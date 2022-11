L’IA diplomatique de Meta et la censure des commentaires en ligne en Chine

La Chine a récemment publié un projet de loi sur son futur système de crédit social, qui guidera à terme la façon dont le pays le construira.

Le système est destiné à promouvoir la fiabilité dans les affaires, l’éducation et presque tous les autres aspects de la vie. Comment il y parviendra réellement est loin d’être simple.

Un exemple des implications du système de crédit social – en particulier, comment il peut affecter les médias sociaux et la liberté d’expression – révèle à quel point l’objectif noble d’instaurer la confiance peut être problématique dans la pratique. Et bien que le gouvernement chinois soit confiant dans sa capacité à porter des jugements sur la fiabilité des publications sur les réseaux sociaux, il est peu probable que les autres parties soient d’accord. Lire l’histoire complète.

1 Twitter devient de plus en plus dangereux

Elon Musk démonte les systèmes de sécurité de la plateforme. (WP $)

+ Le discours toxique prolifère en conséquence. (Filaire $)

+ Il y a beaucoup de tweets sur les tweets en ce moment. (L’Atlantique $)

+ Les annonceurs de Twitter partent en masse. (WP $)

+ Mastodon est un endroit beaucoup plus calme et plus lent, comparativement. (New yorkais $)

2 Sam Bankman-Fried a traité FTX comme son «fief personnel»

C’est selon l’avocat représentant la société lors de sa première audience de mise en faillite. (Le gardien)

+ Une quantité importante d’actifs de FTX est soit manquante soit volée. (WSJ $)

+ L’influence de Bankman-Fried sur la politique de cryptographie de Washington DC était indéniable. (Carte mère)

+ Il n’a rendu aucun service à l’industrie. (New yorkais $)

3 sites de déclaration de revenus ont secrètement partagé des données financières avec Facebook

Les revenus des utilisateurs et les montants des bourses peuvent alimenter les algorithmes publicitaires de Facebook. (Le balisage)

4 Américains semblent fatigués des vaccins covid

La crainte est que l’hésitation puisse également se répercuter sur les futures épidémies. (Voix)

+ Le refus de Paxlovid est particulièrement important. (L’Atlantique $)

5 jumeaux sont nés d’embryons congelés il y a 30 ans

On pense que le garçon et la fille en bonne santé sont les embryons congelés les plus longs à naître. (CNN)

6 La Chine affirme avoir “résolu” une dépendance aux jeux vidéo chez les enfants

Grâce à des restrictions très strictes sur le nombre d’heures qu’ils peuvent jouer. (FT $)

+ La Chine achète moins de machines de fabrication de puces. (Bloomberg $)

+ L’addiction aux jeux vidéo est désormais reconnue, que se passe-t-il ensuite ? (examen de la technologie MIT)