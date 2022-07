L’IA de la voiture de course de Sony vient de détruire ses concurrents humains en étant gentil (et rapide)

Mais Sony a vite compris que la vitesse seule ne suffisait pas à faire de GT Sophy un gagnant. Le programme a dépassé tous les pilotes humains sur une piste vide, établissant des temps au tour surhumains sur trois parcours virtuels différents. Pourtant, lorsque Sony a testé GT Sophy dans une course contre plusieurs pilotes humains, où l’intelligence et la vitesse sont nécessaires, GT Sophy a perdu. Le programme était parfois trop agressif, accumulant les pénalités pour conduite imprudente, et trop timide, cédant quand il n’en avait pas besoin.

Sony s’est regroupé, a recyclé son IA et a organisé une revanche en octobre. Cette fois, GT Sophy a gagné avec facilité. Qu’est-ce qui a fait la différence ? Il est vrai que Sony est revenu avec un plus grand réseau de neurones, donnant à son programme plus de capacités à tirer à la volée. Mais, en fin de compte, la différence se résumait à donner à GT Sophy quelque chose que Peter Wurman, directeur de Sony AI America, appelle “l’étiquette”: la capacité d’équilibrer son agressivité et sa timidité, en choisissant le comportement le plus approprié à la situation actuelle.

C’est aussi ce qui rend GT Sophy pertinent au-delà de Gran Turismo. L’étiquette entre les conducteurs sur une piste est un exemple spécifique du type de comportement dynamique et sensible au contexte que les robots sont censés avoir lorsqu’ils interagissent avec les gens, explique Wurman.

Savoir quand prendre des risques et quand jouer la sécurité serait utile pour une IA qui interagit mieux avec les gens, que ce soit dans l’atelier de fabrication, dans les robots domestiques ou les voitures sans conducteur.

« Je ne pense pas que nous ayons encore appris les principes généraux sur la façon de traiter les normes humaines que vous devez respecter », déclare Wurman. “Mais c’est un début et, espérons-le, cela nous donne un aperçu de ce problème en général.”

Changeur de jeu

GT Sophy n’est que le dernier d’une gamme de systèmes d’IA qui ont battu les meilleurs joueurs humains du monde à divers jeux, des échecs et Go aux jeux vidéo comme Starcraft et DOTA. Mais Gran Turismo a offert à Sony un nouveau type de défi. Contrairement à ces autres jeux, en particulier ceux qui sont au tour par tour, exceller dans Gran Turismo signifie contrôler un véhicule aux limites de ce qui est physiquement possible, en temps réel et à proximité d’autres joueurs essayant tous de faire de même.