L’IA entraînera des « changements spectaculaires », déclare l’illustrateur Shan Jiang

Mon inspiration artistique est profondément enracinée dans la tapisserie vibrante de la vie à Shanghai, ma ville natale. Grandir au milieu de ses rues uniques, de ses cultures diverses et de ses bâtiments emblématiques a considérablement façonné ma vision créative. Je suis particulièrement captivé par les merveilles architecturales qui ornent l’horizon de Shanghai, les rues animées pleines de vie et la présence nostalgique des vélos, des ruelles sinueuses, des parcs communautaires et des marchés alimentaires animés.

Ayant passé 20 ans en Angleterre, j’ai également été profondément influencé par le charme de l’architecture victorienne et géorgienne, la tranquillité des parcs et jardins et le riche folklore ancré dans la vie quotidienne. L’atmosphère dynamique de Londres, avec ses rues animées et ses stations de métro animées, a encore enrichi mes expériences visuelles.

Lorsque je décide de concevoir une nouvelle œuvre d’art, je m’appuie sur des souvenirs et des objets qui résonnent avec les émotions et l’atmosphère que je souhaite exprimer. Ce mélange d’influences de Shanghai et d’Angleterre me permet de créer des pièces qui reflètent un riche jeu de cultures et d’expériences personnelles, capturant l’essence des mondes dans lesquels j’habite.