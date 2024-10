L’IA est utilisée pour envoyer à certains ménages touchés par Hélène et Milton des paiements de secours en espèces de 1 000 $.

Près de 1 000 ménages touchés par l’ouragan en Caroline du Nord et en Floride bénéficieront cette semaine d’un nouveau programme d’aide en cas de catastrophe qui utilise un modèle peu utilisé par la philanthropie aux États-Unis : offrir aux gens des paiements en espèces rapides et directs.

L’organisation à but non lucratif GiveDirectly prévoit d’envoyer vendredi des paiements de 1 000 $ à certains ménages touchés par les ouragans Helene et Milton. L’organisation exploite un outil d’intelligence artificielle développé par Google pour identifier les zones à forte concentration de pauvreté et de dégâts causés par les tempêtes. Mardi, il a invité les habitants de ces régions à s’inscrire au programme via une application pour smartphone utilisée pour gérer le SNAP et d’autres prestations gouvernementales. Les dons seront ensuite déposés via la carte de débit de l’application.

L’approche vise à fournir de l’aide « de la manière la plus rationalisée et la plus digne possible », a déclaré Laura Keen, responsable principale du programme chez GiveDirectly. Il allège en grande partie le fardeau de la demande et vise à permettre aux personnes de décider elles-mêmes quels sont leurs besoins les plus urgents.

Il ne couvrira pas tous ceux qui ont besoin d’aide, mais GiveDirectly espère que le programme pourra être un modèle qui rendra l’aide en cas de catastrophe plus rapide et plus efficace. « Nous essayons toujours d’augmenter la part des interventions en cas de catastrophe qui est fournie sous forme d’argent, que ce soit par la FEMA ou par des acteurs privés », a déclaré Keen.

L’afflux de vêtements, de couvertures et de nourriture qui arrivent généralement après une catastrophe peut répondre à des besoins réels, mais les dons en nature ne peuvent pas couvrir l’obtention d’une chambre d’hôtel lors d’une évacuation ou la garde d’enfants lorsque les écoles sont fermées.

« Il y a une élégance à encaisser qui permet aux individus dans ce genre de circonstances de répondre à leurs besoins uniques, qui seront certainement très différents de ceux de leurs voisins », a déclaré Keen. Elle a ajouté que mettre rapidement de l’argent entre les mains des gens peut les protéger des prêts abusifs et réduire l’endettement des cartes de crédit.

L’organisation utilise des paiements directs pour lutter contre la pauvreté dans le monde entier, mais elle a expérimenté pour la première fois les paiements en espèces en cas de catastrophe aux États-Unis en 2017, lorsqu’elle a donné de l’argent aux ménages touchés par l’ouragan Harvey au Texas et l’ouragan Maria à Porto Rico. À l’époque, GiveDirectly enregistrait les gens en personne et distribuait des cartes de débit activées plus tard. Le processus a pris quelques semaines.

Maintenant, ce travail se fait en quelques jours – à distance. Une équipe de Google utilise son outil d’apprentissage automatique SKAI pour identifier les zones les plus touchées en comparant les images aériennes d’avant et d’après catastrophe. GiveDirectly utilise un autre outil développé par Google pour comparer ces résultats avec les données sur la pauvreté. Il envoie les zones cibles à Propel, une application électronique de transfert de prestations, qui invite les utilisateurs de ces lieux à s’inscrire.

« Ils n’ont pas besoin de trouver un tas de documents prouvant leur éligibilité », a déclaré Keen. « Nous savons déjà qu’ils sont éligibles. »

Toutefois, se concentrer sur les zones comportant de nombreux bâtiments endommagés ne permettra pas de récupérer tous les ménages à faible revenu dévastés par une catastrophe. Il ne sera pas non plus possible de tendre la main à ceux qui sont déjà inscrits aux prestations gouvernementales, car tous les pauvres n’y participent pas et les résidents sans papiers n’y ont pas droit. Les personnes sans smartphone ne peuvent pas accéder à l’application. Propel ne dessert que 5 millions des 41 millions de personnes inscrites aux avantages SNAP.

En Caroline du Nord, où l’électricité dans certaines communautés n’a toujours pas été rétablie Après l’ouragan Hélène, avoir un smartphone ne fait aucune différence sans un moyen de l’alimenter et un signal auquel se connecter.

Keen a déclaré que GiveDirectly était conscient des lacunes de ce modèle. Elle a déclaré que certains pourraient être atténués grâce à un modèle hybride utilisant à la fois l’inscription à distance et en personne. Mais les limites tiennent aussi au financement. Jusqu’à présent, GiveDirectly a collecté 1,2 million de dollars pour cette campagne, dont un don de 300 000 $ de la Fondation Conrad N. Hilton.

Malgré les pièges, GiveDirectly espère que son modèle suscitera des idées pour d’autres programmes de paiement direct.

La FEMA a remanié son propre programme d’aide en espèces, appelé Serious Needs Assistance, en janvier. L’agence a augmenté les paiements de 500 $ à 750 $ (770 $ avec le début du nouvel exercice financier le 1er octobre) et a supprimé l’obligation pour les États de demander l’aide en premier.

Dans tous les États touchés par Helene et Milton, plus de 693 000 ménages ont reçu une aide pour besoins sérieux au 24 octobre, pour une dépense totale de plus de 522 millions de dollars, selon un porte-parole de la FEMA.

Mais le programme exige toujours que les ménages en fassent la demande, ce qui s’est avéré problématique lorsque désinformation sur le programme s’est répandu dans les semaines qui ont suivi Hélène. Dans les endroits où le coût de la vie est élevé, les 750 $ pourraient ne pas aller très loin.

La technologie pourrait aider la FEMA à améliorer son système, a déclaré Chris Smith, qui a dirigé le programme d’assistance individuelle de la FEMA de 2015 à 2022 et est maintenant directeur de l’assistance individuelle et du logement en cas de catastrophe au sein du cabinet de conseil IEM. « Je pense que nous devons ouvrir notre imagination et penser qu’il existe peut-être d’autres moyens d’identifier rapidement les besoins et d’identifier rapidement l’éligibilité. »

Mais Smith prévient qu’un programme financé par des fonds publics ne bénéficie pas de la même liberté d’expérimentation qu’un programme philanthropique. « En fin de compte, il doit y avoir une responsabilité quant à la manière dont tout niveau de gouvernement fournit une aide aux individus. Les gens voudront le savoir, et avoir ce degré de certitude est très important.

Le gouvernement a expérimenté d’autres types d’aide financière inconditionnelle, par exemple lorsqu’il a étendu le crédit d’impôt pour enfants à un paiement mensuel par dépôt direct en 2021. Ce programme a brièvement réduit le taux de pauvreté des enfants de près de moitié avant son expiration.

Les recherches sur les programmes de revenu garanti montrent que les bénéficiaires dépensent de l’argent pour répondre à leurs besoins, a déclaré Stacia West, directrice fondatrice du Centre de recherche sur le revenu garanti de l’Université de Pennsylvanie. « Personne ne peut mieux budgétiser qu’une personne vivant dans la pauvreté », a-t-elle déclaré.

Dans une étude sur les dépenses de 9 000 participants à plus de 30 programmes de revenu garanti aux États-Unis, le Center for Garantie Income Research a découvert que la majorité de l’argent est dépensé en biens de vente au détail, en nourriture, en produits d’épicerie et en transports.

West a déclaré que les paiements uniques en espèces peuvent être d’une grande aide pour les familles qui se remettent d’une catastrophe, mais que l’argent peut faire une différence plus profonde s’il est donné pendant une période prolongée.

Cela s’est produit lors de deux catastrophes aux États-Unis. En 2016, Dolly Parton a financé un programme qui donnait 1 000 $ par mois pendant six mois aux habitants du Tennessee qui ont perdu leur maison dans les incendies de forêt des Great Smoky Mountains. Le People’s Fund of Maui, un programme parrainé par Oprah et Dwayne Johnson, a donné à 8 100 adultes touchés par les incendies de forêt de Maui en 2023 1 200 $ par mois pendant six mois.

Keen a déclaré que GiveDirectly adorerait mettre en œuvre un tel programme s’il disposait du financement, en particulier parce qu’une aide à long terme pourrait aider les gens à renforcer leur résilience future. « Ainsi, non seulement vous réparez votre maison, mais vous la renforcez également à un niveau qui sera mieux protégé la prochaine fois. »

