L’IA est au centre de l’attention après l’énorme rallye de Nvidia

de Nvidia Le rallye de 200 % cette année en est la preuve. Arm cherche à lever près de 5 milliards de dollars grâce à son introduction en bourse, ce qui la valoriserait à plus de 50 milliards de dollars. Et la demande est forte avec Reuters indiquant que la société pourrait valoriser ses actions au sommet de sa fourchette indiquée ou peut-être même au-dessus .

Nvidia conçoit un type de semi-conducteur appelé unité de traitement graphique ou GPU, qui est utilisé dans les centres de données pour former et exécuter ces modèles d’IA.

Arm tire l’essentiel de son argent des redevances et des licences pour son architecture. Plus de 50 % de ces revenus proviennent des smartphones et de l’électronique grand public. Jusqu’à présent, l’IA ne bénéficie pas d’un grand essor.

Arm a déclaré dans son dossier d’introduction en bourse que ses processeurs exécutaient déjà des charges de travail d’IA « et que chaque smartphone actuellement sur le marché exécute efficacement des applications d’inférence d’IA, telles que la reconnaissance vocale et l’application de filtres aux images numériques ».

Cependant, il est peu probable qu’Arm voit les bénéfices de l’IA se répercuter sur ses revenus avant au moins trois à cinq ans, a déclaré à CNBC Richard Windsor, fondateur de Radio Free Mobile.

Ce que SoftBank a dû faire, c’est vendre Arm en tant que société d’IA comme Nvidia », a déclaré Windsor.

« Maintenant, à long terme, je suis un fervent partisan de l’exécution de l’IA sur les appareils finaux, cela a énormément de sens sur le plan économique pour le fournisseur du service, et aussi bien plus en général en termes de qualité de le service, la confidentialité et la sécurité, etc. Mais ces revenus ne reviennent pas à Arm pour le moment.