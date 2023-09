L’IA Bard de Google peut désormais se connecter à Gmail, Google Docs, Maps, Drive et YouTube

Google a initialement dévoilé son outil Bard AI en réaction instinctive à la popularité soudaine acquise par ChatGPT plus tôt cette année, mais entre-temps, le géant de la recherche a continué à améliorer Bard, que ce soit en ajoutant de nouvelles fonctionnalités ou en élargissant sa portée.

Aujourd’hui, c’est une autre journée de « nouvelles fonctionnalités » à Bardland, avec le lancement des extensions Bard. Google affirme qu’il s’agit d’une « toute nouvelle façon d’interagir et de collaborer avec Bard ». Grâce aux extensions, Bard peut obtenir des informations pertinentes à partir de tous les autres produits Google que vous utilisez probablement quotidiennement, tels que Gmail, Docs, Drive, Maps, YouTube et même Google Flights et Hotels.

Cette extraction d’informations fonctionne même lorsqu’elles se trouvent dans plusieurs applications et services. À titre d’exemple, Google utilise la planification d’un voyage avec vos amis – Bard peut récupérer les dates qui conviennent à tout le monde à partir de Gmail, rechercher des informations sur les hôtels et les vols en temps réel, vous montrer les directions vers l’aéroport sur Google Maps et vous montrer des vidéos YouTube de choses à faire une fois arrivé là où vous allez. Tout cela peut se produire en une seule conversation avec Bard.

Un autre exemple donné par Google consiste à postuler à un nouvel emploi et à utiliser l’outil d’IA pour trouver votre CV sur Drive et le résumer dans un court paragraphe de déclaration personnelle, puis continuer à collaborer sur votre lettre de motivation.

Si vous avez des problèmes de confidentialité, Google note que votre contenu de Gmail, Docs et Drive auquel Bard accède n’est pas vu par les évaluateurs humains, ni utilisé par Bard lui-même pour vous montrer des publicités, ni utilisé pour entraîner le modèle Bard.

À partir d’aujourd’hui, Bard dispose également d’un bouton « Google it », vous permettant de vérifier plus facilement ses réponses. Lorsque vous cliquez sur l’icône G, Bard lira la réponse et évaluera s’il existe du contenu sur le Web pour la justifier. Lorsqu’une déclaration peut être évaluée, vous pouvez cliquer sur les phrases en surbrillance et en savoir plus sur les informations complémentaires ou contradictoires trouvées par la recherche Google.

À partir d’aujourd’hui également, lorsque quelqu’un partage une discussion Bard avec vous via un lien public, vous pouvez poursuivre la conversation avec des questions supplémentaires sur ce sujet, ou l’utiliser comme point de départ pour autre chose.

Enfin, des fonctionnalités telles que le téléchargement d’images avec Lens, l’obtention d’images de recherche dans les réponses et la modification des réponses de Bard, auparavant limitées à l’anglais uniquement, sont désormais disponibles dans plus de 40 langues.

