L’IA et vous : prédictions pour l’avenir, la nouvelle chanson des Beatles, repenser les emplois

Depuis le lancement du ChatGPT d’OpenAI en novembre 2022, les conversations sur l’IA conversationnelle ou générative sont devenues fréquentes, bruyantes et remplies de prédictions sur les opportunités et les défis à venir.

Peu importe ce que vous pensez de l’IA, il ne fait aucun doute que l’IA est là pour rester et qu’elle continuera d’évoluer en raison de la profondeur avec laquelle elle change déjà notre façon de vivre, de travailler, de collaborer, de réfléchir et de créer.

Au cours des trois derniers mois, j’ai fouillé dans tout ce qui concerne l’IA conversationnelle pour comprendre les opportunités et les risques, les entreprises et les acteurs travaillant sur de nouveaux outils et politiques, et certains des problèmes liés à cette nouvelle frontière technologique. Chaque semaine, je partagerai quelques-unes des choses les plus notables qui se passent dans le monde de l’IA et qui, à mon avis, méritent également l’attention.

Puisqu’il s’agit de mon premier récapitulatif « In the Loop on AI », je résume quelques-uns des faits saillants du mois dernier, avec des liens vers le matériel source, afin que vous puissiez vous plonger dedans.

L’IA pourrait conduire à une mauvaise fin pour l’humanité – ou pas. En mars, d’éminents chercheurs en intelligence artificielle et dirigeants de la technologie, dont le cofondateur d’Apple, Steve Wozniak, et le propriétaire de Twitter, Elon Musk, signé une lettre ouverte demandant une pause de six mois sur le développement de l’IA pour donner à l’industrie le temps d’établir des normes de sécurité autour de la conception et de la formation de ces systèmes puissants et potentiellement dangereux.

« Nous avons atteint le point où ces systèmes sont suffisamment intelligents pour pouvoir être utilisés de manière dangereuse pour la société », a déclaré le pionnier de l’IA Yoshio Bengio, directeur de l’Institut des algorithmes d’apprentissage de Montréal de l’Université de Montréal. a déclaré au Wall Street Journal dans une interview à l’époque. « Et nous ne comprenons pas encore. »

Au cours des deux derniers mois, nous avons vu des articles en duel sur les menaces potentielles et les joies de l’IA. En un clin d’œil, lettre ouverte en une phrase signé par des notables, dont le PDG d’OpenAI Sam Altman et Geoffrey Hinton, connu comme le parrain de l’IA, ont déclaré des experts L’IA pourrait présenter un « risque d’extinction » ainsi que les pandémies et la guerre nucléaire. En revanche, le capital-risqueur et pionnier d’Internet Marc Andreessen, dont la société a soutenu de nombreuses startups d’IA, a écrit un article de près de 7 000 mots sur « Pourquoi l’IA sauvera le monde. »

Ce qui nous amène aux dernières réflexions de cette semaine, qui proviennent de 119 PDG de divers secteurs, qui ont répondu à une enquête pour le Sommet des PDG de Yale. Quarante-deux pour cent ont déclaré que l’IA pourrait potentiellement détruire l’humanité – 34% ont déclaré que cela pourrait arriver dans 10 ans et 8% lui ont donné cinq ans – tandis que les 58% restants ont déclaré que cela ne pourrait jamais arriver et qu’ils ne sont « pas inquiets ». selon le récapitulatif des résultats de CNN. Dans une question distincte, Yale a déclaré que 42% des personnes interrogées pensent qu’une catastrophe potentielle de l’IA est surestimée, tandis que 58% ont déclaré qu’elle n’est pas surestimée.

Content que tout soit éclairci.

L’IA ne peint pas toujours de belles images. A quoi ressemble un PDG ? Ou un trafiquant de drogue ? C’est la question à laquelle Bloomberg a répondu dans son article sur la façon dont les convertisseurs de texte en image créent une vision très biaisée du monde – une vision plus biaisée que les humains déjà biaisés. Après avoir analysé plus de 5 000 images générées par Stable Diffusion (un rival de Dall-E d’OpenAI), Bloomberg a découvert que « le monde selon Stable Diffusion est dirigé par des PDG masculins blancs. Les femmes sont rarement médecins, avocates ou juges. Les hommes à la peau foncée commettent des crimes ». , tandis que les femmes à la peau foncée retournent des hamburgers. »

« Nous projetons essentiellement une vision du monde unique dans le monde, au lieu de représenter divers types de cultures ou d’identités visuelles », a déclaré Sasha Luccioni, chercheuse à la startup AI Hugging Face, co-auteur d’un étude de biais dans les modèles d’IA génératifs texte-image, a déclaré à Bloomberg. « La question est, qui porte la responsabilité? » « Est-ce que ce sont les fournisseurs d’ensembles de données ? Est-ce que ce sont les formateurs de modèles ? Ou est-ce que ce sont les créateurs ? »

Toutes les bonnes questions.

Les Beatles reviennent pour une dernière chanson : Une nouvelle chanson « finale » des Beatles mettant en vedette les Fab Four originaux sortira cette année grâce à l’IA. Paul McCartney a déclaré à la BBC en juin que l’IA a été utilisée pour isoler la piste vocale de John Lennon de la démo d’une chanson inédite (selon la rumeur, il s’agirait d’une composition de Lennon de 1978 intitulée Now And Then).

Nous savons qu’il est possible d’isoler des pistes vocales à partir d’enregistrements (d’où l’intervention de Linda McCartney voix stridentes sur Hey Jude et Les contributions « douloureuses » de Yoko Ono au travail de Lennon).

De la BBC : « Sir Paul avait reçu la démo un an plus tôt de la veuve de Lennon, Yoko Ono. C’était l’une des nombreuses chansons d’une cassette intitulée » For Paul « que Lennon avait faites peu de temps avant sa mort en 1980. Lo-fi et embryonnaire, les pistes ont été en grande partie enregistrés sur une boombox alors que le musicien était assis devant un piano dans son appartement de New York. »

McCartney a généré tellement de nouvelles avec cette nouvelle que il a posté un tweet le 22 juin réitérant que c’est en fait les Fab Four qui chantent et que l’IA n’a pas été utilisée pour générer de nouvelles voix.

La nouvelle chanson des Beatles sera-t-elle bonne ou mauvaise ? Je ne sais pas, mais ce que je sais, c’est qu’il POURRAIT ne pas être éligible pour un Grammy. La journaliste de CNET, Nina Raemont, a noté que les Grammy Awards ne considéreront que la musique créée par des humains comme éligible pour l’émission de récompenses 2024 qui sera diffusée le 31 janvier. « Seuls les créateurs humains peuvent être soumis pour examen », lit-on. les nouvelles règles des Grammy Awards. « Une œuvre qui ne contient aucun auteur humain n’est éligible dans aucune catégorie. » Les artistes peuvent toujours utiliser des outils d’intelligence artificielle pour créer de la musique, mais le travail soumis doit être « significatif et plus que de minimis ».

L’hallucination à 5 000 $ : Au cas où vous ne le sauriez pas, certains chatbots IA peuvent « halluciner », une manière polie de dire qu’ils inventent des choses qui semblent vraies, sauf que ce n’est pas vrai. Eh bien, deux avocats du Texas ont découvert à leurs dépens qu’halluciner, du moins lorsqu’il s’agit de soumettre des mémoires juridiques à un tribunal fédéral, n’est certainement pas acceptable.

Deux avocats qui ont utilisé ChatGPT pour rédiger leurs mémoires juridiques ont été réprimandés par le tribunal après avoir découvert que le chatbot avait inventé des cas inexistants qu’il a ensuite cités comme précédents. Ils ont été condamnés à une amende de 5 000 $.

« Les progrès technologiques sont monnaie courante et il n’y a rien de fondamentalement inapproprié à utiliser un outil d’intelligence artificielle fiable pour l’assistance », Le juge texan P. Kevin Castel a écrit dans sa réprimande. « Mais règles existantes imposer un rôle de contrôle aux avocats pour garantir l’exactitude de leurs déclarations. »

Chats, chiens, métiers : Les moteurs d’IA comme ChatGPT n’ont pas d’intelligence humaine et ne sont même pas aussi intelligents qu’un chat ou un chien, Yann LeCun, scientifique en chef de l’IA chez Meta, a déclaré lors de la conférence Viva Tech en juin. En effet, la plupart des moteurs d’IA de génération formés sur de grands modèles de langage, ou LLM, ne sont pas très intelligents car ils ne sont formés que sur le langage – et non sur les images ou la vidéo.

« Ces systèmes sont encore très limités, ils n’ont aucune compréhension de la réalité sous-jacente du monde réel, car ils sont purement formés sur du texte, des quantités massives de texte », a déclaré LeCun. « La plupart des connaissances humaines n’ont rien à voir avec le langage… de sorte qu’une partie de l’expérience humaine n’est pas capturée par l’IA. »

À titre d’exemple, il note que si le système d’IA peut réussir l’examen du barreau pour les avocats, il ne peut pas charger un lave-vaisselle, ce qu’un enfant de 10 ans pourrait apprendre en 10 minutes.

« Ce qu’il te dit [is that] il nous manque quelque chose de vraiment gros… pour atteindre non seulement l’intelligence au niveau humain, mais même l’intelligence du chien », a déclaré LeCun. Il a également déclaré que Meta travaillait à la formation de son IA sur vidéo – ce qui, selon lui, est bien plus compliqué que le texte. Nous avons « aucune idée de comment reproduire cette capacité avec des machines aujourd’hui. Tant que nous ne pourrons pas faire cela, nous n’aurons pas d’intelligence au niveau humain, nous n’aurons pas d’intelligence au niveau du chien ou du chat [intelligence]. »

Entre-temps, Le PDG d’Airbnb, Brian Chesky, dit qu’il ne craint pas que l’IA prenne des emplois – il pense que l’IA aidera à créer plus d’entrepreneurs en démarrage en raison de tout le temps et de l’argent que l’IA permettra d’économiser sur les tâches de codage et parce que vous n’aurez pas besoin d’être un informaticien pour coder. Voici un extrait de ce que Chesky a dit, par CNBC :

« L’IA rend les ingénieurs logiciels d’Airbnb plus efficaces, a déclaré Chesky, avec 30 % des tâches quotidiennes qui pourraient être traitées par des outils de type ChatGPT dans les six prochains mois. Cela ne signifie pas nécessairement que les emplois de ces ingénieurs sont à risque, a-t-il dit, arguant que le temps gagné pourrait leur permettre de se concentrer sur des projets plus difficiles et plus personnalisés.

« Les informaticiens ne sont pas les seuls bénéficiaires potentiels, a-t-il déclaré. Au fur et à mesure que l’IA évolue, vous pourrez dire aux chatbots en langage clair ce que vous voulez dans un site Web et la technologie le construira pour vous, aucun langage de codage requis, l’Airbnb a déclaré le PDG.

« Je pense que cela va créer des millions de startups … l’entrepreneuriat va être une aubaine », a déclaré Chesky. « N’importe qui peut faire essentiellement l’équivalent de ce que l’ingénierie logicielle ne vous permettait de faire qu’il y a cinq ans. »

L’inconvénient pour tous ces ingénieurs en logiciel vient de Elon Musk, qui a déclaré en mai qu’il pourrait être difficile de trouver votre travail épanouissant « si l’IA peut faire votre travail mieux que vous ».