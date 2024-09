L’IA dans le domaine de la cardiologie clinique

Fatima Rodriguez, MD, MPH, cardiologue à Stanford Medicine, a animé la présentation « Utiliser l’IA pour améliorer l’équité en matière de santé » lors du Family Heart Global Summit le 23 septembre 2024 à Dallas, au Texas. La séance portait sur l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans le domaine de la cardiologie.

L’année dernière, l’intelligence artificielle (IA) s’est infiltrée dans la recherche dans de nombreux domaines de la santé, notamment la psychiatrie et la dermatologie. Les cardiologues, comme les psychiatres et les dermatologues, expérimentent également l’IA, comme l’a expliqué Rodriguez lors de sa séance. Par exemple, Rodriguez évalue la capacité de l’IA à diagnostiquer précocement les maladies cardiaques en utilisant des données déjà existantes.

HCPLive s’est entretenu avec Rodriguez lors du sommet des outils d’IA actuellement étudiés dans le domaine de la cardiologie et de la manière dont ces outils peuvent créer des disparités dans la réception des soins. Rodriguez a déclaré que l’implantation de l’IA est la partie la plus difficile, pas la création.

« Nous disons souvent que la découverte est le premier kilomètre, mais en réalité, la transmission aux patients, qui est sans doute la partie la plus importante, est le dernier kilomètre », a-t-elle déclaré.

L’IA dans le domaine de la santé suscite beaucoup d’anxiété, mais Rodriguez sait qu’elle présente de nombreux avantages. L’IA peut permettre aux patients et aux cliniciens de recevoir des informations beaucoup plus rapidement et de manière plus digeste. Rodriguez l’utilise pour traduire des documents dans différentes langues et pense qu’il fonctionne bien en génération.

« La réalité est que cela arrive, et je pense que nous devons apprendre à travailler avec elle et vraiment réfléchir à l’intelligence augmentée. Comment peut-elle prendre en charge certaines des tâches qui nous pèsent en tant que cliniciens et aider nos patients à prendre en charge leur santé s’est un peu améliorée », a déclaré Rodriguez.

Dans le passé, les modèles d’IA n’étaient pas aussi efficaces pour lire les personnes de couleur, et Rodriguez a déclaré que cela pouvait être dû à des biais dans l’algorithme – et il y a toujours des biais. Elle a déclaré que, comme dans le monde réel, les cliniciens doivent être conscients des préjugés existants.

« Ce n’est pas que l’intelligence artificielle soit injuste, c’est que nous vivons dans un monde injuste », a déclaré Rodriguez. « Avec beaucoup de discrimination, beaucoup de préjugés, nous devons en être conscients. Cette technologie d’IA va aboutir à une décision qui pourrait vraiment nuire ou avoir un impact sur nos patients. Nous avons particulièrement besoin d’avoir des garde-fous autour de cela.

Références

Rodriguez, F. Utiliser l’IA pour améliorer l’équité en santé. Sommet mondial Family Heart 2024 le 23 septembre 2024 à Dallas, Texas.