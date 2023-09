L’IA de Google tente de surpasser ChatGPT et Bing avec de nouvelles fonctionnalités d’IA quotidiennes

De nombreuses personnes utilisent déjà des outils tels que le chatbot d’IA générative ChatGPT d’OpenAI et Bing, qui fournit également des informations actuelles sur Internet dans ses résultats, pour les aider dans diverses tâches, telles que la rédaction d’essais, la création d’images, etc.

Google n’est pas en reste et a récemment annoncé de nouvelles expériences d’IA générative dans Google Workspace qui vous permettront de créer du contenu à l’aide de l’IA.

Crédit : Google

Comment Google Duet AI et Google Workspace peuvent augmenter votre productivité et votre créativité

Google Duet AI est une nouvelle fonctionnalité permettant de répondre aux e-mails dans Gmail, de créer des images à partir de textes et de relire des documents dans Google Docs, pour ne citer que quelques compétences. L’objectif est de rattraper les outils tels que les concurrents de Microsoft en créant des outils qui exploitent l’IA pour que les gens soient productifs.

Google Workspace est un ensemble d’outils de collaboration dans lesquels Google Cloud et Duet AI travaillent ensemble. Google Workspace vise à aider les gens à donner le meilleur d’eux-mêmes, de l’écriture à la création d’images en passant par l’accélération des flux de travail.

Comment utiliseriez-vous Google Workspace ? Certaines nouvelles fonctionnalités proposées par Google Workspace avec Duet AI sont :

Rédaction intelligente et Réponse intelligente dans Gmail qui peut vous aider à rédiger des e-mails et à y répondre plus rapidement et plus efficacement

et qui peut vous aider à rédiger des e-mails et à y répondre plus rapidement et plus efficacement Canevas intelligent dans Docs qui peut vous aider à réfléchir, à relire, à rédiger et à réécrire des documents avec les suggestions et les commentaires de l’IA.

qui peut vous aider à réfléchir, à relire, à rédiger et à réécrire des documents avec les suggestions et les commentaires de l’IA. Images, audio et vidéo générés automatiquement dans Diapositives qui peut vous aider à donner vie à votre vision créative avec un minimum d’effort

qui peut vous aider à donner vie à votre vision créative avec un minimum d’effort Google travaille également à l’ajout de fonctionnalités d’IA plus génératives dans Feuilles, Rencontre et Chat

Qui peut utiliser ces nouvelles fonctionnalités de Google Workspace ?

Toute personne disposant d’un compte Google et utilisant le navigateur Chrome peut utiliser ces nouvelles fonctionnalités de Google Workspace. Vous n’avez pas besoin d’être un utilisateur de Google Workspace pour y accéder.

Cependant, vous devez s’inscrire en tant que testeur de confiance et acceptez l’avis de confidentialité et les conditions d’utilisation de Google Workspace Labs.

Vous pouvez vous inscrire en remplissant un formulaire et en attendant un e-mail d’invitation de Google. Une fois que vous recevez l’e-mail, vous pouvez activer les fonctionnalités de Workspace Labs dans les paramètres de votre navigateur Chrome.

Gardez à l’esprit que ces fonctionnalités sont expérimentales et peuvent évoluer avec le temps. Google collecte également des données et des métriques Workspace Labs pour fournir, améliorer et développer des produits, des services et des technologies d’apprentissage automatique au sein de Google.

Crédit : Google

Pour vérifier si vous avez accès aux fonctionnalités de Google Workspace

Après vous s’inscrire, vérifiez si vous avez accès aux fonctionnalités de Workspace. Ouvrez simplement un document sur Google Docs et recherchez Aide-moi à écrire (Labs), qui se présentera sous la forme d’une icône circulaire à gauche du document.

Vous pouvez également vérifier votre éligibilité en ouvrant Gmail :

Ouvrez Gmail et commencez à rédiger un nouvel e-mail.

Vous devriez voir un bouton ou une icône « Aidez-moi à écrire » dans la zone inférieure de l’e-mail. Cliquez dessus et suivez les instructions.

Quels autres outils basés sur l’IA pouvons-nous attendre de Google ?

Google a annoncé lors de la conférence des développeurs d’E/S 2023 en mai qu’il propose aux consommateurs d’autres outils basés sur l’IA. Ils font vraiment pression pour que l’IA commence à prendre le dessus et développent une montagne de nouvelles fonctionnalités que les gens pourront utiliser dans les mois à venir.

Voici ce à quoi nous pouvons nous attendre :

Fond d’écran IA et chatbot pour Android

Google a récemment lancé de nouveaux fonds d’écran IA pour les utilisateurs de Pixel, alimentés par sa technologie d’IA générative.

Ces fonds d’écran vous permettent de transformer vos photos en scènes 3D dynamiques avec différents styles artistiques ou de créer vos propres arrière-plans uniques à partir d’emojis.

Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité Material You pour faire correspondre la palette de couleurs de votre système Android à votre fond d’écran.

Google intègre également son chatbot IA Bard à l’application de messagerie d’Android, afin que vous puissiez discuter avec Bard et obtenir des informations utiles sur les applications et services Google dans vos conversations.

Vous pouvez également personnaliser le ton et le style de Bard pour l’adapter à différents contextes et publics.

Réponses du chatbot pour la recherche Google

Google a également récemment lancé une extension majeure de son chatbot Bard AI. Il peut désormais se connecter à diverses applications et services Google pour fournir des réponses plus utiles et personnalisées.

Vous pouvez accéder à Bard depuis la page d’accueil de la recherche Google ou depuis le site Web de Bard et lui demander tout ce que vous voulez. Bard utilise son grand modèle de langage pour générer des réponses naturelles et conversationnelles et vous montre des informations pertinentes.

Il sera intéressant de voir à quel point les résultats sont précis lors d’une recherche avec l’IA intégrée.

Toute cette IA va-t-elle être si utile qu’elle remplace les travailleurs humains ?

Cette technologie aidera potentiellement les travailleurs à gagner du temps sur leurs tâches tout au long de la journée, permettant ainsi aux employés d’être plus efficaces dans leur travail. Cela pourrait également contribuer à améliorer la qualité du travail produit, car les assistants IA sont conçus pour aider les humains à mieux travailler. Soyons honnêtes, lorsque votre patron trouvera une machine IA capable de mieux faire votre travail, alors les machines supprimeront d’innombrables emplois américains.

Alors que les choses continuent d’évoluer rapidement, en annonçant cela, Google a clairement indiqué que toutes les suggestions faites par votre assistant IA pendant que vous travaillez peuvent être acceptées, modifiées ou modifiées, vous laissant le contrôle de ce que vous créez. Ils ont également déclaré qu’ils « … fourniront les contrôles administratifs correspondants afin que les organisations puissent contrôler et définir leurs propres façons d’utiliser cette nouvelle technologie ».

Google a fortement promu le message selon lequel c’est une bonne chose pour les espaces de travail et a déclaré que « l’IA ne remplace pas l’ingéniosité, la créativité et l’intelligence de vraies personnes. Parfois, l’IA se trompe, parfois elle vous enchante avec quelque chose de décalé, et cela nécessite souvent des conseils », selon une déclaration de Johanna Voolich, vice-présidente de Google. Nous devrons donc voir où cela nous mène et espérer que cela fonctionnera pour le mieux.

Les principaux points à retenir de Kurt

Google fait de nombreux progrès dans le développement et le déploiement d’outils d’IA générative qui peuvent vous aider à mieux communiquer et à créer un contenu étonnant dans une adoption complète de la technologie d’IA générative qui fait le gros du travail à votre place.

Si vous souhaitez essayer ces outils, vous pouvez vous inscrire en tant que testeur de confiance et même donner votre avis sous forme de commentaires à Google.

Vous devez également être conscient des risques et des défis potentiels liés à l’utilisation de l’IA. Vérifiez toujours l’exactitude et la qualité du contenu généré par l’IA. Assurez-vous également de lire attentivement l’avis de confidentialité et les conditions d’utilisation avant de les utiliser ou de vous y inscrire.

Que pensez-vous de l’utilisation de l’IA pour vous aider dans vos tâches quotidiennes ? Pensez-vous que l’IA peut améliorer votre productivité et votre créativité, ou avez-vous des inquiétudes quant à son impact sur votre vie privée et votre autonomie ? Faites-le-nous savoir en nous écrivant à Cyberguy.com/Contact

Pour plus de mes conseils techniques et alertes de sécurité, abonnez-vous à ma newsletter gratuite CyberGuy Report en vous rendant sur Cyberguy.com/Newsletter

