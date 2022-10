L’IA et les données alimentent l’innovation dans les essais cliniques et au-delà

Laurier: Donc, mentionner la pandémie, cela nous a vraiment montré à quel point la course est critique et ardue pour fournir de nouveaux traitements et vaccins aux patients. Pourriez-vous expliquer ce qu’est la génération de preuves et comment elle s’intègre dans le développement de médicaments ?

Arnaub : Bien sûr. Donc, en tant que concept, générer des preuves dans le développement de médicaments n’a rien de nouveau. C’est l’art de rassembler des données et des analyses qui démontrent avec succès l’innocuité, l’efficacité et la valeur de votre produit à un groupe de différentes parties prenantes, régulateurs, payeurs, fournisseurs et, finalement, et surtout, aux patients. Et à ce jour, je dirais que la génération de preuves consiste non seulement en la lecture de l’essai lui-même, mais il existe désormais différents types d’études menées par les sociétés pharmaceutiques ou de dispositifs médicaux, et il peut s’agir d’études telles que des revues de littérature ou des études de données d’observation ou des analyses qui démontrer le fardeau de la maladie ou même les modèles de traitement. Et si vous regardez comment la plupart des entreprises sont conçues, les équipes de développement clinique se concentrent sur la conception d’un protocole, l’exécution de l’essai, et elles sont responsables d’une lecture réussie dans l’essai. Et la plupart de ce travail se fait au sein du développement clinique. Mais à mesure qu’un médicament se rapproche du lancement, les équipes d’économie de la santé, de recherche sur les résultats et d’épidémiologie sont celles qui aident à peindre quelle est la valeur et comment comprenons-nous la maladie plus efficacement ?

Je pense donc que nous sommes à un point d’inflexion assez intéressant dans l’industrie en ce moment. La production de preuves est une activité pluriannuelle, à la fois pendant le procès et, dans de nombreux cas, longtemps après le procès. Et nous avons vu cela comme particulièrement vrai pour les essais de vaccins, mais aussi pour l’oncologie ou d’autres domaines thérapeutiques. Dans covid, les sociétés de vaccins ont rassemblé leurs dossiers de preuves en un temps record, et ce fut un effort incroyable. Et maintenant, je pense que ce qui se passe, c’est que la FDA navigue dans un équilibre délicat où elle veut promouvoir l’innovation dont nous parlions, les progrès des nouvelles thérapies pour les patients. Ils ont construit des véhicules pour accélérer les thérapies telles que les approbations accélérées, mais nous avons besoin d’essais de confirmation ou d’un suivi à long terme pour vraiment comprendre les preuves et comprendre l’innocuité et l’efficacité de ces médicaments. Et c’est pourquoi ce concept dont nous parlons aujourd’hui est si important, comment pouvons-nous faire cela plus rapidement ?

Laurier: C’est certainement important lorsqu’il s’agit d’innovations qui sauvent des vies, mais comme vous l’avez mentionné plus tôt, avec la combinaison du rythme rapide de l’innovation technologique et des données générées et examinées, nous sommes à un point d’inflexion spécial ici. Alors, comment la génération de données et de preuves a-t-elle évolué au cours des deux dernières années, et dans quelle mesure cette capacité à créer un vaccin et tous les paquets de preuves serait-elle désormais possible il y a cinq ou 10 ans ?

Arnaub : Il est important de faire ici la distinction entre les données des essais cliniques et ce qu’on appelle les données du monde réel. L’essai contrôlé randomisé est, et est resté, l’étalon-or pour la production et la soumission de preuves. Et nous savons que dans les essais cliniques, nous avons un ensemble de paramètres très étroitement contrôlés et une concentration sur un sous-ensemble de patients. Et il y a beaucoup de spécificité et de granularité dans ce qui est capturé. Il y a un intervalle régulier d’évaluation, mais nous savons également que l’environnement d’essai n’est pas nécessairement représentatif de la façon dont les patients finissent par se comporter dans le monde réel. Et ce terme, “monde réel”, est une sorte de Far West d’un tas de choses différentes. Il s’agit de données sur les réclamations ou de dossiers de facturation des compagnies d’assurance. Ce sont les dossiers médicaux électroniques qui émergent des fournisseurs, des systèmes hospitaliers et des laboratoires, et même des formes de données de plus en plus nouvelles que vous pourriez voir à partir des appareils ou même des données déclarées par les patients. Et RWD, ou données du monde réel, est un ensemble vaste et diversifié de sources différentes qui peuvent capturer les performances des patients lorsque les patients entrent et sortent de différents systèmes et environnements de soins de santé.

Il y a dix ans, lorsque je travaillais pour la première fois dans ce domaine, le terme « données du monde réel » n’existait même pas. C’était comme un gros mot, et c’était essentiellement un mot qui a été créé ces dernières années par les secteurs pharmaceutique et réglementaire. Donc, je pense que ce que nous voyons maintenant, l’autre élément ou dimension important est que les organismes de réglementation, par le biais d’éléments législatifs très importants comme la loi sur les remèdes du 21e siècle, ont lancé et propulsé la façon dont les données du monde réel peuvent être utilisées et incorporés pour augmenter notre compréhension des traitements et de la maladie. Donc, il y a beaucoup d’élan ici. Les données du monde réel sont utilisées dans 85 %, 90 % des demandes de nouveaux médicaments approuvées par la FDA. Donc, c’est un monde dans lequel nous devons naviguer.

Comment conserver la rigueur de l’essai clinique et raconter toute l’histoire, puis comment intégrer les données du monde réel pour en quelque sorte compléter ce tableau ? C’est un problème sur lequel nous nous concentrons depuis deux ans, et nous avons même construit une solution autour de cela pendant covid appelée Medidata Link qui relie en fait les données au niveau du patient dans l’essai clinique à toutes les données hors essai qui existe dans le monde pour chaque patient. Et comme vous pouvez l’imaginer, la raison pour laquelle cela avait beaucoup de sens pendant le covid, et nous avons en fait commencé cela avec un fabricant de vaccins contre le covid, était pour que nous puissions étudier les résultats à long terme, afin que nous puissions lier ces données d’essai à ce que nous voyons l’après-procès. Et le vaccin a-t-il un sens sur le long terme ? Est-ce sûr? Est-ce efficace ? Et c’est, je pense, quelque chose qui va émerger et qui a été une grande partie de notre évolution au cours des deux dernières années en termes de collecte de données.

Laurier: Cette histoire de collecte de données fait certainement partie des défis liés à la génération de ces preuves de haute qualité. Quelles sont les autres lacunes de l’industrie que vous avez constatées ?

Arnaub : Je pense que l’éléphant dans la salle de développement de l’industrie pharmaceutique est que malgré toutes les données et toutes les avancées en matière d’analyse, la probabilité de succès technique ou de succès réglementaire comme on l’appelle pour les médicaments, les progrès sont encore très faibles. La probabilité globale d’approbation de la première phase est constamment inférieure à 10 % pour un certain nombre de domaines thérapeutiques différents. C’est moins de 5 % en cardiovasculaire, c’est un peu plus de 5 % en oncologie et en neurologie, et je pense que ce qui sous-tend ces échecs, c’est le manque de données pour démontrer l’efficacité. C’est là que de nombreuses entreprises soumettent ou incluent ce que les organismes de réglementation appellent une conception d’étude erronée, un paramètre statistique inapproprié ou, dans de nombreux cas, les essais sont sous-alimentés, ce qui signifie que la taille de l’échantillon était trop petite pour rejeter l’hypothèse nulle. Cela signifie donc que vous êtes aux prises avec un certain nombre de décisions clés si vous ne regardez que l’essai lui-même et certaines des lacunes où les données devraient être plus impliquées et plus influentes dans la prise de décision.

Ainsi, lorsque vous concevez un essai, vous évaluez : « Quels sont mes paramètres primaires et secondaires ? Quels critères d’inclusion ou d’exclusion dois-je sélectionner ? Quel est mon comparateur ? Quelle est mon utilisation d’un biomarqueur ? Et puis comment puis-je comprendre les résultats ? Comment comprendre le mécanisme d’action ? » C’est une myriade de choix différents et une permutation de différentes décisions qui doivent être prises en parallèle, toutes ces données et informations provenant du monde réel ; nous avons parlé de la dynamique de la valeur que pourrait avoir un dossier de santé électronique. Mais l’écart ici, le problème est, comment les données sont-elles collectées ? Comment vérifier d’où ça vient ? Peut-on lui faire confiance ?

Ainsi, bien que le volume soit bon, les écarts y contribuent et il existe un risque important de biais dans une variété de domaines différents. Biais de sélection, ce qui signifie qu’il existe des différences dans les types de patients que vous sélectionnez pour le traitement. Il y a un biais de performance, une détection, un certain nombre de problèmes avec les données elles-mêmes. Donc, je pense que ce que nous essayons de naviguer ici, c’est comment pouvez-vous faire cela de manière robuste en rassemblant ces ensembles de données, en abordant certains de ces problèmes clés liés à l’échec des médicaments auxquels je faisais référence plus tôt ? Notre approche personnelle a utilisé un ensemble de données d’essais cliniques historiques conservées sur notre plate-forme et l’utilise pour contextualiser ce que nous voyons dans le monde réel et pour mieux comprendre comment les patients réagissent au traitement. Et cela devrait, en théorie, et ce que nous avons vu avec notre travail, aider les équipes de développement clinique à utiliser une nouvelle façon d’utiliser les données pour concevoir un protocole d’essai, ou pour améliorer une partie du travail d’analyse statistique qu’ils font.