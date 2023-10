L’IA et vous : les chatbots se parlent, l’IA aide les chirurgiens à identifier les tumeurs cérébrales

Après avoir pris congé, je suis revenu cette semaine et j’ai trouvé ma boîte de réception inondée de nouvelles sur les outils d’IA, les problèmes, les faux pas et les aventures. Et ce qui ressort, c’est l’investissement nécessaire pour que les chatbots IA se fassent passer pour quelqu’un d’autre.

Dans le cas de Meta, le PDG Mark Zuckerberg a élargi une distribution de personnages IA avec lesquels plus de 3 milliards d’utilisateurs du géant de la technologie peuvent interagir sur les plateformes Meta populaires comme Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp. Ces personnages sont basés sur des célébrités, des athlètes et des artistes réels, notamment le musicien Snoop Dogg, la célèbre Kylie Jenner, l’ex-quart-arrière Tom Brady, la star du tennis Naomi Osaka, une autre personnalité célèbre Paris Hilton et la célèbre romancière anglaise Jane Austen.

« Les personnages sont un moyen pour les gens de s’amuser, d’apprendre des choses, de parler de recettes ou simplement de passer le temps, le tout dans le contexte de la connexion avec leurs amis et leur famille », expliquent les dirigeants de l’entreprise. dit Le New York Times parle de tous ces faux amis avec lesquels vous pouvez désormais converser.

Zuckerberg a déclaré: « Les gens ne voudront pas interagir avec une seule IA super intelligente – ils voudront interagir avec un tas d’IA différentes. »

Mais ne prétendons pas que les faux amis servent simplement à vous aider à communiquer avec votre famille et vos amis. Comme nous le savons, tout est une question d’argent, et à l’heure actuelle, les entreprises technologiques se livrent à un accaparement de terres qui oppose Meta à d’autres poids lourds de l’IA, notamment ChatGPT d’OpenAI, Bing de Microsoft et Bard de Google. C’est un point également souligné par le Times : « Pour Meta, l’acceptation généralisée de ses nouveaux produits d’IA pourrait augmenter considérablement l’engagement dans ses nombreuses applications, dont la plupart dépendent de la publicité pour gagner de l’argent. Plus de temps passé dans les applications de Meta signifie plus de publicités diffusées sur les utilisateurs. ses utilisateurs. »

Certes, Meta n’a pas été le premier à avoir l’idée de créer des personnalités ou des personnages pour donner un visage humain aux chatbots conversationnels d’IA (voir ÉLISAné à la fin des années 60.) Et c’est une approche qui semble porter ses fruits.

Deux ans Caractère.ai, qui vous permet d’interagir avec des chatbots basés sur des personnages célèbres comme Taylor Swift et Albert Einstein et des personnages fictifs tels que Super Mario de Nintendo, est l’un des sites d’IA les plus visités et serait à la recherche d’un financement qui permettrait de valoriser la startup entre 5 et 6 milliards de dollars, selon Bloomberg. Cette semaine, Character.ai, qui vous permet également de créer vos propres chatbots axés sur la personnalité, a introduit une nouvelle fonctionnalité pour les abonnés, appelée Character Group Chat, qui permet vous et vos amis discutez avec plusieurs personnages IA en même temps. (C’est maintenant votre chance d’ajouter Swift et Mario à vos discussions de groupe.)

Mais utiliser des personnes célèbres pour vendre l’IA n’est amusant que si ces personnes y participent – ​​et j’entends par là être payées pour leurs avatars IA. Plus tôt ce mois-ci, l’acteur Tom Hanks a mis en garde les gens contre une publicité dentaire utilisant son image sans son approbation. « Méfiez-vous!! » Hanks l’a dit à ses 9,5 millions d’abonnés sur Instagram. « Il y a une vidéo faisant la promotion d’un régime de soins dentaires avec une version IA de moi. Je n’ai rien à voir avec ça. »

Hanks dans un podcast d’avril prédit les dangers posés par l’IA. « En ce moment, si je le voulais, je pourrais me réunir et présenter une série de sept films dans lesquels je serais vedette et dans lesquels j’aurais 32 ans d’ici à ce que le royaume vienne. N’importe qui peut désormais se recréer à tout âge. se font via l’IA ou la technologie deepfake… Je peux vous dire qu’il y a [are] des discussions sont en cours dans toutes les guildes, toutes les agences et tous les cabinets juridiques pour déterminer les ramifications juridiques du fait que mon visage et ma voix – et ceux de tous les autres – soient notre propriété intellectuelle. »

Bien sûr, il avait raison à propos de toutes ces discussions. La Writers Guild of America vient de mettre fin à la grève des écrivains avec Hollywood après avoir accepté des conditions sur l’utilisation de l’IA dans le cinéma et la télévision. Mais les acteurs, représentés par la SAG-AFTRA, se battent toujours, l’un des points de friction étant l’utilisation de «répliques numériques« .

Voici les autres réalisations en IA qui méritent votre attention.

ChatGPT peut désormais entendre et parler – pour un prix

OpenAI se déploie nouvelles fonctionnalités voix et image dans ChatGPT qui vous permettent « d’avoir une conversation vocale ou de montrer à ChatGPT de quoi vous parlez ». Les nouvelles fonctionnalités sont disponibles pour les personnes qui paient pour utiliser le chatbot (ChatGPT Plus coûte 20 $ par mois.)

L’entreprise déclare : « Prenez une photo d’un point de repère pendant votre voyage et discutez en direct de ce qui est intéressant à ce sujet. Lorsque vous êtes à la maison, prenez des photos de votre réfrigérateur et de votre garde-manger pour savoir ce qu’il y a pour le dîner (et posez des questions de suivi pour une recette étape par étape). Après le dîner, aidez votre enfant à résoudre un problème de mathématiques en prenant une photo, en encerclant l’ensemble du problème et en lui demandant de partager des indices avec vous deux.

Alors, qu’est-ce que ça fait de parler à ChatGPT ? Joanna Stern, critique du Wall Street Journal le décrit comme similaire au film Her, dans lequel Joaquin Phoenix tombe amoureux d’un système d’exploitation IA nommé Samantha, exprimée par Scarlett Johansson.

« La voix naturelle, le ton de la conversation et les réponses éloquentes sont parfois presque impossibles à distinguer de ceux d’un humain », écrit Stern. « Mais vous parlez toujours à une machine. Le temps de réponse… peut être extrêmement lent et la connexion peut échouer – le redémarrage de l’application aide. À quelques reprises, la conversation a été brusquement interrompue (je pensais que seuls les humains grossiers le faisaient). que!) »

Une IA grossière ? Peut-être que les chatbots deviennent finalement plus humains.

Adieu les groupes de discussion humains ; bonjour les humains synthétiques ?

En parlant d’IA plus humaines, une société appelée Fantasy crée des « humains synthétiques » pour des clients tels que Ford, Google, LG et Spotify afin de les aider à « en apprendre davantage sur les publics, à réfléchir aux concepts de produits et même à générer de nouvelles idées ». signalé Filaire.

« Fantasy utilise le type de technologie d’apprentissage automatique qui alimente les chatbots comme ChatGPT d’OpenAI et Bard de Google pour créer ses humains synthétiques », selon Wired. « La société attribue à chaque agent des dizaines de caractéristiques tirées de recherches ethnographiques sur des personnes réelles, en les intégrant dans de grands modèles de langage commerciaux comme GPT d’OpenAI et Claude d’Anthropic. Ses agents peuvent également être configurés pour avoir une connaissance des lignes de produits ou des entreprises existantes, de sorte qu’ils peut discuter des offres d’un client.

Les humains ne sont pas complètement exclus de la boucle. Fantasy a déclaré à Wired que pour la société pétrolière et gazière BP, elle avait créé des groupes de discussion composés à la fois de personnes réelles et d’humains synthétiques et leur avait demandé de discuter d’un sujet ou d’une idée de produit. Le résultat? « Alors qu’un humain peut en avoir assez de répondre aux questions ou ne pas vouloir répondre de toutes les manières possibles, un humain synthétique peut continuer », a déclaré Roger Rohatgi, responsable mondial du design chez BP, à la publication.

Ainsi, l’objectif final pourrait être simplement que les robots parlent entre eux. Mais il y a un problème : entraîner des personnages IA n’est pas une tâche facile. Wired s’est entretenu avec Michael Bernstein, professeur agrégé à l’Université de Stanford qui a contribué à la création d’une communauté de chatbots appelée Smallville, et l’a paraphrasé ainsi :

« Quiconque espère utiliser l’IA pour modéliser de vrais humains, dit Bernstein, devrait se rappeler de se demander avec quelle fidélité les modèles de langage reflètent réellement le comportement réel. Les personnages générés de cette manière ne sont pas aussi complexes ou intelligents que les personnes réelles et peuvent avoir tendance à être plus stéréotypés et moins variés. que les informations échantillonnées auprès de populations réelles. Comment faire en sorte que les modèles reflètent plus fidèlement la réalité est « encore une question de recherche ouverte », dit-il.

Pourquoi l’éthique et la confiance sont importantes

Deloitte a mis à jour son rapport sur « l’état de l’éthique et de la confiance dans la technologie » pour 2023, et vous pouvez télécharger le rapport de 53 pages. ici. Cela vaut la peine d’être lu, ne serait-ce que pour rappeler que la manière dont les outils et systèmes d’IA sont développés, déployés et utilisés dépend entièrement de nous, les humains.

Le TL;DR de Deloitte ? Les organisations devraient « développer des principes fiables et éthiques pour les technologies émergentes » et travailler en collaboration avec « d’autres entreprises, agences gouvernementales et leaders de l’industrie pour créer des réglementations uniformes et éthiquement solides pour les technologies émergentes ».

Et s’ils ne le font pas ? Deloitte énumère les dommages causés par les faux pas éthiques, notamment les atteintes à la réputation, les dommages humains et les sanctions réglementaires. Le chercheur a également constaté que les dommages financiers et le mécontentement des employés vont de pair. « Un comportement contraire à l’éthique ou un manque d’attention visible à l’éthique peut diminuer la capacité d’une entreprise à attirer et à retenir les talents. Une étude a révélé que les employés d’entreprises impliquées dans des violations de l’éthique ont perdu en moyenne 50 % de leurs revenus cumulés au cours de la décennie suivante par rapport aux travailleurs d’autres entreprises. « .

Le chercheur a également constaté que 56 % des professionnels ne savent pas si leur entreprise dispose de directives éthiques pour l’utilisation de l’IA. selon un résumé des résultats du site sœur de CNET, ZDNET.

Travailler en marge de la chirurgie cérébrale



L’un des défis liés à l’ablation des tumeurs cérébrales est pour les chirurgiens de déterminer la quantité à retirer autour des marges de la tumeur pour s’assurer d’avoir excisé toutes les mauvaises choses. C’est une affaire pour le moins délicate, car ils doivent trouver un « équilibre délicat entre maximiser l’étendue de la résection et minimiser le risque de dommages neurologiques », selon une nouvelle étude.

Que rapport, publié cette semaine dans Nature, propose des informations sur une avancée fascinante dans la détection des tumeurs, grâce à un réseau neuronal d’IA. Des scientifiques néerlandais ont développé un système d’apprentissage profond appelé Sturgeon, qui vise à aider les chirurgiens à trouver cet équilibre délicat en aidant à obtenir un profil détaillé de la tumeur pendant l’intervention chirurgicale.

Vous pouvez lire le rapport Nature, mais je partagerai le résumé en anglais simple fourni par Benjamin Mueller, rédacteur scientifique du New York Times : « La méthode implique qu’un ordinateur scanne des segments de l’ADN d’une tumeur et se penche sur certaines modifications chimiques qui peuvent donner un diagnostic détaillé du type et même du sous-type de la tumeur cérébrale. Ce diagnostic, généré au début étapes d’une opération chirurgicale de plusieurs heures, peuvent aider les chirurgiens à décider avec quelle agressivité ils doivent opérer.

Lors de tests sur des échantillons de tumeurs congelés provenant d’opérations antérieures contre le cancer du cerveau, Sturgeon a diagnostiqué avec précision 45 cas sur 50 dans les 40 minutes suivant le début du séquençage de l’ADN, a indiqué le Times. Ensuite, il a été testé lors de 25 opérations cérébrales en direct, dont la plupart concernaient des enfants, et a délivré 18 diagnostics corrects.

Le Times a noté que certaines tumeurs cérébrales sont difficiles à diagnostiquer et que tous les cancers ne peuvent pas être diagnostiqués au moyen des modifications chimiques analysées par la nouvelle méthode d’IA. Il est néanmoins encourageant de voir ce qui pourrait être possible avec les nouvelles technologies d’IA à mesure que la recherche se poursuit.

Le mot IA de la semaine : IA

Compte tenu de toutes les discussions ci-dessus sur la façon dont les IA sont utilisées pour créer de fausses versions de personnes réelles (Super Mario mis à part), le mot que je choisirais pour la semaine serait « anthropomorphisme », qui consiste à attribuer des qualités humaines à des choses non humaines. Mais j’en ai parlé dans l’édition du 19 août d’AI and You.

Au lieu de cela, je propose la définition du Conseil de l’Europe de «intelligence artificielle» :

Ensemble de sciences, théories et techniques dont le but est de reproduire par une machine les capacités cognitives d’un être humain. Les développements actuels visent à pouvoir confier à une machine des tâches complexes auparavant déléguées à un humain. Cependant, le terme d’intelligence artificielle est critiqué par les experts qui distinguent entre les IA « fortes » (qui sont capables de contextualiser des problèmes spécialisés très différents en toute indépendance) et les IA « faibles » ou « modérées » (qui sont extrêmement performantes dans leur domaine de formation). . Selon certains experts, une IA « forte » nécessiterait des avancées dans la recherche fondamentale pour pouvoir modéliser le monde dans son ensemble et pas seulement des améliorations des performances des systèmes existants.

A titre de comparaison, voici le Département d’État américain citant la loi nationale sur l’intelligence artificielle de 2020 :

Le terme « intelligence artificielle » désigne un système basé sur une machine qui peut, pour un ensemble donné d’objectifs définis par l’homme, faire des prédictions, des recommandations ou des décisions influençant des environnements réels ou virtuels.

Note de l’éditeur : CNET utilise un moteur d’IA pour créer certaines histoires. Pour en savoir plus, consultez cet article.