense que d’un point de vue créatif … vous n’avez qu’à vous inquiéter si vous ne voulez pas en faire partie, car c’est un outil créatif pour vous. Les ordinateurs sont des outils. »

