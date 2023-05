L’IA attire l’attention au sommet du G-7, les dirigeants réclamant des lignes directrices

Comme d’autres personnes, vous pouvez être impressionné par les outils d’IA générative comme ChatGPT et Dall-E, mais également préoccupé par leurs effets potentiels sur la société : vont-ils nous submerger avec un déluge d’informations et d’images convaincantes mais fausses ? Porteront-elles atteinte aux droits de propriété intellectuelle des écrivains, artistes et autres créateurs ? Vont-ils voler nos emplois?

Vous serez peut-être au moins un peu soulagé de savoir que les dirigeants mondiaux et les législateurs semblent prêter attention. Samedi, les dirigeants du Groupe des Sept, ou G-7, nations publié un bulletin à propos de leur sommet cette semaine à Hiroshima, au Japon, avec des préoccupations concernant l’intelligence artificielle aux côtés d’une foule d’autres problèmes internationaux.

Les chefs des pays du G-7 — le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis (plus l’UE) — ont demandé qu’un groupe de travail du G-7 établisse d’ici la fin de l’année le Hiroshima Processus d’IA, pour mener des discussions sur la meilleure façon de gérer les chatbots, les générateurs d’images et d’autres technologies d’IA. Les pourparlers se concentreraient sur l’élaboration d’un cadre international « pour atteindre la vision et l’objectif communs d’une IA digne de confiance », indique le bulletin.

« Ces discussions pourraient inclure des sujets tels que la gouvernance, la sauvegarde de droits de propriété intellectuelle y compris les droits d’auteur, la promotion de la transparence, la réponse à la manipulation de l’information étrangère, y compris la désinformation, et l’utilisation responsable de ces technologies », indique le bulletin.

Bien que l’on ne sache pas exactement ce qui pourrait résulter des pourparlers, l’accent mis par le G-7 sur l’IA est un autre signe que les hauts responsables sont conscients des inquiétudes suscitées par la technologie et hésitent à laisser son développement se poursuivre sans entraves. Le bulletin du G-7 fait suite à d’autres mesures récentes prises par le gouvernement pour examiner et traiter l’IA et ses dangers potentiels.

Cette semaine, un sous-comité du Sénat américain pour la confidentialité, la technologie et la loi a interrogé Sam Altman, PDG du créateur de ChatGPT Open AI, sur les avantages et les inconvénients de l’IA, et Altman a convenu que une sorte de réglementation est nécessaire. Plus tôt dans le mois, la vice-présidente américaine Kamala Harris a rencontré des PDG de la technologie pour discuter des risques de l’IA, et la Maison Blanche a dévoilé une série d’initiatives visant à faire face à ces dangers. Et en avril, l’Union européenne a publié un projet de règles qui régir un large éventail de technologies d’IA.

Depuis que le chatbot IA ChatGPT a fait irruption sur la scène à la fin de l’année dernière, capturant l’imagination des gens avec ses capacités de conversation humaines et ses réponses aux questions, les entreprises technologiques n’ont pas tardé à embarquer. Ils craignent que le fait de ne pas suivre le rythme de l’IA puisse les rendre obsolètes. Microsoft a ajouté un chatbot IA à son moteur de recherche Bing, Amazon a publié un compagnon de codage IA et, plus récemment, Google a révélé sa propre refonte de la recherche IA, l’IA occupant une place de choix lors de la conférence annuelle I/O du géant de la technologie.

Dans leur bulletin, les dirigeants du G-7 déclarent qu’ils travailleront avec des entreprises technologiques et d’autres pour développer des normes d’IA axées sur « l’innovation et la mise en œuvre responsables ». Ils reconnaissent également que la politique gouvernementale n’a pas toujours suivi la croissance rapide de la technologie.

« Nous reconnaissons que, si l’évolution technologique rapide a renforcé les sociétés et les économies, la gouvernance internationale des nouvelles technologies numériques n’a pas nécessairement suivi le rythme », indique le bulletin. « Alors que le rythme de l’évolution technologique s’accélère, nous affirmons l’importance de relever les défis de gouvernance communs et d’identifier les lacunes potentielles. »



