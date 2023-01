L’IA en tant qu’avocat : ça commence comme une cascade, mais il y a un réel besoin

Le mois prochain, l’IA entrera dans la salle d’audience et le système juridique américain ne sera peut-être plus jamais le même.

Un chatbot d’intelligence artificielle, une technologie programmée pour répondre aux questions et tenir une conversation, devrait conseiller deux individus qui combattent des contraventions pour excès de vitesse dans des salles d’audience de villes non divulguées. Les deux porteront un casque sans fil, qui transmettra ce que le juge dit au chatbot géré par DoNotPay, une entreprise qui aide généralement les gens à combattre les contraventions par la poste. Le casque diffusera ensuite les réponses suggérées par le chatbot aux questions du juge, que les individus pourront ensuite choisir de répéter devant le tribunal.

C’est une cascade. Mais cela a également le potentiel de changer la façon dont les gens interagissent avec la loi et d’apporter de nombreux autres changements au fil du temps. Le PDG de DoNotPay, Josh Browder, affirme que les frais juridiques élevés ont historiquement empêché les gens d’embaucher des avocats traditionnels pour se battre pour eux devant le tribunal de la circulation, ce qui implique généralement des amendes pouvant atteindre des centaines de dollars.

Alors, son équipe s’est demandé si un chatbot IA, formé pour comprendre et argumenter la loi, pouvait intervenir.

“La plupart des gens n’ont pas les moyens de se faire représenter par un avocat”, a déclaré Browder dans une interview. L’utilisation de l’IA dans une situation judiciaire réelle “sera une preuve de concept pour les tribunaux afin d’autoriser la technologie dans la salle d’audience”.

Indépendamment du succès de Browder – il dit qu’il le sera – les actions de son entreprise marquent le premier de ce qui sera probablement beaucoup plus d’efforts pour amener l’IA plus loin dans notre vie quotidienne.

La vie moderne est déjà remplie de technologie. Certaines personnes se réveillent avec une chanson choisie par des alarmes alimentées par l’IA. Leur fil d’actualité est également souvent organisé par un programme informatique, qui apprend à choisir les éléments qu’ils trouveront les plus intéressants ou qu’ils seront les plus susceptibles de commenter et de partager via les réseaux sociaux. L’IA choisit les photos à nous montrer sur nos téléphones, elle nous demande si elle doit ajouter une réunion à nos calendriers en fonction des e-mails que nous recevons, et elle nous rappelle d’envoyer un message d’anniversaire à nos proches.

Mais les partisans disent que la capacité de l’IA à trier les informations, à repérer les modèles et à extraire rapidement les données signifie que dans un court laps de temps, elle pourrait devenir un “copilote” pour notre vie quotidienne. Déjà, les codeurs sur GitHub appartenant à Microsoft utilisent L’IA pour les aider à créer des applications et résoudre des problèmes techniques. Les gestionnaires de médias sociaux s’appuient sur l’IA pour déterminer le meilleur moment pour publier un nouvel article. Même nous ici à CNET expérimentons si l’IA peut aider à écrire des histoires de type explicatif sur le monde en constante évolution de la finance.

Ainsi, cela peut sembler n’être qu’une question de temps avant que l’IA ne trouve également sa place dans les industries à forte intensité de recherche comme le droit. Et considérant que 80% des Américains à faible revenu n’ont pas accès à l’aide juridique, alors que 40 % à 60 % de la classe moyenne ont encore du mal à obtenir une telle aide, il y a clairement une demande. L’IA pourrait aider à répondre à ce besoin, mais les avocats ne devraient pas avoir l’impression que les nouvelles technologies vont leur enlever des affaires, déclare Andrew Perlman, doyen de la faculté de droit de l’Université de Suffolk. C’est simplement une question d’échelle.

“Il est impossible que la profession juridique soit en mesure de fournir tous les services juridiques dont les gens ont besoin”, a déclaré Perlman.

Hiroshi Watanabe/Getty Images



Se tourner vers l’IA

DoNotPay a commencé sa dernière expérience d’IA en 2021 lorsque les entreprises ont eu un accès anticipé à GPT-3, le même outil d’IA utilisé par la startup OpenAI pour créer ChatGPT, qui est devenu viral pour sa capacité à répondre aux questions, à rédiger des essais et même à créer de nouveaux programmes informatiques. En décembre, Browder a présenté son idée via un tweet: demandez à quelqu’un de porter un Apple AirPod dans le tribunal de la circulation afin que l’IA puisse entendre ce qui se passe via le microphone et transmettre les réponses via l’écouteur.

Mis à part les gens qui se moquaient de lui pour la cascade, Browder savait qu’il aurait d’autres défis. De nombreux États et districts limitent les conseillers juridiques à ceux qui sont autorisés à pratiquer le droit, un obstacle évident qui, selon Emily Taylor Poppe, professeur à la faculté de droit de l’UC Irvine, pourrait causer des problèmes à l’IA de DoNotPay.

“Parce que l’IA fournirait des informations en temps réel, et parce qu’elle impliquerait l’application de la loi pertinente à des faits spécifiques, il est difficile de voir comment elle pourrait éviter d’être considérée comme la fourniture de conseils juridiques”, a déclaré Poppe. Essentiellement, l’IA serait légalement considérée comme un avocat agissant sans licence de droit.

Les outils d’intelligence artificielle soulèvent également des problèmes de confidentialité. Le programme informatique a techniquement besoin d’enregistrer de l’audio pour interpréter ce qu’il entend, une démarche qui n’est pas autorisée dans de nombreux tribunaux. Les avocats sont également tenus de respecter les règles d’éthique qui leur interdisent de partager des informations confidentielles sur les clients. Un chatbot, conçu pour partager des informations, peut-il suivre les mêmes protocoles ?

Perlman dit que bon nombre de ces préoccupations peuvent être résolues si ces outils sont créés avec soin. En cas de succès, affirme-t-il, ces technologies pourraient également aider avec les montagnes de paperasse que les avocats rencontrent quotidiennement.

En fin de compte, soutient-il, les chatbots peuvent s’avérer aussi utiles que Google et d’autres outils de recherche le sont aujourd’hui, évitant aux avocats d’avoir à parcourir physiquement les bibliothèques de droit pour trouver des informations stockées sur des étagères.

“Les avocats qui tentent de fournir des services juridiques sans technologie seront inadéquats et insuffisants pour répondre aux légalités du public”, a déclaré Perlman. En fin de compte, pense-t-il, l’IA peut faire plus de bien que de mal.

Les deux cas auxquels DoNotPay participe auront probablement un impact sur une grande partie de cette conversation. Browder a refusé de dire où la procédure aura lieu, invoquant des problèmes de sécurité.

Ni DoNotPay ni les accusés ne prévoient d’informer les juges ou quiconque dans le tribunal qu’une IA est utilisée ou que l’audio est enregistré, un fait qui soulève des problèmes d’éthique. Cela en soi a entraîné un recul sur Twitter lorsque Browder a demandé des volontaires pour les contraventions en décembre. Mais Browder dit que les tribunaux choisis par DoNotPay seront probablement plus indulgents s’ils le découvrent.

Getty Images



L’avenir du droit

Après ces combats de contraventions, DoNotPay prévoit de créer une présentation vidéo conçue pour plaider en faveur de la technologie, dans le but ultime de changer la loi et la politique pour permettre l’IA dans les salles d’audience.

Les États et les organisations juridiques, quant à eux, débattent déjà de ces questions. En 2020, un groupe de travail californien dédié à l’exploration des moyens d’élargir l’accès aux services juridiques conseillé permettant à certains praticiens non agréés de représenter des clients, entre autres réformes. L’association du barreau américain a dit aux juges utilisant des outils d’IA de faire attention aux préjugés instillé dans les outils eux-mêmes. L’UNESCO, l’organisation internationale dédiée à la préservation de la culture, a un cours en ligne gratuit couvrant les bases de ce que l’IA peut offrir aux systèmes juridiques.

Pour sa part, Browder affirme que les chatbots IA deviendront si populaires dans les deux prochaines années que les tribunaux n’auront d’autre choix que de les autoriser de toute façon. Peut-être que les outils d’IA auront une place à la table, plutôt que d’avoir à chuchoter à nos oreilles.

“Il y a six mois, vous ne pouviez même pas imaginer qu’une IA puisse répondre de ces manières détaillées”, a déclaré Browder. “Personne n’a imaginé, dans aucune loi, à quoi cela pourrait ressembler dans la vraie vie.”