L’IA contribue à façonner la course à la présidentielle de 2024. Mais pas de la manière que les experts craignaient

WASHINGTON — À l’approche des élections de 2024, les premières depuis la popularisation massive de l’intelligence artificielle générative, Les experts craignaient le pire:les réseaux sociaux inondés de Deepfakes générés par l’IA qui étaient si réalistes que les électeurs déconcertés ne sauraient pas quoi croire.

Jusqu’à présent, rien de tout cela ne s’est produit. Au lieu de cela, les électeurs ont vu quelque chose de bien plus absurde : une vidéo de l’ancien président Donald Trump chevauchant un chat tout en brandissant un fusil d’assaut. La vice-présidente moustachu Kamala Harris, vêtue d’une tenue communiste. Trump et Harris s’embrassant passionnément.

L’IA joue un rôle majeur dans la campagne présidentielle, même si les plus grandes craintes quant à la manière dont elle pourrait menacer l’élection présidentielle américaine ne se sont pas encore matérialisées. Fausses images générées par l’IA Les blagues ricochent régulièrement sur le Web, mais beaucoup d’entre elles sont tellement caricaturales et absurdes que même le spectateur le plus naïf ne pourrait pas les prendre au sérieux.

Pourtant, même ces mèmes peuvent être problématiques. Des photos et des vidéos accrocheuses générées par l’IA, certaines se voulant drôles, sont devenues des outils utiles pour diffuser des messages faux, parfois racistes, à connotation politique claire. Les candidats et leurs partisans font partie de ceux qui les partagent sur les réseaux sociaux.

Par exemple, Trump et nombre de ses alliés ont non seulement promu à plusieurs reprises la théorie du complot sans fondement En annonçant que des migrants haïtiens volaient et mangeaient des chats et des chiens à Springfield, dans l’Ohio, ils ont également diffusé des mèmes générés par l’IA. L’un d’eux, partagé par le compte Truth Social de Trump, le montrait dans un jet de luxe, entouré de chats et de canards blancs. Un autre montrait un groupe de chatons tenant une pancarte sur laquelle était écrit : « NE LES LAISSEZ PAS NOUS MANGER, votez pour Trump ! »

Francesca Tripodi, experte en propagande en ligne, a déclaré que ces images créées par l’IA sont de nouveaux véhicules viraux pour véhiculer des discours anti-immigration séculaires.

« Les mèmes qui amplifient cette affirmation sont tout sauf drôles. Lorsque des élus utilisent ces images pour perpétuer le racisme et la xénophobie, cela pose un énorme problème », a déclaré Tripodi, sociologue à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill.

Les républicains défendent ces images en les qualifiant de plaisanteries légères et de sous-produits de la personnalité de Trump.

« Il existe une culture de la personnalité autour de Donald Trump qui encourage ce genre de style de communication exagéré qui transforme les choses en mèmes comiques », a déclaré Caleb Smith, un stratège républicain. « L’intention est de divertir, pas de tromper. C’est ce que cela devrait être. »

Trump et ses partisans ne sont pas les seuls à créer des mèmes IA, mais ils semblent utiliser des générateurs d’images IA plus que leurs homologues démocrates. Certains utilisateurs de gauche ont publié des images IA se moquant du milliardaire Elon Musk, propriétaire de X et fervent partisan de la campagne de Trump. Les démocrates aussi publié des images générées par l’IA de Trump menotté et poursuivi par la police alors qu’il était au tribunal à Manhattan l’année dernière.

Mais la campagne de Kamala Harris n’a pas cherché à amplifier le contenu généré par l’IA, s’en tenant plutôt aux tendances TikTok et à d’autres mèmes qui ne nécessitent pas de modèles d’IA pour être créés.

« Actuellement, la seule utilisation autorisée de l’IA générative dans le cadre d’une campagne concerne les outils de productivité, tels que l’analyse de données et l’assistance au codage conforme aux normes de l’industrie », a déclaré Mia Ehrenberg, porte-parole de la campagne Harris.

Le porte-parole de la campagne Trump, Steven Cheung, n’a pas répondu aux questions spécifiques de l’Associated Press, mais a déclaré que sa stratégie n’avait pas changé depuis mai, lorsqu’il a fourni une déclaration par courrier électronique affirmant que la campagne n’avait pas « utilisé ou utilisé » d’outils fournis par une société d’IA.

L’utilisation d’images fausses, divertissantes et souvent absurdes pour marquer des points sur le plan politique n’est pas une nouveauté. Mais contrairement aux images bricolées avec Photoshop ou aux caricatures politiques, les images générées par l’IA ont un impact plus fort grâce à leur hyperréalisme et peuvent attirer une nouvelle attention sur un message politique.

Bien que certaines des images liées aux animaux de compagnie à Springfield soient caricaturales et ridicules, beaucoup ont estimé qu’elles perpétuaient une théorie de conspiration préjudiciable sur une communauté qui a depuis reçu menaces à la bombe provoquant l’évacuation des écoles et des bâtiments gouvernementaux.

« Les mèmes qui sont manifestement parodiques sont une chose. C’en est une autre lorsqu’ils sont manifestement destinés à tromper », a déclaré le représentant Adam Schiff, un démocrate californien et critique virulent de Trump. « Et nous voyons déjà la campagne Trump brouiller vraiment les pistes. »

La rapidité et l’accessibilité des outils d’IA générative facilitent la création de contenus politiques originaux qui peuvent générer des clics et des likes. Les générateurs d’images IA étant accessibles à toute personne disposant d’une connexion Internet, ils constituent un moyen peu coûteux et pratique pour les campagnes de répondre aux tendances en ligne et de faire passer un message.

« Les campagnes électorales sont confrontées depuis très longtemps à la désinformation et à la mésinformation.[…]Ce n’est pas un problème nouveau. Mais l’IA permet évidemment de faire ce travail plus rapidement, peut-être de manière plus convaincante, et dans un environnement plus ciblé », a déclaré Teddy Goff, directeur numérique de la campagne de réélection de Barack Obama en 2012.

Paul Ingrassia, commentateur politique et avocat basé à New York, a déclaré qu’il avait créé une image virale de Trump sortant d’une fosse aux lions en quelques secondes en incitant Grok à le faire, puis l’avait insérée dans sa newsletter et envoyée aux membres de l’équipe de campagne de Trump. Le compte Truth Social de Trump a publié la newsletter d’Ingrassia, y compris l’image, ce jour-là.

« J’ai reçu un message de mon contact avec le président et il m’a dit : « Le président a adoré l’image, comment l’avez-vous réalisée ? Qui l’a créée ? ». Et j’ai répondu : « Oh, c’est vrai. Je l’ai faite pour l’article », a déclaré Ingrassia. « Et il m’a dit : « Continuez votre excellent travail, il l’adore ». »

L’utilisation de l’IA à des fins de satire politique et de propagande ne se limite pas aux États-Unis et a été observé lors d’élections allant de l’Indonésie aux Pays-Bas.

Des deepfakes plus sinistres ont également cherché à influencer les élections dans le monde entier. En Slovaquie l’année dernière, des clips audio d’IA se sont fait passer pour le chef du parti libéral parlant de truquer le vote quelques jours avant les élections parlementaires. Lors des primaires du New Hampshire en janvier, des deepfakes audio du président Joe Biden ont été diffusés envoyé par appels automatisés aux électeurs démocratesles exhortant à ne pas voter. L’incident a été rapidement médiatisé et a donné lieu à des accusations criminelles.

L’adoption par Trump des images générées par l’IA contredit certains de ses commentaires passés. Dans une interview sur Fox Business cette année, Trump a qualifié l’intelligence artificielle de « très dangereuse » et « très effrayante » car « il n’y a pas de véritable solution » aux problèmes créés par les avancées technologiques.

Certains républicains s’inquiètent de la manière dont Trump et le GOP utilisent l’IA pour créer des mèmes politiques.

« Je ne m’intéresse pas aux mèmes. Je ne l’ai jamais fait et je ne le ferai jamais », a déclaré Brian Fitzpatrick, représentant républicain de Pennsylvanie dans une circonscription disputée à l’extérieur de Philadelphie. « Je n’y crois tout simplement pas. »

Swenson a fait son reportage depuis New York.

Cet article fait partie d’une série de l’Associated Press, « The AI ​​Campaign », qui explore l’influence de l’intelligence artificielle dans le cycle électoral de 2024.

