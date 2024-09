L’IA évolue plus vite que les experts ne l’imaginaient, y compris pour Bill Gates

Lorsque Bill Gates, l’homme qui a cofondé Microsoft et créé le logiciel qui a permis de transformer les ordinateurs personnels en appareils ménagers du quotidien, décrit l’IA comme la « plus grande avancée technique de ma vie », il est difficile de ne pas s’arrêter et de dire : « Wouah ».

Gates, dans un reportage sur ABC-TV entretien Lors d’une interview avec Oprah Winfrey au début du mois, il a partagé ses réflexions sur l’importance qu’il attendait des systèmes d’IA générative, affirmant que cette technologie améliorerait de nombreux aspects de la société. Elle aura un impact sur l’état des soins de santé, par exemple, en faisant office de « troisième personne » qui assistera à vos rendez-vous médicaux pour vous proposer des traductions et des résumés en temps réel de ce que vous disent les professionnels de la santé. Elle deviendra également un assistant pédagogique qui pourra offrir à chaque élève un tuteur personnel « toujours disponible ».

Mais le commentaire de Gates qui a vraiment retenu mon attention était la rapidité avec laquelle les outils d’IA de génération, qui ont été introduits dans le monde il y a près de deux ans lorsque OpenAI a publié ChatGPT, ont progressé.

« C’est la première fois que cette technologie se développe plus rapidement que ce que les initiés attendaient », a déclaré Bill Gates à Winfrey. « Malgré tous les avantages que l’IA pourrait apporter, j’ai de grandes craintes quant aux risques », a-t-il ajouté.

Il n’est pas le seul. L’ancien PDG de Google, Eric Schmidt dit quelque chose de similaire avait été dit l’année dernière, soulignant que « les gens ne pourront pas s’adapter » à un monde avec l’IA.

Gates estime que la vitesse de développement de l’IA oblige les entreprises à collaborer avec les gouvernements pour créer des réglementations visant à garantir que l’IA ne porte pas atteinte à notre économie, entre autres. (La semaine dernière, les Nations Unies ont également partagé leurs réflexions sur la gouvernance de l’IA dans un nouveau rapport, intitulé Gouverner l’IA pour l’humanité.)

Bill Gates n’est pas le seul éminent acteur de la technologie à penser que la réglementation gouvernementale sera nécessaire pour atténuer les risques liés aux systèmes à développement rapide. Sam Altman, PDG d’OpenAI, s’entretenant avec Winfrey dans le même entretien spécial, a également noté que « les systèmes d’IA ont connu une amélioration assez rapide ». Il suggère que les fabricants d’IA devront travailler avec le gouvernement « pour commencer à déterminer comment effectuer des tests de sécurité de ces systèmes… comme nous le faisons pour les avions ou les nouveaux médicaments ou des choses de ce genre ».

Une fois cela fait, a déclaré Altman, « nous aurons plus de facilité à déterminer le cadre réglementaire plus tard. »

Étant donné l’adage selon lequel l’histoire est vouée à se répéter — de nouvelles technologies sont introduites (comme les réseaux sociaux) ; le gouvernement se démène pour trouver comment les réglementer après qu’elles ont causé des dommages — je me demande si les conversations qu’Altman a dit à Winfrey qu’il avait maintenant avec des gens du gouvernement « tous les deux ou trois jours » auraient dû avoir lieu. avant le lancement de ChatGPT.

Voici d’autres activités de l’IA qui méritent votre attention.

Oprah Winfrey parle d’intelligence artificielle mais rate l’opportunité avec Altman d’OpenAI

En parlant de cette émission spéciale de Winfrey, intitulée L’IA et notre avenir et maintenant en streaming sur Hulu, j’ai dit la semaine dernière que j’offrirais une critique. Mis à part les points ci-dessus d’Altman et Gates, je dirai simplement que j’ai été déçu par ce que Winfrey n’a pas demandé à Altman.

Plus précisément, quand et s’il partagera des détails sur ce qui se trouve dans les données d’entraînement de son chatbot populaire. Pourquoi voulons-nous le savoir ? En partie parce qu’OpenAI et l’un de ses bailleurs de fonds, Microsoft, sont en train de poursuivi en justice par le New York Times pour avoir prétendument supprimé la bibliothèque de contenu du NYT sans autorisation, attribution ou compensation, afin de former le Large Language Model, ou LLM, qui alimente ChatGPT.

Avocats et juristes dire cette action en justice constitue le « premier grand test pour l’IA dans le domaine du droit d’auteur ».

Bien qu’OpenAI n’ait pas précisé ce que contenaient ses données de formation, elle a fait valoir que tout contenu protégé par le droit d’auteur que la société a copié du NYT et d’autres créateurs de contenu pour créer son chatbot à but lucratif serait couvert par la «utilisation équitable » doctrine.

Je ne sais pas qui l’emportera dans ce procès. Mais étant donné qu’Oprah Winfrey est l’une des créatrices de contenu les plus puissantes de la planète et que son rôle est remarquable, auteurs, artistes et éditeurs ont exprimé des inquiétudes et intenté des poursuites en faisant valoir que leur propriété intellectuelle était volée sous forme de données de formation par des sociétés d’IA, on pourrait penser qu’elle aurait pu demander quelque chose à Altman à ce sujet.

Je suppose que nous devrons simplement attendre la prochaine spéciale.

La « marraine de l’IA » a pour objectif de vous aider à construire de nouveaux mondes

Si vous suivez régulièrement l’actualité de l’IA, vous entendrez parler des parrains de l’IA : les informaticiens. Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton et Yann LeCunqui ont fait la une des journaux avec leurs réflexions sur les risques, les opportunités et le rythme de développement de l’IA. La semaine dernière, c’était au tour de Fei-Fei Li de faire parler d’elle. Lichercheuse en intelligence artificielle et professeure à l’université de Stanford qui a travaillé chez Google et Stanford, est considérée comme la marraine de l’intelligence artificielle. Et elle a lancé une nouvelle entreprise d’intelligence artificielle, Laboratoires du mondeaprès avoir levé 230 millions de dollars.

World Labs écrit qu’il construit des LLM axés sur « l’intelligence spatiale », affirmant qu’ils seront capables de « percevoir, générer et interagir avec le monde 3D ».

Qu’est-ce que cela signifie ? Steven Levy, journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies et spécialiste des technologies de longue date, écrit dans Wired : dit L’objectif de World Labs est d’enseigner aux « systèmes d’IA une connaissance approfondie de la réalité physique » afin que les artistes, les concepteurs, les développeurs de jeux, les studios de cinéma et les ingénieurs utilisant ces moteurs d’IA puissent tous être des « constructeurs de mondes ».

Le premier produit de World Labs est attendu pour 2025, signe supplémentaire de la rapidité avec laquelle l’IA se développe. L’optimisme est de mise quant aux capacités de Li, sa start-up étant déjà valorisée à plus d’un milliard de dollars.

Combien d’énergie et d’eau faut-il à l’IA pour écrire un court e-mail ?

Nous savons que l’informatique a un coût environnemental. L’alimentation et le refroidissement des parcs de serveurs qui hébergent les processeurs, les logiciels, les ordinateurs, les équipements réseau et les autres technologies qui nous fournissent Internet et les services en ligne au quotidien entraînent des coûts.

Alors, quel est le coût environnemental d’une requête de chatbot ? Le Washington Post a décidé de découvriravec des chercheurs de l’Université de Californie à Riverside. Ils ont découvert qu’un seul e-mail de 100 mots créé par un chatbot utilisant le modèle GPT-4 d’OpenAI, qui alimente ChatGPT, nécessite 519 millilitres d’eau, soit un peu plus qu’une bouteille. Ce même e-mail consomme 0,14 kilowattheure d’électricité, soit « 14 ampoules LED pendant 1 heure ».

Cela vaut la peine de lire leur étude pour voir à quel point ces coûts s’additionnent, quand on considère que selon Selon le Pew Research Center, environ un quart des Américains ont utilisé ChatGPT depuis ses débuts.

Les bibliothèques publiques peuvent aider à lutter contre la désinformation générée par l’IA

Le Conseil des bibliothèques urbaines a publié un document utile bref sur la manière dont les bibliothèques publiques peuvent exploiter leur position en tant qu’espaces communautaires pour encourager les gens à se rassembler en face à face – non seulement pour les aider à surmonter le sentiment d’isolement social dans un monde de plus en plus numérique, mais aussi pour offrir des outils et des ateliers pour apprendre aux gens à repérer la mésinformation et la désinformation diffusées par les plateformes numériques.

« Diverses études indiquent que la mésinformation et la désinformation sont plus susceptibles de se développer dans des sociétés fortement polarisées ou dans des communautés ayant de faibles niveaux de connectivité sociale », écrit le conseil dans un rapport de 10 pages intitulé Le rôle des bibliothèques en tant qu’espaces publics dans la lutte contre la mésinformation, la désinformation et l’isolement social à l’ère de l’IA générative.

Parmi les programmes de bibliothèque qui ont déjà connu du succès, le conseil a souligné le Bibliothèque publique de Boston pour avoir organisé en août un atelier visant à lutter contre la désinformation en enseignant des compétences en littératie numérique et en proposant des outils qui aident les gens à « identifier les informations exactes sur Internet ».

Pour information, il existe plus de 123 000 bibliothèques publiques aux États-Unis, selon l’Association américaine des bibliothèques.

Mes cours de vocabulaire sur l’IA



Les vidéos ont été et seront créées et présentées entièrement par un humain.