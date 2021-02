L’IA est partout et évolue

Les chercheurs comparent l’état actuel de la technologie aux téléphones portables des années 90: utiles, mais rudimentaires et encombrants. Ils travaillent sur distiller les modèles d’apprentissage automatique les plus grands et les plus puissants en un logiciel léger qui peut fonctionner «à la périphérie», c’est-à-dire de petits appareils tels que des appareils de cuisine ou des vêtements portables. Nos vies seront progressivement entrelacées de brillants fils d’IA

Nos interactions avec la technologie deviendront de plus en plus personnalisées. Les chatbots, par exemple, peuvent être maladroits et frustrants aujourd’hui, mais ils finiront par devenir vraiment conversationnels, apprenant nos habitudes et nos personnalités et même développeront leurs propres personnalités. Mais ne vous inquiétez pas, la fièvre rêve que des machines superintelligentes prennent le dessus, comme HAL dans «2001: A Space Odyssey», restera longtemps de la science-fiction; la conscience, la conscience de soi et le libre arbitre dans les machines sont bien au-delà des capacités de la science aujourd’hui.

Nos maisons et nos voitures seront de plus en plus surveillées grâce à des capteurs intégrés à l’IA. Certaines caméras de sécurité utilisent aujourd’hui un logiciel de reconnaissance faciale compatible avec l’IA pour identifier les visiteurs fréquents et détecter les étrangers. Mais bientôt, des réseaux de caméras et de capteurs qui se chevauchent créeront un maillage de « intelligence ambiante, »Qui sera disponible pour nous surveiller tout le temps, si nous le voulons. L’intelligence ambiante pourrait reconnaître les changements de comportement et s’avérer une aubaine pour les personnes âgées et leurs familles.

«Les systèmes intelligents seront en mesure de comprendre les schémas d’activité quotidienne des personnes âgées vivant seules et de détecter les premiers schémas d’informations médicalement pertinentes», a déclaré Fei-Fei Li, professeur d’informatique à l’Université de Stanford et codirecteur de la Institut de Stanford pour l’intelligence artificielle centrée sur l’homme qui a joué un rôle déterminant dans déclenchant la révolution actuelle de l’IA. Même si elle dit que beaucoup de travail reste à faire pour résoudre les problèmes de confidentialité, de tels systèmes pourraient détecter les signes de démence, de troubles du sommeil, d’isolement social, de chutes et de mauvaise alimentation, et informer les gardiens.