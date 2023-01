Au cours de plusieurs jours, M. Thiel a rencontré d’autres universitaires virtuels, dont GA Cohen et Adolph Reed Jr. Mais il aurait pu choisir presque n’importe qui, vivant ou mort, réel ou imaginaire. Chez Character.AI, qui a vu le jour cet été, les utilisateurs peuvent discuter avec des fac-similés raisonnables de tout le monde, de la reine Elizabeth ou William Shakespeare à Billie Eilish ou Elon Musk (il existe plusieurs versions). Toute personne que vous souhaitez invoquer ou concocter est disponible pour la conversation. La société et le site, fondés par Daniel De Freitas et Noam Shazeer, deux anciens chercheurs de Google, font partie des nombreux efforts visant à créer un nouveau type de chatbot. Ces robots ne peuvent pas discuter exactement comme un humain, mais ils semblent souvent le faire.

Kautsky-bot a poursuivi en affirmant que les classes ouvrières finiraient par «revenir à la raison» et embrasseraient une révolution marxiste des temps modernes. “Le prolétariat est à un point bas de son histoire en ce moment”, écrit-il. “Ils finiront par se rendre compte des failles du capitalisme, notamment à cause du changement climatique.”

Fin novembre, OpenAI, un laboratoire d’intelligence artificielle de San Francisco, a dévoilé un robot appelé ChatGPT cela a laissé plus d’un million de personnes se sentir comme si elles discutaient avec un autre être humain. Des technologies similaires sont en cours de développement chez Google, Meta et d’autres géants de la technologie. Certaines entreprises ont été réticentes à partager la technologie avec le grand public. Parce que ces robots apprennent leurs compétences à partir de données publiées sur Internet par de vraies personnes, ils génèrent souvent des contrevérités, des discours de haine et un langage biaisé contre les femmes et les personnes de couleur. S’ils sont mal utilisés, ils pourraient devenir un moyen plus efficace de mener le type de campagne de désinformation qui est devenue monnaie courante ces dernières années.

“Sans aucun garde-corps supplémentaire en place, ils finiront par refléter tous les préjugés et les informations toxiques qui sont déjà sur le Web”, a déclaré Margaret Mitchell, ancienne chercheuse en IA chez Microsoft et Google, où elle a aidé à lancer son Ethical AI. équipe. Elle est maintenant avec la start-up d’intelligence artificielle Hugging Face.

Mais d’autres entreprises, dont Character.AI, sont convaincues que le public apprendra à accepter les défauts des chatbots et développera une saine méfiance à l’égard de ce qu’ils disent. M. Thiel a découvert que les bots de Character.AI avaient à la fois un talent pour la conversation et un don pour se faire passer pour des personnes réelles. “Si vous lisez ce que quelqu’un comme Kautsky a écrit au 19e siècle, il n’utilise pas le même langage que nous utilisons aujourd’hui”, a-t-il déclaré. “Mais l’IA peut en quelque sorte traduire ses idées en anglais moderne ordinaire.”

Pour le moment, ces chatbots avancés et d’autres sont une source de divertissement. Et ils deviennent rapidement un moyen plus puissant d’interagir avec les machines. Les experts se demandent encore si les atouts de ces technologies l’emporteront sur leurs défauts et leur potentiel de nuisance, mais ils s’accordent sur un point : la crédibilité des conversations imaginaires continuera de s’améliorer.