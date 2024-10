L’IA d’Anthropic peut désormais exécuter et écrire du code

Le chatbot Claude d’Anthropic peut désormais écrire et exécuter du code JavaScript.

Aujourd’hui, Anthropic a lancé un nouvel outil d’analyse qui aide Claude à répondre avec ce que l’entreprise décrit comme « des réponses mathématiquement précises et reproductibles ». Une fois l’outil activé (il est actuellement en version préliminaire), Claude peut effectuer des calculs et analyser des données à partir de fichiers tels que des feuilles de calcul et des PDF, en restituant les résultats sous forme de visualisations interactives.

« Considérez l’outil d’analyse comme un bac à sable de code intégré, dans lequel Claude peut effectuer des calculs complexes, analyser des données et itérer sur différentes idées avant de partager une réponse », Anthropic a écrit dans un article de blog. « Au lieu de s’appuyer uniquement sur une analyse abstraite, il peut traiter systématiquement vos données en les nettoyant, en les explorant et en les analysant étape par étape jusqu’à ce qu’elles atteignent le résultat correct. »

Anthropic donne quelques exemples de cas où cela pourrait être utile. Par exemple, un chef de produit pourrait télécharger des données de ventes et demander à Claude une analyse des performances spécifiques à un pays, tandis qu’un ingénieur pourrait fournir à Claude des données financières mensuelles et lui demander de créer un tableau de bord mettant en évidence les tendances clés.

Claude aurait pu tenter ces tâches auparavant. Mais comme il manquait un mécanisme permettant de vérifier mathématiquement les résultats, les réponses n’étaient pas toujours incroyablement précises.

Google propose une fonctionnalité comparable pour ses modèles Gemini appelée Code Execution, qui permet aux modèles de générer et d’exécuter du code Python pour apprendre de manière itérative à partir des résultats. De la même manière, les modèles phares d’OpenAI peuvent écrire et exécuter du code via une capacité que la société appelle Advanced Data Analysis.

L’outil d’analyse d’Anthropic est disponible pour tous les utilisateurs de Claude sur le web dès jeudi. Pour l’activer, connectez-vous à Claude.ai et Cliquez ici.