L’IA et vous : zoomer, ajuster les chaussures de course, trouver des données d’entraînement

Zoom était dans l’actualité cette semaine, et pas seulement parce que la société de visioconférence qui a contribué à populariser le travail à distance a décidé que nombre de ses employés devaient retour au bureau deux jours par semaine (une nouvelle politique qui a inspiré de nombreux mèmes).

La nouvelle qui le place au premier rang de ce tour d’horizon de l’IA est le contrecoup après Actualités des pirates a remarqué qu' »une mise à jour des termes et conditions de Zoom en mars semblait donner essentiellement à l’entreprise toute latitude pour avaler la voix, la vidéo et d’autres données, et les mettre à la pelle dans les systèmes d’apprentissage automatique », Filaire noté.

Les accords sur les conditions d’utilisation sont connus pour vous amener à renoncer à certains de vos droits ou informations personnelles en enterrant des détails comme celui-ci dans leurs petits caractères. Mais même les non avertis en IA étaient coché avec l’approche globale de Zoom lorsqu’il s’agit d’informations partagées dans des conversations par les millions de personnes qui utilisent ses logiciels.

Donc plus tôt cette semaine, Le chef de produit de Zoom, Smita Hasham, a déclaré que la société avait révisé ses conditions de servicepromettant aux utilisateurs qu’il « n’utilise aucun de vos fichiers audio, vidéo, de chat, de partage d’écran, de pièces jointes ou d’autres communications telles que le contenu des clients (tels que les résultats des sondages, le tableau blanc et les réactions) pour former l’intelligence artificielle de Zoom ou de tiers des modèles. »

Mais cela pourrait se produire à l’avenir – si vous donnez votre consentement, je suppose. Le consentement est le mot clé ces jours-ci alors que des auteurs, comme Sarah Silverman et Margaret Atwood, appellent les fabricants de chatbots d’IA, y compris OpenAI et Google, pour avoir avalé leur contenu protégé par le droit d’auteur sans autorisation ni compensation pour former des systèmes d’IA et alors que la Federal Trade Commission enquête sur OpenAI savoir s’il s’agit d’une mauvaise gestion des informations personnelles des utilisateurs.

Après annonçant un accord pour licencier le contenu de l’Associated Press pour des termes non divulgués le mois dernier – une décision qui implique qu’OpenAI comprend qu’elle doit autoriser le contenu sur lequel ChatGPT est basé – OpenAI ce mois-ci a déclaré qu’il permettait aux opérateurs de sites Web de bloquer son robot d’indexation, GPTBot, d’avaler des informations sur leurs sites. C’est important car OpenAI n’a pas dit comment il a obtenu tout ce contenu qui alimente ChatGPT, l’un des chatbots les plus populaires avec Google Bard et Microsoft Bing.

Google n’est pas aussi timide sur ce qui alimente Bard, déclarant dans un dossier cette semaine auprès du gouvernement australien que « la loi sur le droit d’auteur devrait être modifiée pour permettre aux systèmes d’IA générative de gratter Internet ». Je veux dire, c’est comme ça que Google Search a vu le jour après tout. Mais Google a également déclaré qu’il devrait y avoir « une option de retrait réalisable pour les entités qui préfèrent que leurs données ne soient pas formées à l’utilisation de systèmes d’IA », selon reportage par The Guardianqui a ajouté « la société n’a pas précisé comment un tel système devrait fonctionner ».

TL; DR : Attendez-vous à de nombreuses autres poursuites, accords de licence et discussions avec des organismes de réglementation aux États-Unis et dans le monde sur la manière dont les entreprises d’IA devraient et ne devraient pas obtenir les données dont elles ont besoin pour former les grands modèles de langage qui alimentent ces chatbots.

Comme Filaire notéaux États-Unis où il n’y a pas de loi fédérale sur la protection de la vie privée protégeant les consommateurs des entreprises qui dépendent de la collecte et de la revente de données : « De nombreuses entreprises technologiques profitent déjà de nos informations, et beaucoup d’entre elles comme Zoom sont maintenant à la recherche de moyens d’obtenir plus de données pour les projets d’IA générative. Et pourtant, c’est à nous, les utilisateurs, d’essayer de contrôler ce qu’ils font. »

Voici les autres actions en IA qui méritent votre attention.

L’IA en tant qu’assistante d’achat experte

Se préparant pour son premier marathon en novembre, la journaliste de Crumpe Bree Fowler a essayé le logiciel d’ajustement de chaussures alimenté par l’IA de Fleet Feet, une chaîne nationale de magasins de course spécialisés, pour l’aider à trouver les bonnes baskets.

Malgré son scepticisme quant à ses capacités, Fowler a découvert que le logiciel Fit Engine analysait « les formes des deux pieds d’un coureur (collectées via un processus de numérisation 3D appelé Fit ID) en prenant des mesures précises dans quatre domaines différents. Il ne regarde pas seulement combien de temps les pieds d’une personne, mais aussi la hauteur de ses voûtes plantaires, la largeur de ses pieds au niveau des orteils et l’espace dont il a besoin au talon. »

Le programme AI mesure vos pieds dans plusieurs dimensions différentes pour vous aider à trouver l’ajustement idéal. Pieds de flotte

En fin de compte, Fowler a appris que ses pieds étaient plus grands qu’elle ne le pensait. Et après avoir essayé « beaucoup, beaucoup » de chaussures, elle a pu après une heure le réduire à deux paires (dont une était en solde). Mais si vous pensez que le logiciel d’intelligence artificielle est la solution ultime dans le processus de sélection de chaussures spécialisées, détrompez-vous. Même le responsable de l’expérience de vente au détail du magasin Fleet Feet New York qu’elle a visité a déclaré que l’outil est là pour aider les employés humains et leur donner un point de départ pour trouver des chaussures avec la bonne taille.

« Cela transforme les données en quelque chose de beaucoup plus compréhensible pour le consommateur », a déclaré Michael McShane de Fleet Feet à Fowler. « Je suis toujours là pour vous donner une expertise, vous apprendre ce que disent les données et vous expliquer pourquoi il vaut mieux venir ici que d’aller dans une sorte de magasin générique. »

Disney voit un monde d’IA, après tout

Alors que les acteurs et autres professionnels de la création continuent de frapper les studios hollywoodiens sur la manière dont l’IA pourrait affecter ou déplacer leurs emplois à l’avenir, Reuters, citant des sources anonymes, dit que Walt Disney a « créé un groupe de travail pour étudier l’intelligence artificielle et comment elle peut être appliquée à travers le conglomérat de divertissement ». Le rapport ajoute que la société « cherche à développer des applications d’IA en interne ainsi qu’à former des partenariats avec des startups ». L’essentiel: Disney se tourne vers l’IA pour voir comment elle peut réduire les coûts de production de films et d’émissions de télévision, a déclaré une source à Reuters.

Disney a refusé de commenter Reuters, mais comme de nombreuses autres entreprises, il a des offres d’emploi sur son site qui suggèrent où se situent ses intérêts dans l’IA.

Quelques statistiques intéressantes sur l’IA

Dans une enquête de 24 pages du 1er août intitulée « L’état de l’IA en 2023 : l’année de percée de l’IA générative », McKinsey & Co. a déclaré avoir constaté que moins d’un an après la sortie d’outils d’IA générative comme ChatGPT, un tiers des répondants à l’enquête utilisaient déjà des outils d’IA générative pour au moins une fonction commerciale.

« Au milieu des avancées récentes, l’IA est passée d’un sujet relégué aux employés de la technologie à une priorité pour les chefs d’entreprise : près d’un quart des cadres supérieurs interrogés déclarent utiliser personnellement des outils d’IA de génération pour le travail, et plus d’un quart des les répondants des entreprises utilisant l’IA disent que l’IA de génération est déjà à l’ordre du jour de leur conseil d’administration », a constaté le chercheur.

« De plus, 40 % des personnes interrogées affirment que leurs organisations augmenteront globalement leurs investissements dans l’IA en raison des progrès de l’IA de génération. les organisations atténuent même le risque qu’elles jugent le plus pertinent : l’inexactitude. »

Pendant ce temps, dans un rapport intitulé L’automatisation maintenant et ensuite : rapport sur l’état de l’automatisation intelligente 2023, les 1 000 responsables de l’automatisation interrogés ont déclaré que l’IA contribuerait à augmenter la productivité. « À mesure que nous automatisons la partie la plus fastidieuse de leur travail, les résultats des sondages sur la satisfaction des employés sont meilleurs. Les employés sont plus engagés. Ils sont plus heureux. tâches de faible valeur », a déclaré un CTO d’une grande organisation de soins de santé dans le cadre de l’enquête, qui peut être trouvé ici.

Cette étude a été commandée par Automatisation partout, qui se décrit comme « un leader des solutions d’automatisation intelligentes alimentées par l’IA », alors prenez les résultats avec un grain de sel. Mais je dirai que ces résultats de productivité sont similaires à ce que McKinsey, Goldman Sachs et d’autres l’ont dit aussi.

Et au cas où vous auriez le moindre doute sur le fait que l’adoption de l’IA de génération est un phénomène mondial, je vous propose ce regard sur Adoption des technologies d’IA par pays par Pôle électronique, qui dit avoir analysé les volumes de recherche Google pour les outils de recherche populaires. Il a constaté que les Philippines affichaient le « volume de recherche mensuel le plus élevé pour les outils d’IA dans l’ensemble ».

Quand les systèmes d’IA tournent mal

En plus d’halluciner – inventer des choses qui ne sont pas vraies mais qui semblent vraies – les IA ont également le potentiel d’induire en erreur, de désinformer ou simplement de faire des ravages en identifiant à tort, par exemple, un chercheur respecté et un politicien néerlandais comme un terroriste, comme cela s’est produit récemment.

Pour cataloguer les façons dont l’IA peut mal tourner, il existe maintenant un Base de données des incidents d’IAqui dit qu’elle est « dédiée à l’indexation de l’histoire collective des dommages ou des quasi-dommages réalisés dans le monde réel par le déploiement de systèmes d’intelligence artificielle. Comme des bases de données similaires dans l’aviation et la sécurité informatique, la base de données sur les incidents de l’IA vise à apprendre de l’expérience afin que nous puissions prévenir ou atténuer les mauvais résultats. »

Vous êtes invité à soumettre toutes les erreurs d’IA, les gaffes, les mésaventures ou les problèmes que vous voyez à la base de données, qui a déjà gagné le surnom, « Salle de la Honte de l’Intelligence Artificielle. »

Parlant des façons dont l’IA peut mal tourner, le Center for Countering Digital Hate a publié un rapport de 22 pages détaillant « Comment l’IA générative permet aux utilisateurs de générer du contenu nocif pour les troubles de l’alimentation. » Après avoir invité six plates-formes d’IA et générateurs d’images, le centre a constaté que « les outils d’IA populaires ont généré un contenu nocif pour les troubles de l’alimentation en réponse à 41 % d’un total de 180 invites, y compris des conseils sur la réalisation d’une esthétique » héroïne chic « et des images pour » thinspiration « . «

« Les entreprises technologiques devraient concevoir de nouveaux produits en pensant à la sécurité et les tester rigoureusement avant qu’ils ne s’approchent du public », a écrit le PDG du centre, Imran Ahmed, dans la préface. « C’est un principe avec lequel la plupart des gens sont d’accord – et pourtant, la pression commerciale écrasante de la concurrence pour que ces entreprises déploient rapidement de nouveaux produits n’est contrôlée par aucune réglementation ou surveillance par des institutions démocratiques. »

La désinformation sur la santé et bien d’autres sujets circulent depuis longtemps sur Internet depuis le début, mais les IA peuvent poser un défi unique si davantage de personnes commencent à les utiliser comme principale source d’actualités et d’informations. Pew Research a beaucoup écrit sur la dépendance des Américains sur les réseaux sociaux comme source d’information, par exemple.

Considérez qu’en juin, la National Eating Disorder Association, qui a fermé sa ligne d’assistance en direct et a plutôt dirigé les gens vers d’autres ressources, y compris un chatbot d’IA, a dû supprimer le bot nommé Tessa. Pourquoi? Parce qu’il recommandait « des comportements comme la restriction calorique et un régime, même après avoir été informé que l’utilisateur avait un trouble de l’alimentation », la BBC a rapporté. NEDA dirige désormais les gens vers des fiches d’information, des vidéos YouTube et des listes d’organisations pouvant fournir des informations sur les options de traitement.

La protection par mot de passe commence avec le bouton de sourdine

Tout le soin que vous apportez à la protection de vos mots de passe peut être annulé si vous tapez votre code secret pendant que vous êtes sur un zoom ou un autre appel de vidéoconférence alors que votre microphone est allumé.

En effet, « tapoter sur un mot de passe d’ordinateur tout en discutant sur Zoom pourrait ouvrir la porte à une cyberattaque, selon une étude, après qu’une étude a révélé que l’intelligence artificielle peut déterminer quelles touches sont enfoncées en écoutant le son de la frappe ». Le Guardian a rapporté.

En fait, les chercheurs ont construit un outil qui peut « déterminer quelles touches sont enfoncées sur un clavier d’ordinateur portable avec une précision de plus de 90 %, uniquement sur la base d’enregistrements sonores », indique le journal.

Terme de la semaine sur l’IA : données d’entraînement

Étant donné que ce récapitulatif commence par le débat sur l’origine des données de formation, voici une définition simple de ce que sont les données de formation – et pourquoi elles sont importantes. Cette définition passe par Nouvelles de la BNC:

« Données d’entraînement: Une collection d’informations – texte, image, son – organisée pour aider les modèles d’IA à accomplir des tâches. Dans les modèles de langage, les ensembles de données de formation se concentrent sur des supports textuels tels que des livres, des commentaires de médias sociaux et même du code. Parce que les modèles d’IA apprennent à partir des données de formation, des questions éthiques ont été soulevées concernant son approvisionnement et sa conservation. Des données de formation de mauvaise qualité peuvent introduire des biais, conduisant à des modèles injustes qui prennent des décisions racistes ou sexistes. »

Par exemple, NBC a noté, en 2019, « Un algorithme de soins de santé largement utilisé qui aide à déterminer quels patients ont besoin d’une attention supplémentaire s’est avéré avoir un préjugés raciaux importants, favorisant les patients blancs par rapport aux noirs qui étaient plus malades et avaient plus de problèmes de santé chroniques, D’après les recherches publié… dans la revue Science. »

Note de la rédaction : CNET utilise un moteur d’IA pour aider à créer des histoires. Pour en savoir plus, consultez cet article.