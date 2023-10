L’IA est en passe d’engloutir autant d’énergie qu’un pays, selon une étude

Intelligence artificielle pourrait avoir un impact plus important sur l’environnement qu’on ne le pensait auparavant, selon une étude publié mardi dans la revue Joule. La recherche a révélé que l’IA pourrait saper les efforts visant à réduire les émissions de carbone en consommant à terme autant d’énergie qu’un pays de la taille de la Suède.

L’IA peut-elle aider à la santé mentale ?

Cela pourrait se produire dans quelques années seulement, en fonction de la rapidité avec laquelle la technologie progresse, selon Alex de Vries, doctorant à la VU Amsterdam School of Business and Economics et auteur du nouvel article. De Vries explique dans son étude que les grands modèles de langage (LLM) comme ChatGPT consomment des ensembles de données importants pour entraîner l’IA. « Si vous dépensez beaucoup de ressources, installez ces très grands modèles et essayez-les pendant un certain temps, cela risque d’être un gros gaspillage d’énergie », a déclaré de Vries. Le bord.

La formation de modèles d’IA consomme beaucoup d’énergie, mais ce n’est pas la seule préoccupation. De Vries a noté que Google rapportait 60 % de ses Consommation d’énergie liée à l’IA de 2019 à 2021 découle de ce qu’on appelle la phase d’inférence de la production. Une fois les modèles d’IA entraînés, ils passent à la phase d’inférence, générant des informations basées sur de nouvelles entrées. Alors que des travaux antérieurs ont porté sur l’énergie consommée par la formation en IA, de Vries affirme qu’il reste encore beaucoup à faire pour prendre en compte le cycle de vie complet de l’IA.

La production d’énergie est responsable de plus des trois quarts des émissions mondiales de gaz à effet de serre, selon à l’Agence internationale de l’énergie. Le pompage de ces gaz dans notre atmosphère réchauffe le climat, et l’humanité a un «fenêtre qui se ferme rapidement» pour inverser le cap, le plus récent Le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat met en garde.

« Compte tenu de la production attendue dans les années à venir, d’ici 2027, les nouveaux appareils d’IA seront responsables d’une consommation d’électricité équivalente à celle de mon pays d’origine, les Pays-Bas », a déclaré de Vries. Insider. « C’est également dans la même fourchette que la consommation d’électricité de pays comme la Suède ou l’Argentine. »

À mesure que les produits d’IA deviennent largement disponibles et adoptés par un plus grand nombre d’entreprises, le demande de puces IA est en hausse, avec Nvidia aurait rapporté 13,5 milliards de dollars au deuxième trimestre 2023, note l’étude.

« L’augmentation de 141 % du segment des centres de données de l’entreprise par rapport au trimestre précédent souligne la demande croissante de produits d’IA, pouvant conduire à une augmentation significative de l’empreinte énergétique de l’IA », a écrit de Vries. « Par exemple, des entreprises telles que Google d’Alphabet pourraient augmenter considérablement leur demande d’énergie si l’IA générative était intégrée à chaque recherche Google. »

En août, Google a dévoilé une nouvelle technologie d’IA, notamment la création de ses propres puces d’IA conçues pour former les LLM, et a ajouté un logiciel généré par l’IA pour identifier les images. La société a également ajouté 20 modèles d’IA à son service cloud, portant son total à 100.

De Vries reconnaît dans l’étude : « Le pire des cas suggère que l’IA de Google à elle seule pourrait consommer autant d’électricité qu’un pays comme l’Irlande », mais il dit qu’il est plus probable qu’à mesure que l’IA évolue, la technologie changera également pour mieux prendre en charge IA. Il soutient que, quel que soit le résultat final, les développeurs d’IA devraient être conscients du moment et de la manière dont ils utilisent la technologie.

« Tout le monde devrait être très attentif à savoir s’il doit ou non essayer d’intégrer l’IA dans ses applications », a-t-il déclaré à Insider, ajoutant : « Ce n’est pas un remède miracle pour tout. »