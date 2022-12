L’IA est-elle l’avenir de la préparation aux tests ?

Cet article fait partie de Parvenuune série sur les entreprises qui exploitent les nouvelles sciences et technologies pour résoudre les problèmes de leurs industries.

Depuis que Socrate a enseigné Platon et que Platon a enseigné Aristote, l’humanité sait que la meilleure éducation est dispensée individuellement par un éducateur expérimenté. Mais cela coûte cher, demande beaucoup de travail et est difficile à mettre à l’échelle. Le résultat est l’enseignement en classe imparfait avec lequel nous vivons aujourd’hui : des classes surdimensionnées, des enseignants surmenés et surchargés, un manque de ressources. Les éducateurs concentrent le peu de temps dont ils disposent pour leur attention personnelle soit sur les meilleurs et les plus brillants, soit sur les derniers de la classe. Le milieu large est souvent laissé à lui-même.

Les éducateurs peuvent avoir un nouvel outil, l’IA, pour résoudre ces problèmes. Des formes innovantes de la technologie, basées sur un code informatique qui imite les réseaux de neurones dans le cerveau humain, peuvent découvrir des modèles dans la performance des élèves et peuvent aider les enseignants à ajuster leurs stratégies en conséquence. Les «tuteurs IA» – des systèmes logiciels avec lesquels les étudiants interagissent en ligne – promettent d’accorder à chaque étudiant une attention individualisée, refaisant potentiellement l’éducation telle que nous la connaissons.

Parmi la poignée d’entreprises à la tête de cette transformation se trouve Riiid (prononcez « rid »), une start-up fondée en Corée par YJ Jang, diplômé de la Haas School of Business de l’Université de Californie à Berkeley. Riiid a déjà une forte présence sur le marché asiatique des applications de préparation aux tests pour le Test d’anglais pour la communication internationale, ou TOEIC, qui mesure la maîtrise de l’anglais pour les affaires. Maintenant, Riiid est sur le point d’entrer dans le SAM et LOI marché de la préparation aux États-Unis.