L’IA en tête de la liste des priorités technologiques de DISA pour l’exercice 2024 – MeriTalk

La Defense Information Systems Agency (DISA) a publié une nouvelle liste de surveillance technologique mettant en évidence les capacités technologiques spécifiques qu’elle recherchera au cours de l’exercice 2024, la technologie d’intelligence artificielle (IA) arrivant en tête de la liste.

Lors de l’événement annuel Forecast to Industry de DISA le 6 novembre, Steve Wallace, directeur de la technologie (CTO) de l’agence et directeur des technologies émergentes, a expliqué que DISA adoptait une approche plus globale pour analyser les capacités de l’IA et leurs cas d’utilisation potentiels.

Dans sa liste de surveillance technologique pour l’exercice 2024 – un vaste inventaire annuel de plus de deux douzaines de nouvelles technologies que l’agence a identifiées comme domaines d’intérêt – la DISA répertorie plusieurs éléments couvrant des capacités et des problèmes spécifiques liés à l’IA, notamment l’exploitation de grands modèles de langage et l’emploi de garde-fous pour le développement et l’IA de l’IA. déploiement.

La nécessité d’une approche plus globale intervient alors que le ministère de la Défense (DoD) fait pression pour un déploiement amélioré et responsable de l’IA avec le libérer de son Stratégie d’adoption des données, des analyses et de l’IA.

« Il n’y a rien de plus important que la capacité d’exploiter un système que vous livrez », a déclaré Wallace. “Vous pourriez fournir la capacité la plus spectaculaire et la plus exquise au monde, mais si elle est trop difficile à exploiter, vous n’aurez pas fait grand-chose car elle est probablement plus en baisse qu’en hausse”, a-t-il déclaré.

Wallace a expliqué que la DISA essaie de comprendre comment elle intégrera l’IA dans ses capacités, et que la dernière version de la liste de surveillance technologique contribuera à cet effort.

Par exemple, les opérations d’IA sont l’un des domaines prioritaires que l’agence envisage de s’attaquer. Ce domaine est issu de conversations que les responsables de la DISA ont eues avec l’Unité d’innovation de la défense au sujet d’un prototype basé sur l’IA en cours de préparation.

Le prototype « prend des ensembles de journaux de composants d’infrastructure et de systèmes donnés, puis utilise un modèle pour s’entraîner au cours de semaines ou de mois pour effectuer une analyse prédictive ou une analyse de fiabilité prédictive », a déclaré Wallace.

Il a expliqué que la DISA a l’intention de tirer les leçons du travail de prototype pour améliorer la façon dont elle traite les vulnérabilités au sein des réseaux du DoD en utilisant l’IA pour les prédire longtemps à l’avance.

La DISA a également ajouté à sa liste de surveillance technologique un domaine d’intervention « Gestion de la confiance, des risques et de la sécurité de l’IA » pour explorer comment le Pentagone peut suivre le rythme de l’utilisation de l’IA par ses adversaires, tout en identifiant les garde-fous technologiques que la DISA devra mettre en œuvre.

Dans ce domaine d’intervention, Wallace a expliqué que les grands modèles de langage accessibles au public constituent l’un de ces domaines de préoccupation.

“Le ministère a un certain nombre de préoccupations quant à l’interrogation de ces grands modèles de langage commerciaux”, a déclaré Wallace. « Comment allons-nous nous protéger ? Comment allons-nous gérer cela jusqu’à ce que ces modèles existent dans un [government] cloud ou environnement supérieur ? »

Un autre domaine d’intérêt que DISA examinera est « l’IA de conciergerie » – officiellement nommée IA générative dans la liste de surveillance technologique de DISA pour l’exercice 2023. Actuellement, ce domaine d’intérêt figure dans la sous-division « planification » de la liste de surveillance, ce qui signifie que l’agence comprend son impact et son intégration dans les missions.

“Ce que nous recherchons d’une IA de conciergerie… c’est l’idée d’avoir pour le côté commercial de la maison une expérience de type ChatGPT permettant d’interagir et de poser des questions sur des ensembles de données”, a déclaré Wallace. Il a ajouté que l’agence prévoyait d’attribuer un autre accord de transaction pour un prototype de cette capacité au cours de l’exercice 2024.

Stratégie technique en cours

La liste de surveillance offre un aperçu des efforts technologiques de DISA. En plus de la liste de surveillance, l’agence a en préparation une stratégie technique qui servira de contrepartie plus spécialisée à la stratégie globale de DISA, a déclaré Wallace.

La stratégie technique en est encore à sa première ébauche, mais Wallace a souligné trois points principaux qu’elle couvrira : la simplification des systèmes, l’intégration au sein de l’agence et la fourniture itérative de nouvelles capacités.

Ces points font écho aux commentaires du directeur de la DISA, le lieutenant-général Robert Skinner, lors de son discours lors de l’événement Forecast to Industry, et Wallace a expliqué que l’agence « s’efforce de simplifier » les capacités qu’elle offre.

« L’époque du « meilleur de la catégorie pour chaque capacité donnée » est révolue », a déclaré Wallace. Auparavant, a-t-il poursuivi, le manque de simplification entraînait souvent des échecs dans l’intégration des capacités, et « on se retrouve avec un système fragile dans lequel quand une chose détraque ou change, cela ne se passe jamais bien pour personne ».

« Cette volonté absolue de simplifier une fonctionnalité ne veut pas dire que c’est facile », a déclaré Wallace. «C’est plus difficile. Mais en approfondissant le plus possible la capacité de le simplifier autant que possible, cela ajoute de la robustesse, de la capacité de survie et de l’évolutivité.

En outre, dans le cadre de la ligne d’effort « intégration », l’agence examinera la manière dont elle intègre les capacités et veillera à ce que les capacités techniques ne soient pas dupliquées et restent cohérentes.

Wallace a expliqué que dans le cadre de la ligne d’effort « itération », l’agence se concentrera sur l’amélioration continue. Mais dans le cadre de cet effort, Wallace a appelé l’industrie à aider l’agence à comprendre « comment continuer à fournir des capacités d’une manière rapide et significative et ne pas laisser [them become] obsolète pour les prochaines années.

Priorités de la main-d’œuvre technologique

Comme beaucoup d’autres agences du gouvernement fédéral, la DISA investit dans la croissance et le perfectionnement de sa main-d’œuvre.

Cet axe d’effort, a expliqué Wallace, consiste notamment à assurer une « relation yin-yang » entre l’équipe programmatique de l’agence et le personnel technique. Il a expliqué que pour établir des programmes et des capacités efficaces, l’agence a besoin d’un responsable technique et d’une équipe de programmes tout aussi solide.

« D’un point de vue technique, vous ne pouvez pas nous laisser seuls pour fournir des capacités, car nous polirons continuellement cette roche jusqu’à ce qu’elle ne soit plus que poussière. D’un autre côté, l’équipe programmatique a besoin de ce soutien et de cette aide techniques pour fournir des capacités », a déclaré Wallace.

L’agence élabore également une nouvelle stratégie visant à établir une « chaîne de commandement technique », qui n’a jamais été officiellement établie. Actuellement, le document est entre les mains de plusieurs directeurs techniques de l’agence, en cours de révision.

Un élément de la nouvelle stratégie consistera à rétablir un directeur technique adjoint. Selon Wallace, ce rôle existait au sein de l’agence il y a des années, et pour créer une « chaîne de commandement technique », la DISA a rétabli ce rôle.

Korie Seville, conseillère technique principale du centre d’hébergement et de calcul, sera la première directrice technique adjointe de DISA pour le calcul. L’objectif est « d’avoir à terme des CTO adjoints dans de nombreux pays ». [DISA’s] principales catégories au sein de l’agence », a déclaré Wallace.