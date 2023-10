L’IA doit aider le travail à être moins ennuyeux

Bonjour, chers humains ! J’espère que vous apprécierez la nouvelle édition limitée du samedi du Daily Brief, qui se concentre sur l’IA, même si, nous le promettons, elle est écrite par de vraies personnes.

Vous avez des questions sur l’IA auxquelles vous aimeriez répondre ? Ou simplement quelques hallucinations de l’IA que vous aimeriez partager ? Envoyez-nous un e-mail à tout moment. Apprécier!

Voici ce que vous devez savoir

Les législateurs américains veulent que Meta et X établissent des règles pour les deepfakes politiques. Les membres du Congrès craignent que les campagnes publicitaires en ligne pour l’élection présidentielle de 2024 aillent bien au-delà peignoirs rouges et diffuser une désinformation dangereuse.

Les robots servant la bière sont à l’origine de la plus grande introduction en bourse en Corée du Sud cette année. Doosan Robotics, qui utilise l’IA dans ses cobots — ce sont des robots collaboratifs, dans le langage de l’industrie —a fait ses débuts à la bourse de Séoul cette semaine.

Les dirigeants se réuniront la semaine prochaine à Amsterdam pour un sommet mondial sur l’IA. La réunion commence le 11 octobre et comprend des discussions de la part de cadres supérieurs en technologie chez Amazon et Nvidia.

Citable : Abaissez les ponts !

« Je ne crois pas aux fossés alors que le marché évolue aussi vite qu’il l’est. »—Lisa Su, PDG d’AMD, l’une des plus grandes sociétés de puces informatiques au monde, parle de rivaliser avec la technologie convoitée de Nvidia lors d’une conférence la semaine dernière.

L’IA est pour les choses ennuyeuses. Canva comprend

Imaginez : vous avez été chargé de prendre des notes lors de l’appel Zoom de votre entreprise. Super. Tu t’ouvres Google Docs et commencez à vous déconnecter, en pensant déjà aux prochaines heures que vous passerez à transformer ces notes en un rapport flashy pour les dirigeants ou une présentation client.

La plateforme de conception graphique Canva tente d’arrêter cela. En interne, les employés de l’entreprise ont commencé à utiliser une fonctionnalité capable de transformer les tableaux blancs en articles de blog en quelques secondes. Ce n’est pas de l’IA, a déclaré Canva : C’est magique.

Quel que soit le nom que Canva veut lui donner, ses nouveaux outils utilisent de grands modèles de langage, y compris des modèles internes, le modèle d’OpenAI et un de Runway.AI, pour faire le travail ennuyeux. Cameron Adams, co-fondateur et directeur des produits de la société a déclaré à Quartz dans une interview que « les humains sont toujours au centre du processus créatif ». Nous sommes assez clairs sur ce point : nous avons juste besoin des robots pour faire le gros travail pendant que nous réfléchissons à nos grandes pensées créatives, s’il vous plaît.

En parlant de Zoom, il espère que l’IA vous aidera à ne pas l’oublier

Zoom aimerait en fait si vous n’ouvriez pas Google Docs lors de votre prochaine réunion. L’une de ses nouvelles fonctionnalités, qui sera lancée l’année prochaine, est un traitement de texte qui permet d’éditer et d’écrire, avec une particularité : Zoom Docs utilise l’IA pour effectuer de nombreux travaux subalternes, moins cher.

Tout cela dans le but de garder Zoom pertinent alors que ses jours de pandémie sont grisants. étant le verbe le sens de « vidéoconférence » commence à décliner. L’entreprise fonde cette aspiration sur une suite d’outils de travail qui rivaliseront avec son plus grand rival, Microsoft Teams.

Disons simplement que cet objectif est plus une montagne à gravir qu’une colline. La part de Microsoft sur le marché des logiciels collaboratifs est de 42,6 %. Celui de Zoom est de 6,8%. Cela pourrait être en partie la raison pour laquelle Zoom tente de réduire l’influence de Microsoft en empruntant la voie antitrust.

Autres bonnes lectures sur l’IA

🛒 Comment l’IA change les emplois dans le commerce de détail chez Walmart

🤖 Comment Meta gagne même si son nouvel assistant IA échoue

🤔 L’IA est dans l’esprit du monde entier. L’ONU est-elle l’endroit idéal pour décider quoi faire à ce sujet ?

🎨 Un document de recherche de Sony AI a découvert de nouvelles couches de biais de teint

✏️ Les entreprises d’IA embauchent des rédacteurs créatifs

Demandez à une IA

OpenAI récemment déployé de nouvelles fonctionnalités, y compris la voix (vous pouvez désormais utiliser vos cordes vocales au lieu de vos doigts pour lui donner des commandes) et les images, ce qui implique de télécharger une image sur laquelle vous pourrez ensuite poser des questions. Susan Howson, rédactrice en chef de Quartz, a testé la fonctionnalité payante sur une énigme récente : lequel de ces échantillons de tissu devrait devenir son prochain pantalon ?

Capture d’écran: ChatGPT

ChatGPT n’a pas pris de temps pour trouver des réponses.

Capture d’écran: ChatGPT

« C’est de loin la chose la plus utile que ChatGPT ait faite pour moi à ce jour », a-t-elle déclaré. « Bien que cela évite le vrai problème ici, à savoir que les échantillons sont tout simplement beaucoup trop petits pour avoir une bonne idée de ce à quoi cela ressemblerait en tant que pantalon. Sauf si un robot le peut. Je ne sais pas, je vais quand même demander des échantillons plus grands.

Nos meilleurs vœux pour une journée très humaine. Envoyez vos actualités, commentaires, recommandations de patrons pour les pantalons de Susan et les créations Canva à [email protected]. La prise en charge des lecteurs rend Quartz accessible à tous :Devenir membre. L’AI Daily Brief d’aujourd’hui vous a été présenté par Morgan Haefner et Susan Howson.