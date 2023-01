L’IA crée des photos de personnes inexistantes lors d’une fête, mais tout s’effondre en y regardant de plus près

L’intelligence artificielle est devenue un sujet controversé sur les réseaux sociaux, en particulier en ce qui concerne l’art généré par l’IA. Un certain nombre d’artistes ont affirmé que leur travail était «volé» pour constituer cet art de l’IA. D’autres ont exprimé leur crainte que l’art de l’IA ne vienne remplacer l’art créé par des êtres humains dans un scénario dystopique. également remarqué dans l’art de l’IA virale, comme trop de dents, des doigts et des mains flous, et d’autres détails qui révèlent leur vraie nature en y regardant de plus près. Maintenant, un utilisateur de Twitter a partagé quelques visuels générés par la plateforme d’IA Midjourney.

Les photos représentent des personnes qui n’existent manifestement pas et qui assistent à une fête à la maison. “Midjourney devient incroyablement puissant – aucune de ces photos n’est de vraies photos et aucune des personnes qu’elles contiennent n’existe”, a écrit l’utilisateur, Miles. les gens sur les images. En y regardant de plus près, tout semblait s’effondrer – des clavicules supplémentaires, des doigts aux dents.

« Je devais être précis afin d’obtenir des personnes IA d’apparence masculine, et même dans ce cas, la variation est un défi. C’est définitivement par défaut les blancs quand vous demandez des “personnes””, a écrit Miles.

L’IA #grosdoigtsetdents Le complexe industriel promeut des normes de beauté irréalistes auprès des jeunes femmes impressionnables du monde entier – c’est normal d’avoir une quantité normale de dents et des mains et des doigts fonctionnels. Ne laissez pas la société vous dire le contraire.— Miles (@mileszim) 14 janvier 2023

N’oubliez pas la clavicule supplémentaire aléatoire – Miles (@mileszim) 15 janvier 2023

Je pense que j’ai compris – l’astuce consiste à mettre à jour votre invite pour affirmer que Dieu est mort, nous l’avons tué, et donc nous seuls sommes responsables des créations tordues issues de nos esprits. pic.twitter.com/JInZI4Awtd— Miles (@mileszim) 13 janvier 2023

“Pourquoi tout le monde me regarde. Pourquoi est-ce que je ne les reconnais plus comme mes amis. Pourquoi sourient-ils avec quatre fois plus de dents que d’habitude” – bart simp-son (@chadsimpington) 15 janvier 2023

De toute évidence, cette fête est une passe difficile pour les utilisateurs de Twitter.

