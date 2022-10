L’IA et le zoom des appareils photo Pixel 7 Pro pourraient vous faire repenser cet iPhone

Avec de nouveaux matériels, logiciels et technologies d’intelligence artificielle, Google s’attend à des améliorations significatives en matière de photographie. Pixel 7 Pro. Et Crumpe a la plongée profonde exclusive dans exactement ce que la société a fait avec son appareil photo pour smartphone.

En partie à cause de la technologie de photographie de Google, Google positionne son téléphone Android phare à 899 $ comme un concurrent direct de l’iPhone 14 Pro Max à 1 099 $ d’Apple, bien que le plus petit iPhone 14 Pro à 999 $ ait le même matériel photo.

Les téléphones Pixel de Google ne se sont pas bien vendus par rapport aux modèles de Samsung et Apple. Mais ils ont obtenu des notes élevées pour la photographie année après année. Et si quelque chose va séduire les clients, ce sera la technologie des caméras.



Le Pixel 6 Pro de l’année dernière a introduit une “barre de caméra” abritant trois caméras arrière – sa caméra principale de 50 mégapixels, un angle ultra large de 0,7x et un téléobjectif 4x. Les modèles Pixel 7 conservent le même appareil photo de 50 mégapixels et l’ouverture f1.85, mais le logent dans une barre d’appareil photo restylée. Sur le Pixel 7 Pro, l’ultra large a le même capteur que l’année dernière mais obtient un mode macro, une ouverture f2.2, une mise au point automatique et un zoom 0,5x plus large. Le grossissement du zoom du téléobjectif du 7 Pro s’étend jusqu’à 5x avec une ouverture f3.5, et un nouveau capteur téléobjectif de 48 mégapixels permet un mode zoom 10x sans utiliser d’astuces de grossissement numérique. Les deux téléphones reçoivent une nouvelle caméra selfie orientée vers l’avant.

Mais la base matérielle améliorée du Pixel 7 Pro n’est qu’une partie de l’histoire. Nouvelle technologie de photographie computationnelle activée par de nouveaux algorithmes d’IA et Le nouveau processeur Tensor G2 de Google accélère Night Sight, floute les visages, stabilise mieux la vidéo et fusionne les données de plusieurs caméras pour améliorer la qualité de l’image pour les niveaux de zoom intermédiaires comme 3x. Cela ressemble plus au comportement d’un appareil photo traditionnel.

“Ce que nous avons vraiment essayé de faire, c’est de vous offrir un appareil photo 12 mm-240 mm”, a déclaré Alexander Schiffhauer, responsable du matériel d’appareil photo Pixel, traduisant la plage de grossissement 0,5x à 10x du Pixel 7 Pro en termes d’appareil photo 35 mm traditionnels. “C’est comme l’objectif de voyage Holy Grail”, une configuration polyvalente que les passionnés de photo apprécient depuis longtemps pour la portabilité et la flexibilité.

Voici un aperçu plus approfondi de ce que fait Google.

Appareils photo virtuels 2x et 10x sur le Pixel 7 Pro

Les smartphones haut de gamme sont désormais équipés d’au moins trois caméras orientées vers l’arrière afin que vous puissiez capturer une plus large gamme de prises de vue. Les caméras ultra grand angle sont idéales pour photographier des personnes entassées dans une pièce et des bâtiments intéressants. Les téléobjectifs sont meilleurs pour les portraits et les sujets plus éloignés.

Mais avoir un grand écart entre les niveaux de zoom peut être un problème. L’appareil photo principal de 50 mégapixels et les téléobjectifs de 48 mégapixels du Pixel 7 Pro offrent une solution.

Habituellement, ces caméras utilisent une technique appelée pixel binning pour transformer une grille 2×2 de pixels en un seul pixel plus grand. Cela fait des photos de 12 mégapixels avec de meilleures couleurs et une gamme dynamique plus large de tons sombres et clairs.

Mais en sautant le regroupement de pixels et en utilisant uniquement les 12 mégapixels centraux, l’appareil photo principal 1x peut prendre une photo 2x et le téléobjectif 5x peut prendre une photo 10x. Les pixels plus petits signifient que la qualité de l’image n’est pas aussi élevée, mais elle est toujours utile, et Google applique également sa technologie Super Res Zoom pour améliorer la couleur et la netteté. (Le mode 2x fonctionne également sur le Pixel 7 de Google.)

Apple a adopté exactement la même approche avec ses téléphones iPhone 14 Pro, mais uniquement avec l’appareil photo principal 1x.

Là où Apple est allé plus loin, c’est de vous laisser tirer à fond Photos de 48 mégapixels avec l’iPhone 14 Pro1x appareil photo. À 1x, Google utilise toujours le pixel binning et ne capture donc que 12 mégapixels.

‘Zoom fusion’ pour plus de flexibilité photo

Lors de la prise de vue avec un zoom entre 2,5x et 5x, le Pixel 7 Pro mélange les données d’image des appareils photo grand angle et téléobjectif pour améliorer la qualité de l’image. Cela améliore les photos par rapport à la simple mise à l’échelle numérique d’une photo de l’appareil photo principal, a déclaré Schiffhauer.

Mais c’est difficile. Le téléphone doit concilier les perspectives des deux caméras, ce qui signifie que les objets de premier plan bloquent différemment ceux de l’arrière-plan. Vous pouvez le voir par vous-même en couvrant d’abord un œil, puis l’autre pour voir comment une scène change. Les deux caméras font également la mise au point différemment en raison de leurs distances focales différentes.

Pour éviter les discontinuités, Google utilise l’intelligence artificielle, également appelée apprentissage automatique, et d’autres techniques de traitement pour déterminer quelles parties de chaque image inclure ou rejeter.

La fusion Zoom a lieu après d’autres méthodes de traitement. Ceux-ci incluent HDR +, qui fusionne plusieurs images en une seule image pour une meilleure plage dynamique, et un algorithme d’IA qui surveille le tremblement de la main pour prendre des photos lorsque l’appareil photo est le plus stable.

Malheureusement pour ceux qui aiment prendre des photos brutes, un format d’image qui offre une meilleure qualité et une plus grande flexibilité d’édition, la fusion du zoom n’est pas une option là-bas. Vous obtiendrez des images brutes complètes de 12 mégapixels uniquement aux niveaux de zoom fixes du Pixel 7 Pro de 0,5x, 1x, 2x, 5x et 10x.

La nouvelle technologie anti-flou du Pixel 7 Pro

Google a introduit une technologie en 2021 pour marier les données des appareils photo principaux et ultra-larges afin de faire face au flou de mouvement des visages qui peut gâcher les photos. Cette technologie de non-flou du visage se déclenche désormais trois fois plus souvent, a déclaré Isaac Reynolds, responsable du logiciel de caméra Pixel.

Plus précisément, il fonctionnera plus souvent à la lumière ordinaire, s’activera davantage lorsqu’il est faible et fonctionnera même sur les visages qui ne sont pas mis au point.

Pour traiter les photos après coup, l’application Google Photos dispose d’un nouvel outil pour flouter les photos. Il fonctionne même avec des photos argentiques numérisées de l’ère révolue de la photographie analogique.

Au fait, si vous voulez en savoir plus sur Reynolds lui-même, vous pouvez écouter Podcast de Google sur la technologie de l’appareil photo Pixel 7.

Détection des yeux et autres mises à niveau de mise au point automatique

Le Pixel 7 Pro présente plusieurs améliorations de la mise au point automatique, à commencer par l’ajout d’un matériel de mise au point automatique sur l’appareil photo ultra-large. Pour toutes les caméras, cependant, Google utilise désormais un algorithme d’intelligence artificielle pour traiter les données de mise au point du capteur d’image.

L’appareil photo sera également capable de repérer les yeux, pas seulement les visages, pour une mise au point automatique qui fonctionne plus comme celle que l’on trouve dans les appareils photo haut de gamme de sociétés comme Sony, Nikon et Canon.

La nouvelle technologie d’intelligence artificielle peut également mieux se concentrer lorsque les gens se déplacent dans une scène. “Si quelqu’un détourne la tête de la caméra ou s’éloigne, nous pouvons maintenir la concentration sur sa tête”, a déclaré Reynolds.

Les téléphones Pixel 7 fonctionnent également mieux lorsque les visages sont difficiles à reconnaître, comme avec de grands chapeaux ou de très grandes lunettes de soleil sombres.

Et la nouvelle technologie de mise au point automatique basée sur l’IA permet de passer beaucoup plus rapidement à la prise de vue au téléobjectif. Le Pixel 6 Pro s’arrête souvent lors de l’activation de son téléobjectif.

Meilleure mise à l’échelle des photos

Du zoom 5x au zoom 10x, le Pixel 7 Pro utilise les pixels centraux de l’appareil photo 5x pour prendre une photo de 12 mégapixels.

Avec les méthodes de grossissement numérique, cependant, l’appareil photo peut atteindre un zoom jusqu’à 30x, contre 20x dans le Pixel 6 Pro. Google a développé une méthode appelée Super Res Zoom qui tire parti de la poignée de main pour recueillir des données plus détaillées sur le sujet et mieux zoomer.

Le zoom numérique de Google peut également utiliser des techniques d’intelligence artificielle pour agrandir les images. Cette année, Google a formé son IA pour mieux prédire les nouveaux pixels. Le téléphone calcule également un attribut de scène appelé noyau anisotrope pour mieux prédire les changements subtils d’un pixel aux voisins afin de mieux remplir de nouvelles données tout en grossissant.

“De toute évidence, la qualité de 30x ne sera pas tout à fait ce qu’elle est à 10x”, a déclaré Schiffhauer. “Mais vous obtenez toujours ces très belles photos que vous pouvez partager.”

Photos de vision nocturne plus rapides

Night Sight, la technologie pionnière et maintenant largement copiée pour prendre de meilleures photos lorsqu’il fait sombre ou sombre, est maintenant deux fois plus rapide. En effet, Google utilise des cadres d’image qu’il collecte avant que vous n’appuyiez sur le déclencheur. (C’est possible car l’appareil photo collecte en permanence des images, les stocke en mémoire mais ne les conserve que si vous prenez réellement une photo.)

“Les utilisateurs attendent deux fois moins de temps pour capturer une photo Night Sight”, a déclaré Reynolds. “Ils obtiennent des résultats plus nets et ne paient aucune pénalité pour le bruit.”

Pour le mode astrophotographie de la ligne Pixel – la version extrême de Night Sight – la nouvelle technologie d’IA pour supprimer les taches de bruit préserve désormais mieux les étoiles.

Meilleure stabilisation et autres améliorations vidéo

Google a également révisé la vidéo des caméras Pixel 7, un point faible par rapport aux iPhones aux yeux de nombreux critiques. Pour commencer, tous les appareils photo Pixel 7 Pro enregistrent désormais jusqu’à 60 images par seconde en résolution 4K, mais il y a bien plus :

Les caméras peuvent filmer en mode HDR 10 bits (plage dynamique élevée) pour de meilleures scènes à contraste élevé, comme celles avec un ciel clair ou des ombres sombres.

Google en est maintenant à sa huitième génération de technologie de stabilisation vidéo. Cela aide particulièrement lors du suivi de sujets en mouvement avec un fort grossissement du zoom.

La technologie d’amélioration de la parole capture mieux les voix des sujets lorsque vous photographiez avec les caméras orientées vers l’arrière.

Les vidéastes plus sérieux peuvent verrouiller la balance des blancs, l’exposition et la mise au point – ce qui n’était possible auparavant qu’avec des photos.

Le flou cinématographique vous permet de flouter artificiellement les arrière-plans de la vidéo, une fonctionnalité auparavant disponible uniquement pour les photos.

Copiant l’approche de l’iPhone, les vidéos en accéléré durent désormais toujours 15 à 30 secondes. Auparavant, vous deviez calculer vous-même les meilleurs paramètres.

Et grâce à une technologie appelée injection de flou, le Pixel 7 Pro peut atténuer la vidéo parfois tremblante que vous obtenez lorsqu’elle est lumineuse et que les vitesses d’obturation sont extrêmement rapides.

Ensemble, les améliorations montrent que Google se bat pour maintenir sa technologie de pointe en matière d’appareil photo pour smartphone. “Nous poussons le matériel, les logiciels et l’apprentissage automatique aussi loin que possible”, a déclaré Schiffhauer.

Correction, 7 octobre : Une version antérieure de cette histoire décrivait de manière incorrecte l’appareil photo principal de 50 mégapixels des téléphones Pixel 7 et 7 Pro. L’appareil photo est le même que celui utilisé dans les modèles Pixel 6.