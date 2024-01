L’IA du Samsung Galaxy S24 peut résumer et traduire n’importe quelle page Web – voici comment cela fonctionne

L’utilisation de l’assistance à la navigation sur le Samsung Galaxy S24 peut vous faire gagner beaucoup de temps si vous souhaitez comprendre rapidement un article ou le traduire dans une autre langue. Ne soyez pas ennuyé de ne pouvoir l’utiliser que dans le navigateur de Samsung.

Même si vous préférez utiliser une autre application pour naviguer sur Internet, la capacité de synthèse de Galaxy AI, puis de traduire ce résumé en cas de besoin, peut vous tenter au moins de temps en temps. Au moins la fenêtre de résumé permet d’exporter facilement le résumé avec un simple copier/coller.

Si vous avez votre Galaxy S24 à portée de main ou si vous êtes simplement curieux de voir comment tout cela fonctionne, lisez la suite de notre guide sur l’utilisation de l’assistance à la navigation sur le Samsung Galaxy S24.

Comment utiliser l’assistance à la navigation sur Samsung Galaxy S24

Au moment de la rédaction, cette fonctionnalité n’est disponible que sur le Samsung Galaxy S24 et Samsung Galaxy S24 Ultrabien que cela puisse arriver sur d’autres appareils plus tard.

1. Ouvrez la barre d’outils dans Samsung Internet (Image : © Guide de Tom) Désolé, utilisateurs de Chrome : cette fonctionnalité est actuellement exclusive au navigateur mobile de Samsung, donc si vous voulez les fonctionnalités d’IA, vous devez ouvrez l’application Internet Samsung. Une fois la page Web ouverte, faire défiler vers le haut un peu pour afficher la barre d’outils en bas de votre écran.

2. Appuyez sur l’icône Galaxy AI et sélectionnez Résumer ou Traduire. (Image : © Guide de Tom) Appuyez sur l’icône étoile (icône Galaxy AI) au point mort de la barre d’outils. Choisissez l’une des deux options – Résumer ou Traduire – et puis attends que la magie opère.

Après une courte attente, votre résumé apparaîtra.

(Crédit image : Tom’s Guide)

3. Choisissez un style de résumé standard ou détaillé (Image : © Guide de Tom) Si vous souhaitez plus d’informations, sélectionnez Détaillé pour faire un résumé plus long. Mais si vous préférez arriver le plus rapidement possible aux points clés, optez pour la norme Vous pouvez alors utilisez le bouton Copier en bas à gauche si vous souhaitez prendre ce résumé pour le coller ailleurs.

4. Si vous traduisez, choisissez une langue dans le menu déroulant (Image : © Guide de Tom) Pour exécuter le processus de traduction de Galaxy AI, appuyez sur le bouton Traduirealors choisir une langue traduire en. Vous devrez peut-être d’abord télécharger la langue si c’est la première fois que vous utilisez cette langue particulière, mais il ne faudra pas longtemps avant que le résumé soit traduit.

(Crédit image : Tom’s Guide)

Soyez averti que L’assistance à la navigation ne fonctionne pas sur les sites dotés de paywalls. L’IA ne résumera ni ne traduira du contenu pour lequel vous n’avez peut-être pas payé. C’est pénible si vous êtes un abonné légitime et que vous pouvez autrement accéder aux articles, mais j’espère que quelque chose qui pourra être résolu dans les futures mises à jour.

(Crédit image : Tom’s Guide)

