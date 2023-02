L’IA de ChatGPT pourrait aider à détecter la maladie d’Alzheimer plus tôt

Le logiciel a analysé le texte transcrit (également par logiciel) à partir d’enregistrements de 10 secondes d’adultes en bonne santé et de patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Le texte a entraîné le modèle GPT-3 à identifier les différences subtiles entre le langage normal et le discours d’une personne en déclin cognitif.

Les patients atteints de la maladie d’Alzheimer se répétaient souvent, s’éloignaient de la description du contenu de l’image, ne terminaient pas leurs pensées et qualifiaient vaguement les objets de « chose » ou de « quelque chose ».

Des chercheurs de l’Université Drexel de Philadelphie ont utilisé l’IA derrière ChatGPT (qui a fait la une des journaux pour avoir rédigé des dissertations crédibles et avoir réussi des examens du barreau) pour analyser la parole, et le système a correctement identifié les patients atteints de la maladie d’Alzheimer 80 % du temps, selon le étudier publié dans la revue Santé numérique PLOS.

3 février 2023 — L’intelligence artificielle qui peut rédiger des essais et réussir des tests peut également aider à identifier la démence.

Les modèles d’apprentissage automatique GPT-3 comprennent des passages de texte en convertissant des mots en représentations mathématiques appelées « incorporations ». Les incorporations sont des signaux multidimensionnels, qui permettent à l’IA d’identifier des différences et des similitudes subtiles que même les médecins expérimentés ne peuvent pas entendre. GPT-3 compare les passages de texte en mesurant la distance entre ces signaux dans les incorporations.

Étant donné que GPT-3 analyse uniquement le texte écrit, le processus contourne les pauses et autres sons de la langue parlée qui ne sont pas des mots. Dans ce cas, cela s’est avéré être un avantage : l’analyse GPT-3 a surpassé certains modèles d’apprentissage automatique développés par d’autres laboratoires qui incluaient ces sons.

D’autres études, cependant, ont montré que les « ah » et les « um » dans la parole peuvent être importants pour révéler la maladie d’Alzheimer. UN étude 2021 qui a codé ces pauses a permis à un modèle d’apprentissage automatique de détecter la maladie d’Alzheimer avec une précision de 90 %, et une étude séparée menée en Slovénie qui combinait des caractéristiques textuelles et acoustiques a atteint une précision de 94 %.