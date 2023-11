L’IA et l’écrivain robot “Klara” sont la clé de l’avenir technologique de Kölner Stadt-Anzeiger Medien alors qu’elle éteint ses presses

« Notre histoire d’imprimerie est terminée. Après 400 ans, nous avons éteint nos presses en octobre », a déclaré Thomas Schultz-Homberg, PDG de Kölner Stadt-Anzeiger Medien, la marque média du groupe familial DuMont. La production de trois journaux a été confiée à un imprimeur tiers et l’acteur régional de Cologne mise désormais résolument sur l’IA et la technologie.

« Cette entreprise est sous le feu, totalement sous le feu et les chiffres que vous voyez ci-dessous, vous ne les verrez pas l’année prochaine. Nous nous dirigeons vers une entreprise de technologie numérique à contenu journalistique. Mais le modèle économique et les rédactions doivent changer fondamentalement. Rien ne sera plus comme aujourd’hui. » Schultz-Homberg » a déclaré la conférence Digital Media Asia de la WAN-IFRA en octobre.

L’entreprise familiale remonte à 1620, lorsqu’une imprimerie fut créée pour produire des livres de prières et des papiers de fête. En quatre siècles, elle possède désormais trois journaux, sept stations de radio, près de 1 000 employés et un tirage annuel de 247 millions d’exemplaires. Les documents imprimés sont désormais produits par un tiers alors que l’accent stratégique s’est déplacé vers les solutions technologiques et l’augmentation des 45 millions de visites mensuelles sur ses sites Web.

« Sans technologie, il n’y a pas d’avenir pour les rédactions. Il n’y aura plus de rédaction si nous ne faisons pas de technologie. Et si, en tant qu’éditeurs, nous ne faisons pas de technologie, d’autres le feront à notre place », a déclaré Shultz-Homberg.

Abandonner la curation humaine a augmenté la visibilité de 80 %

Le média utilise largement le traitement du langage naturel (NLP) et l’IA dans la salle de rédaction pour comprendre et organiser les textes et la publicité sur ses sites Web. Les pages thématiques et la taxonomie de la publicité sont totalement automatisées.

« Au lieu d’utiliser des liens triés sur le volet et organisés manuellement, les liens historiques et contextuels sont tous sélectionnés par machine. Aucun humain n’est impliqué. Une technologie basée sur l’IA/NLP recherche des histoires susceptibles de correspondre au sujet de l’article. Il présente des liens texte », a-t-il déclaré.

Depuis l’automatisation de ce processus, il y a eu « une énorme augmentation de la visibilité des articles ».

Les applications d’IA recommandent et personnalisent des histoires et des sections pour chaque lecteur – personne ne voit la même chose.

“Grâce à l’IA, nous disposons de millions de profils dynamiques que nous adaptons aux utilisateurs”, a déclaré Schultz-Homberg.

Au cours d’une période d’essai de tests AB, les sélections humaines ont été analysées par rapport à celles effectuées par la machine.

Les curations automatisées avaient des taux de clics 80 % plus élevés que lorsque les éditeurs effectuaient la sélection, preuve « que la machine sait mieux ce que l’individu veut lire ensuite ». Schultz-Homberg a déclaré que cela ne signifie pas que le rédacteur en chef peut être remplacé par une machine – parce que quelqu’un doit produire le journalisme.

Les éditeurs acceptent que « la machine sait ce qu’il y a de mieux »

Les résultats des sélections automatiques et leur capacité à inciter les gens à lire en profondeur, au-delà des titres et des teasers, ont convaincu ses rédacteurs.

« Nous n’avons plus la question de savoir si c’est la machine ou l’humain qui sait mieux. Désormais, la quasi-totalité de notre site Web est gérée par des machines », a-t-il déclaré.

Les visiteurs du site Web reçoivent une version unique et personnalisée du site Web, concrétisant la conviction selon laquelle « la technologie devrait promouvoir et favoriser le journalisme que les gens veulent lire, et non le journalisme que les éditeurs pensent qu’ils devraient lire ».

Chez Kölner Stadt-Anzeiger Medien, les rédacteurs sont les créateurs de contenu et alimentent un pôle de contenu. Les machines fournissent du contenu organisé aux personnes qui lisent désormais plus souvent et plus profondément. Ils voient également davantage de publicités – ce qui est bon pour l’entreprise et son journalisme.

Rencontrez Klara, la créatrice de contenu robotique

Le groupe a également introduit une collègue/éditrice en IA artificielle, « Klara », qui est responsable de la rédaction de 6 % des articles rédigés sur la plateforme EXPRESS.de et de 5,2 % du total des articles consultés.

Klara prend les commandes de rédaction de la rédaction. Elle détectera également les sujets qui devraient figurer sur la page mais qui ne le sont pas, en analysant les sujets d’actualité sur les chaînes d’information du groupe qui desservent la région de Cologne. S’il n’y a pas d’article, elle commence à en écrire un.

Schultz-Homberg imagine ce que 10 Klara feraient en termes de trafic et de pertinence.

« Klara fait des erreurs, bien sûr, mais de moins en moins chaque jour. Au cours des premiers jours, nous avons utilisé Klara avec un rédacteur compagnon qui surveillait chaque mot qu’elle écrivait. Et il a bien sûr détecté quelques erreurs. Désormais, Klara travaille seule et l’éditeur associé vérifie si tout est exact, puis publie.

Ci-dessus, une carte montrant où Kölner Stadt-Anzeiger Medien peut, et là où il le fait, utiliser l’IA.

Certaines applications sont expérimentales, d’autres sont directement liées aux affaires. Tous les chiffres sont en hausse.

« Nous n’avons aucun modèle d’IA dans la rédaction qui ait produit des chiffres pires qu’avant l’introduction de l’IA, et il s’améliore parce que l’IA s’améliore de jour en jour. Alors n’ayez pas peur de l’IA – adoptez-la », a-t-il déclaré.