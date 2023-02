L’IA de Lunit renforce la capacité de détection du cancer de Guardant Health

La société sud-coréenne d’IA Lunit s’est associée à son investisseur, Guardant Health, pour l’intégration de l’IA.

Dans le cadre de ce partenariat, Lunit intégrera son algorithme de notation PD-L1 dans le flux de travail de détection des biomarqueurs du cancer de Guardant dans le test Guardant360 TissueNextTM PD-L1 pour le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC).

Lunit SCOPE PD-L1, une solution d’IA marquée CE, détecte et analyse PD-L1, un type de biomarqueur du cancer.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Le Lunit SCOPE PD-L1 effectue une quantification basée sur l’IA des échantillons de tissus à l’aide d’un système de notation. L’intégrer au test Guardant améliorera l’évaluation des biomarqueurs pour les patients atteints de NSCLC, a affirmé la société dans un communiqué de presse. L’IA a contribué à augmenter la détection de PD-L1 par le test de plus de 20 % par rapport à l’interprétation manuelle des pathologistes.

LA GRANDE TENDANCE

En 2021, Guardant Health a soutenu le cycle de financement de la série C de la tranche B de Lunit avec un Investissement de 26 millions de dollars. La société a précédemment déclaré qu’elle s’attend à ce que son investissement dans la société soit utilisé pour développer de nouveaux produits d’oncologie de précision qui améliorent les soins contre le cancer.

Jeudi, Guardant Health a officiellement présenté Guardant Galaxy, sa suite de technologies analytiques développées en interne et via des partenariats externes. Le test Guardant360 TissueNext PD-L1 intégré à Lunit SCOPE PD-L1 est la première application de cette gamme.

Dans d’autres nouvelles connexes, Lunit a ouvert la nouvelle année avec un contrat de trois ans pour la fourniture de son logiciel d’analyse d’images radiographiques thoraciques par IA, Lunit INSIGHT CXR, à l’hôpital Israelita Albert Einstein, l’un des plus grands hôpitaux du Brésil.

ENREGISTREMENT

“La solution de pathologie numérique de Lunit a déjà démontré la puissance de l’IA pour aider à améliorer [the] détection de PD-L1 dans certains cas de NSCLC. Nous pensons qu’il a le potentiel de contribuer beaucoup plus largement aux avancées dans l’identification des biomarqueurs du cancer et à éclairer les décisions de traitement », a déclaré le co-PDG de Guardant Health, Helmy Eltoukhy, à propos de la solution d’IA de Lunit.

« Le développement de l’algorithme de notation pris en charge par l’IA pour le test Guardant360 TissueNext PD-L1 est un excellent exemple d’utilisation de l’analyse avancée d’images médicales pour améliorer les diagnostics de précision dans le cancer du poumon et aider les médecins à trouver le bon traitement pour les bons patients », a déclaré le PDG de Lunit. Brandon Suh a également commenté.