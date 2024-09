L’IA dans les jeux vidéo : les studios expérimentent des PNJ dotés d’intelligence

LOS ANGELES – Pendant des décennies, les jeux vidéo ont compté sur des interactions scénarisées et guindées avec des personnages non-joueurs pour guider les joueurs dans leurs aventures. Mais à mesure que la technologie de l’intelligence artificielle s’améliore, les studios de jeux expérimentent l’IA générative pour aider à créer des environnements, aider les auteurs de jeux à élaborer des dialogues PNJ et donner aux jeux vidéo la spontanéité improvisée autrefois réservée aux jeux de rôle sur table.

Dans le jeu multijoueur « Retail Mage », les joueurs participent à la gestion d’un magasin de meubles magiques et aident les clients dans l’espoir d’obtenir une évaluation cinq étoiles. En tant que vendeur (et sorcier), ils peuvent ramasser et examiner des articles ou dire au système ce qu’ils aimeraient faire avec un produit, comme démonter des chaises pour en récupérer des pièces ou déchirer une page d’un livre pour écrire une note à un acheteur.

Les interactions d’un joueur avec la boutique et les PNJ qui l’entourent — des mécanismes de jeu à la création de contenu et de dialogue — sont alimentées par l’IA plutôt que par un script prédéterminé pour créer plus d’options pour discuter et utiliser des objets dans la boutique.

« Nous pensons que l’IA générative peut ouvrir la voie à un nouveau type de gameplay dans lequel le monde est plus réactif et plus capable de répondre aux besoins créatifs des joueurs, aux idées qu’ils ont et aux histoires qu’ils veulent raconter dans un environnement fantastique que nous créons pour eux », a déclaré Michael Yichao, cofondateur de Jam & Tea Studios, qui a créé « Retail Mage ».

L’expérience PNJ typique laisse souvent à désirer. Les interactions pré-scénarisées avec une personne censée transmettre une quête s’accompagnent généralement d’une poignée d’options de discussion qui mènent à la même conclusion : les joueurs obtiennent les informations dont ils ont besoin et continuent leur chemin. Les développeurs de jeux et les entreprises d’IA affirment qu’en utilisant la technologie d’IA générative, ils visent à créer une expérience plus riche qui permet des relations plus nuancées avec les personnes et les mondes que les concepteurs construisent.

L’IA générative pourrait également offrir davantage de possibilités aux joueurs de sortir du scénario et de créer leurs propres histoires si les concepteurs peuvent créer des environnements qui semblent plus vivants et peuvent réagir aux choix des joueurs en temps réel.

Les entreprises technologiques continuent de développer l’IA pour les jeux, même si les développeurs débattent de la manière dont ils l’utiliseront et de la question de savoir s’ils l’utiliseront dans leurs produits. Nvidia a créé ses technologies ACE pour donner vie à ce que l’on appelle les « humains numériques » grâce à l’IA générative. Inworld AI fournit aux développeurs une plateforme pour le comportement et le dialogue génératifs des PNJ. L’entreprise de jeux vidéo Ubisoft a déclaré l’année dernière qu’elle utilisait Ghostwriter, un outil d’IA interne, pour aider à écrire certains dialogues des PNJ sans remplacer le scénariste du jeu vidéo.

Un rapport publié en janvier par la Game Developers Conference a révélé que près de la moitié des développeurs interrogés ont déclaré que des outils d’IA générative étaient actuellement utilisés sur leur lieu de travail, 31 % d’entre eux affirmant utiliser personnellement ces outils. Les développeurs des studios indépendants étaient les plus susceptibles d’utiliser l’IA générative, 37 % d’entre eux déclarant utiliser cette technologie.

Pourtant, environ quatre développeurs sur cinq ont déclaré s’inquiéter de l’utilisation éthique de l’IA. Carl Kwoh, PDG de Jam & Tea, a déclaré que l’IA devrait être utilisée de manière responsable aux côtés des créateurs pour valoriser les histoires, et non pour les remplacer.

« Cela a toujours été l’objectif : comment pouvons-nous utiliser cet outil pour créer une expérience qui permette aux joueurs de se connecter davantage les uns aux autres ? », a déclaré Kwoh, qui est également l’un des fondateurs de l’entreprise. « Ils peuvent raconter des histoires qu’ils ne pouvaient pas raconter auparavant. »

Utiliser l’IA pour fournir aux PNJ une infinité de choses à dire est « certainement un avantage », a déclaré Yichao, mais « un contenu sans signification n’est qu’un bruit sans fin ». C’est pourquoi Jam & Tea utilise l’IA – via Gemma 2 de Google et ses propres serveurs sur Amazon – pour donner aux PNJ la possibilité de faire plus que de répondre, a-t-il déclaré. Ils peuvent rechercher des objets pendant qu’ils font leurs courses ou répondre à d’autres PNJ pour ajouter « plus de vie et de réactivité qu’une rencontre typiquement scénarisée ».

« J’ai vu des joueurs transformer notre expérience de shopping en une sorte de simulation de rencontre, en flirtant avec les clients et en faisant réagir les PNJ de manière très réaliste », a-t-il déclaré. « C’était vraiment amusant de voir le jeu réagir de manière dynamique à ce que les joueurs apportent. »

Lors d’une démonstration d’une conversation avec un PNJ dans le jeu « Mecha BREAK », dans lequel les joueurs combattent des machines de guerre, Ike Nnole a déclaré que Nvidia avait fait en sorte que ses « humains » IA réagissent plus rapidement qu’auparavant en utilisant de petits modèles de langage. Grâce à l’IA de Nvidia, les joueurs peuvent interagir avec la mécanicienne, Martel, en lui demandant de faire des choses comme personnaliser la couleur d’une machine mécanique.

« En général, un joueur passe par des menus pour faire tout cela », explique Nnole, responsable marketing produit senior chez Nvidia. « Désormais, l’expérience pourrait être beaucoup plus interactive et beaucoup plus rapide. »

Artificial Agency, une société canadienne d’intelligence artificielle, a développé un moteur qui permet aux développeurs d’intégrer l’IA dans n’importe quelle partie de leur jeu : pas seulement des PNJ, mais aussi des compagnons et des « agents de surveillance » qui peuvent orienter un joueur vers le contenu qui lui manque. L’IA peut également créer des tutoriels pour enseigner aux joueurs une compétence qui leur manque afin qu’ils puissent s’amuser davantage dans le jeu, a déclaré la société.

« Nous aimons présenter cela comme une manière de placer un concepteur de jeu sur les épaules de chacun pendant qu’il joue au jeu », a déclaré Alex Kearney, cofondatrice d’Artificial Agency. Le moteur d’IA de l’entreprise peut être intégré à n’importe quelle étape du cycle de développement du jeu, a-t-elle déclaré.

Brian Tanner, PDG d’Artificial Agency, a déclaré que l’écriture de scénarios pour chaque résultat possible d’un jeu peut être fastidieuse et difficile à tester. Leur système permet aux concepteurs d’agir davantage comme des réalisateurs, a-t-il déclaré, en révélant aux personnages plus de détails sur leurs motivations et leur passé.

« Ces personnages peuvent improviser sur place en fonction de ce qui se passe réellement dans le jeu », a déclaré Tanner.

Il est facile de se heurter aux limites d’un jeu, a déclaré Tanner, où les PNJ répètent sans cesse la même phrase quelle que soit la façon dont les joueurs interagissent avec eux. Mais à mesure que l’IA continue d’évoluer, cela va changer, a-t-il ajouté.

« On aura vraiment l’impression que le monde est vivant et que tout réagit exactement à ce qui se passe », a-t-il déclaré. « Cela ajoutera un réalisme extraordinaire. »