L’IA de cette startup est suffisamment intelligente pour conduire différents types de véhicules

Jay Gierak de Ghost, basé à Mountain View, en Californie, est impressionné par les démonstrations de Wayve et partage le point de vue général de l’entreprise. “L’approche robotique n’est pas la bonne façon de faire cela”, déclare Gierak.

Mais il n’est pas convaincu par l’engagement total de Wayve envers l’apprentissage en profondeur. Au lieu d’un seul grand modèle, Ghost forme plusieurs centaines de modèles plus petits, chacun avec une spécialité. Il transmet ensuite des règles simples qui indiquent au système de conduite autonome quels modèles utiliser dans quelles situations. (L’approche de Ghost est similaire à celle adoptée par une autre société AV2.0, Autobrains, basée en Israël. Mais Autobrains utilise encore une autre couche de réseaux de neurones pour apprendre les règles.)

Selon Volkmar Uhlig, co-fondateur et CTO de Ghost, diviser l’IA en plusieurs éléments plus petits, chacun avec des fonctions spécifiques, permet d’établir plus facilement qu’un véhicule autonome est sûr. « À un moment donné, il se passera quelque chose », dit-il. “Et un juge vous demandera de pointer le code qui dit : ‘S’il y a une personne devant vous, vous devez freiner.’ Ce morceau de code doit exister. Le code peut encore être appris, mais dans un grand modèle comme celui de Wayve, il serait difficile à trouver, dit Uhlig.

Pourtant, les deux sociétés poursuivent des objectifs complémentaires : Ghost veut fabriquer des véhicules grand public capables de se conduire sur les autoroutes ; Wayve veut être la première entreprise à mettre des voitures sans conducteur dans 100 villes. Wayve travaille maintenant avec les géants britanniques de l’épicerie Asda et Ocado, collectant des données à partir de leurs véhicules de livraison urbains.

Pourtant, à bien des égards, les deux entreprises sont loin derrière les leaders du marché. Cruise et Waymo ont accumulé des centaines d’heures de conduite sans être humain dans leurs voitures et offrent déjà des services de robotaxi au public dans un petit nombre d’endroits.

« Je ne veux pas diminuer l’ampleur du défi qui nous attend », déclare Hawke. “L’industrie audiovisuelle vous enseigne l’humilité.”