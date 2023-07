L’IA est « assez stupide » – Meta

Le « battage médiatique » derrière l’intelligence artificielle a dépassé ce dont elle est réellement capable, a déclaré Meta

Les modèles actuels d’intelligence artificielle (IA) sont « assez stupide » et « très court » d’être assez puissant pour constituer toute forme de menace distincte pour l’humanité, a déclaré le méta-président des affaires mondiales, Nick Clegg.

Clegg, l’ancien vice-Premier ministre du Royaume-Uni qui a rejoint la société mère de Facebook Meta en 2018, a déclaré mercredi à BBC Radio 4 que le « battage publicitaire » derrière les pièges potentiels de l’intelligence artificielle a « prenez de l’avance sur la technologie. »

Discutant du lancement du modèle de langage open source Llama 2 de Meta, ou «chatbot» comme la technologie est devenue connue, Clegg a déclaré que le « avertissements existentiels » qui sont entrés en phase avec la génération actuelle d’IA « Se rapportent à des modèles qui n’existent pas actuellement. »

« La vision où l’IA développe une autonomie et une agence par elle-même » n’est pas possible, a déclaré Clegg, ajoutant que « Les modèles que nous utilisons en open source sont loin, très, très loin de cela. En fait, à bien des égards, ils sont assez stupides.

Les commentaires de Clegg interviennent après que le chef de Meta, Mark Zuckerberg, a récemment révélé qu’une version commerciale du modèle de langage Llama 2 devait être publiée en ligne gratuitement, offrant aux startups technologiques et à d’autres entreprises une alternative peu coûteuse à ChatGPT d’Open AI et à Bard de Google.

L’avènement récent des modèles de langage d’intelligence artificielle a posé plusieurs questions existentielles en ce qui concerne la création et la distribution de désinformation ou de mésinformation en ligne. Il a également soulevé des inquiétudes quant à l’impact potentiel sur l’emploi dans certaines industries.

Geoffrey Hinton, un ancien ingénieur de Google qui a quitté l’entreprise plus tôt cette année et dont le surnom était le « parrain de l’IA », a déclaré en mai qu’il pensait que la technologie était « être développé dans une société qui n’est pas conçue pour l’utiliser pour le bien de tous. »

Des leaders technologiques, tels qu’Elon Musk et Steve Wozniak, figuraient également parmi les cosignataires d’une lettre ouverte plus tôt cette année appelant à une réglementation agressive et indépendante du secteur de l’intelligence artificielle. D’autres critiques, comme l’experte en informatique Wendy Hall, ont fait valoir que Meta fournissant des plans open source pour son modèle de langage est « un peu comme donner aux gens le modèle pour construire une bombe nucléaire. »

Mais Clegg pense que la version open source de Llama 2 fournira un « sagesse des foules » coup de pouce à la technologie – un scénario qu’il juge préférable de laisser l’intelligence artificielle confiée à la « mains moites » de Big Tech.