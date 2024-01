L’IA complète ironiquement la « Peinture inachevée » de Keith Haring – et les gens la détestent

La peinture inachevée de Keith Haring (à gauche) et la version générée par l’IA qui remplissait les blancs.

Keith Haring était un artiste américain influent connu pour son style artistique distinctif, dynamique et accessible, issu de la culture de rue new-yorkaise des années 1980. Il est décédé tragiquement en 1990 des suites du sida. Un an auparavant seulement, l’artiste influent dévoilait sa dernière œuvre intitulée « Peinture inachevée » (1989). L’œuvre a été intentionnellement laissée partiellement vierge pour symboliser le vide laissé par l’épidémie de VIH. Seul le coin gauche de la toile était rempli d’un motif violet, noir et blanc. Des lignes violettes dégoulinantes saignent du design inachevé.

“Ma vie est mon art, elle est étroitement liée”, a déclaré Haring dans un Entretien de 1989. « Lorsque le sida est devenu une réalité dans ma vie, il a commencé à devenir un sujet dans mes peintures. Plus cela affectait ma vie, plus cela affectait mon travail.

Cette semaine, un utilisateur sur X (anciennement Twitter) posté La dernière œuvre d’art de Haring avec une touche d’originalité : l’espace vide a été rempli à l’aide d’un outil d’IA.

Expérience innocente ou sacrilège de l’IA ?

« L’histoire derrière ce tableau est si triste ! » L’utilisateur X @DonnelVillager écrit dans la légende de l’image. « Maintenant, grâce à l’IA, nous pouvons terminer ce qu’il n’a pas pu terminer ! »

Le message est rapidement devenu viral et a déclenché des réactions négatives alors que des centaines d’amateurs d’art ont réagi furieusement face à l’ironie de tout cela.

« C’est tellement faux. Le fait est que c’est inachevé parce qu’il est mort. Utiliser l’IA pour en finir est une parodie, et vous devriez supprimer ce message », a répondu un utilisateur, tandis qu’un autre a déclaré que tout cela était « dégoûtant, une profanation, un acte de sacrilège ».

Artiste Brooke Peachley a été particulièrement réprimandé dans une interview avec Hyperallergique.

« Non seulement « terminer » le tableau lui ôte complètement sa signification originale, mais cela crache sur les dizaines de milliers d’individus queer qui ont perdu la vie à cause de l’épidémie de sida dans les années 80 et 90. »

Elle ajoute : « Faire cela en utilisant l’IA générative, un programme informatique qui ne peut pas ressentir le poids de ce qu’il fait ni créer avec une quelconque intention humaine, ne fait qu’ajouter au manque de respect. »

Keith Haring photographié avec la « Peinture inachevée » en arrière-plan. Crédit : Galerie nationale du portrait.

D’autres commentateurs ont souligné que l’image générée par l’IA n’est pas seulement une transgression, elle est également tout simplement fausse. Né en 1958, Haring s’est fait connaître grâce à son art public dans les métros, où ses figures dessinées à la craie et ses lignes rythmées ont captivé le public urbain. Les figures humaines sont presque toujours un thème constant dans ses œuvres, la Peinture Inachevée ne fait pas exception. Vous pouvez remarquer plusieurs figurines humaines superposées dans différentes poses dans l’œuvre originale – mais le travail « terminé » de l’IA ne parvient pas à reproduire ces caractéristiques. Ses motifs et lignes aléatoires imitent simplement l’original, une forme sans âme et sans substance.

Mais bientôt, la conversation a pivoté pour aborder les préoccupations éthiques plus larges liées à l’utilisation de l’art de l’IA. Jon Lam, un artiste qui a déjà travaillé pour X-men, Valorant et Overwatch 2, a partagé un document Google contenant plus de 16 000 artistes dont le travail a été récupéré sans leur consentement par le générateur d’art IA Midjourney.

Les développeurs de Midjourney ont été surpris en train de discuter de blanchiment et de créer une base de données d’artistes (qui ont été déshumanisés par les styles) sur lesquels former Midjourney. Cela a été présenté comme preuve pour le procès. Ingénieurs rapides, vos « compétences » ne vous appartiennent pashttps://t.co/wahsNjt5Kz pic.twitter.com/EBvySMQC0P – Jon Lam #CreateDontScrape (@JonLamArt) 31 décembre 2023

Le paysage juridique entourant l’art généré par l’IA reste aussi abstrait que l’art lui-même. Plus récemment, Getty Images a porté devant les tribunaux le populaire générateur d’images IA Stability AI – la résolution ouvrira la voie à de futures batailles juridiques qui suivront certainement.

En réponse à ces dilemmes juridiques et éthiques, certaines organisations ont adopté une position préventive. Getty Images, par exemple, a banni les illustrations générées par l’IA de son portefeuille d’images, tandis que la revue scientifique Nature annoncé il ne publiera pas d’images ou de vidéos créées avec des outils d’IA générative. Ces mesures reflètent l’inquiétude croissante concernant les questions de droit d’auteur et le désir de maintenir l’intégrité du contenu généré par l’homme.

La propriété de l’art généré par l’IA est une autre énigme éthique. Le droit d’auteur appartient-il à l’artiste qui a fourni l’invite, à l’algorithme ou à l’entreprise qui a développé l’IA ? Ce débat est loin d’être réglé, les cadres juridiques ayant du mal à suivre le rythme des avancées technologiques.