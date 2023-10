L’IA crée une goutte violette visqueuse qui utilise l’air pour marcher

C’est devenu un peu un cliché ces derniers mois pour Chercheurs et ingénieurs en IA pour prétendre qu’ils simplement je ne sais pas vraiment ni ne comprends comment les nouveaux modèles avancés d’intelligence artificielle arrivent à leurs conclusions. Lorsqu’il s’agit de concevoir des robots marcheurs à partir de zéro, au moins un nouveau modèle d’IA a des idées qui font réfléchir diverger du chemin traditionnel de l’évolution.

Des chercheurs de l’Université Northwestern ont récemment fourni un modèle d’IA avec une invite simple : « Concevez un robot capable de marcher ». En quelques secondes, l’algorithme s’est consciencieusement conformé et a craché les schémas d’un robot spongieux, rectangulaire, violet, ressemblant à une goutte, capable de se propulser vers l’avant en utilisant des « impairs »jambes » et le pouvoir de air. Sam Kriegman, professeur agrégé qui a dirigé les travaux sur l’algorithme, dit la goutte qui marche « ne ressemble en rien à aucun animal ayant jamais marché sur la terre ».

Kriegman et ses coauteurs partagé leurs découvertes dans les Actes de l’Académie Nationale des Sciences (PNAS) la semaine dernière. L’IA n’a pas créé un robot marcheur du premier coup. Initialement, il proposait un bloc de la taille d’un savon qui pouvait se tortiller mais ne pouvait pas marcher. Après avoir échoué, l’IA a réitéré sa conception à plusieurs reprises, imitant essentiellement le processus d’évolution qui a duré plusieurs années, mais sur un calendrier beaucoup plus rapide. Pour le contexte, l’IA a opté pour sa conception finale déformée mais fonctionnelle en 26 secondes. Les chercheurs ont qualifié ce processus d’amélioration rapide par l’IA de la conception de ses robots d’« évolution instantanée ».

« L’évolution des robots nécessitait auparavant des semaines d’essais et d’erreurs sur un superordinateur, et bien sûr, avant qu’un animal puisse courir, nager ou voler autour de notre monde, il y a eu des milliards et des milliards d’années d’essais et d’erreurs », a déclaré Kriegman. « C’est parce que l’évolution n’a aucune prévoyance. Il ne peut pas prédire l’avenir pour savoir si une mutation spécifique sera bénéfique ou catastrophique. Nous avons trouvé un moyen de retirer ce bandeau.

L’IA conçoit un nouveau robot à partir de zéro en quelques secondes

Finalement, l’IA a « découvert » les avantages des jambes pour la locomotion et a ajouté des fonctionnalités semblables à celles des jambes. à sa conception même si les chercheurs ne lui ont jamais demandé de le faire. Le chercheur a pris le schéma final de l’IA et en a imprimé en 3D un moule en silicone pour voir s’il fonctionnerait dans le monde réel. Une démonstration vidéo montre des chercheurs pompant de l’air dans le robot qui dilate et contracte ensuite ses jambes. Il ne remportera certainement pas de courses olympiques de si tôt, mais le blob spongieux pourrait en effet avancer de plusieurs pas.

Mais les éléments les plus intéressants des robots générés par l’IA sont peut-être les décisions de conception que leurs créateurs humains ne peuvent pas encore expliquer. Les jambes ont intuitivement un sens, cependant, le robot présente également des trous apparemment aléatoires jonchant son corps. Les chercheurs ne savaient pas exactement ce que ces trous avaient accompli, mais ils ont découvert que le robot était incapable de marcher lorsqu’ils essayaient de les retirer. Les chercheurs affirment que la forme et la texture étranges du robot conçu par l’IA sont également différentes des autres outils précédents créés par des ingénieurs humains. Ce choix de conception unique, notent-ils dans l’article, pourrait amener les futurs concepteurs de robots à remettre en question leurs hypothèses sur les formes réellement les plus efficaces pour accomplir une tâche souhaitée.

« Je pense que lorsque certaines personnes regardent ce robot, elles voient un gadget inutile », a déclaré Kriegman. « Je vois la naissance d’un tout nouvel organisme. »

Bien sûr, tout le monde n’est pas enthousiasmé par les créations étranges et peu orthodoxes de l’IA. Hayao Miyazaki, le fondateur du Studio Ghibli responsable de la création de classiques animés comme Enlevée comme par enchantementa déclaré qu’il était « dégoûté » par la façon dont un générateur vidéo d’IA représentait une figure humanoïde marchant lors d’une présentation en 2016. Dans cet exemple, l’IA a demandé à un zombie animé démembré d’utiliser sa tête pour se déplacer sur le sol.

« Je crois fermement que c’est une insulte à la vie elle-même », a déclaré Miyazaki.