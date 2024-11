L’IA divisera le monde en « penseurs » et « penseurs » – scientifique — RT World News

Il n’y aura plus beaucoup de gens capables d’écrire dans 20 ans environ, prédit l’informaticien Paul Graham.

L’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) pour écrire au travail et à l’école entraînera la perte de cette compétence par la majorité des gens d’ici quelques décennies, a prévenu Paul Graham, informaticien et auteur.

Cela créera un problème car écrire signifie réfléchir, estime Graham, investisseur chevronné et cofondateur de Y Combinator, un accélérateur de startups et une société de capital-risque.

« La raison pour laquelle tant de gens ont du mal à écrire est que c’est fondamentalement difficile. Pour bien écrire, il faut penser clairement, et penser clairement est difficile. » il dit dans un essai publié sur son site Web la semaine dernière.

Cependant, le développement de la technologie a permis aux gens de sous-traiter l'écriture à l'IA. Il n'est plus nécessaire d'apprendre à écrire, ni d'embaucher quelqu'un pour le faire à votre place, ni même de plagier, a écrit le scientifique anglo-américain.















« Je suis généralement réticent à faire des prédictions sur la technologie, mais je suis assez confiant sur celle-ci : dans quelques décennies, il n’y aura plus beaucoup de gens capables d’écrire », dit Graham.

Il est courant que les compétences disparaissent à mesure que les technologies les remplacent ; après tout, « Il ne reste plus beaucoup de forgerons et cela ne semble pas poser de problème », a-t-il admis. Mais le fait que les gens soient incapables d’écrire est « mauvais, » il a insisté.

« Un monde divisé entre ceux qui écrivent et ceux qui n’écrivent pas est plus dangereux qu’il n’y paraît. Ce sera un monde de réflexions et de non-pensées. Graham croit.

Ce ne sera pas une situation sans précédent, a-t-il observé, faisant référence à l’époque préindustrielle, où « Le travail de la plupart des gens les a rendus forts. »

« Maintenant, si vous voulez être fort, vous vous entraînez. Il y a donc encore des gens forts, mais seulement ceux qui choisissent de l’être. » dit Graham. Selon lui, il en sera de même pour l’écriture. « Il y aura toujours des gens intelligents, mais seulement ceux qui choisiront de l’être. »

Quelque 86% des étudiants utiliser L’IA dans leurs études, selon une récente enquête du Digital Education Council. Alors que 28 % d’entre eux ont recours aux technologies pour paraphraser des documents, 24 % utilisent l’IA pour créer des premières ébauches, selon l’étude.