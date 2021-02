YouTube a-t-il bloqué une chaîne d’échecs pour violation des directives de la communauté et utilisation d’un langage raciste? À la fin de l’année dernière, un YouTuber qui produit des vidéos d’échecs populaires a constaté que sa chaîne avait été bloquée pour contenu « nuisible et dangereux ».

Même si la chaîne a été restaurée dans les 24 heures, YouTube n’a pas expliqué pourquoi il avait bloqué brièvement le joueur d’échecs croate Antonio Radic, également connu sous le nom de « Agadmator », de sa plate-forme, a rapporté le Dailymail.

Les experts soupçonnent que c’est l’utilisation de mots comme «noir» et «blanc» qui a confondu les filtres AI du Yutube. Ils ont constaté que 80% des vidéos d’échecs signalées pour discours de haine contenaient en fait des termes tels que «noir», «blanc», «attaque» et «menace».

Les chercheurs suggèrent maintenant que les plateformes de médias sociaux devraient intégrer le langage des échecs dans leurs algorithmes pour éviter de futurs incidents comme celui-ci.

Agadmator compte plus d’un million d’abonnés sur sa chaîne et est considéré comme le secteur d’échecs le plus populaire sur YouTube. Cependant, sa chaîne a été bloquée en juin de l’année dernière après avoir publié un segment avec le grand maître Hikaru Nakamura, cinq fois champion et le plus jeune américain à remporter le titre de grand maître.

Youtube utilise des algorithmes d’IA et des modérateurs humains pour filtrer les contenus interdits. Mais dans ce cas, l’algorithme ne pouvait pas faire la différence entre le discours de haine et la conversation normale.

« Nous ne savons pas quels outils YouTube utilise, mais s’ils s’appuient sur l’intelligence artificielle pour détecter un langage raciste, ce type d’accident peut se produire », a déclaré Ashiqur R KhudaBukhsh, informaticien au Language Technologies Institute de Carnegie Melon.

Pour tester si c’est l’utilisation de termes comme le noir et blanc qui a conduit à la suspension de la chaîne Youtube, KhudaBukhsh et son collègue chercheur Rupak Sarkar ont effectué des tests sur des classificateurs de discours, un logiciel d’IA formé pour détecter les discours de haine.

Le duo a utilisé le logiciel sur plus de 680000 commentaires de cinq chaînes d’échecs YouTube populaires. Ils ont constaté que 82% des commentaires signalés dans un échantillon ne comprenaient aucun langage raciste évident ou discours de haine, mais des mots tels que « noir », « blanc », « attaque » et « menace » semblaient avoir déclenché les filtres. , KhudaBukhsh et Sarkar ont trouvé.

Radić, trente-trois ans, a lancé sa chaîne YouTube en 2017 et compte plus d’un million d’abonnés. Sa vidéo la plus populaire, une critique d’un match de 1962, a recueilli plus de 5,5 millions de vues.