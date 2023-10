Le smartphone est sur le point d’évoluer de manière considérable. Pendant des années, les leaders de l’industrie ont considéré l’arrivée de la 5G et des écrans pliables comme des avancées technologiques qui marqueraient un tournant pour le smartphone.

Aujourd’hui, en 2023, cet enthousiasme s’est déplacé vers l’IA générative, une technologie que des magnats comme Bill Gates, co-fondateur de Microsoft et Sundar Pichai, PDG d’Alphabet Nous pensons qu’elle pourrait être aussi monumentale que l’aube du smartphone et d’Internet lui-même.

L’intelligence artificielle générative, ou IA capable de créer de nouveaux contenus, a envahi le monde de la technologie cette année, façonnant la trajectoire des nouveaux produits de Meta, propriétaire d’Alphabet, Google, Microsoft, Instagram et Facebook, et d’autres grandes entreprises technologiques. Au dernier trimestre 2023, nous avons une meilleure idée de la façon dont ce changement s’étend au smartphone.

L’IA était au centre du lancement du Pixel 8 de Google plus tôt ce mois-ci, alors que la société montrait comment ses algorithmes pouvaient sélectionner les meilleures expressions faciales dans des lots de photos de groupe et les coller facilement dans une image différente. Le prochain processeur pour smartphone du principal fabricant de puces mobiles Qualcomm est conçu pour accélérer les tâches de traitement de l’IA, comme l’a expliqué la société lors de son Snapdragon Summit fin octobre. Et Apple développerait une multitude de nouvelles fonctionnalités pour l’iPhone et d’autres produits qui s’appuient sur l’IA, selon un récent rapport de Bloomberg.

“L’IA est l’avenir de l’expérience smartphone”, a déclaré Alex Katouzian, vice-président senior et directeur général de la division mobile, calcul et XR de Qualcomm, lors de l’événement de l’entreprise. “Et lorsqu’il s’agit de technologie mobile, c’est ce vers quoi nous travaillons depuis plus d’une décennie.”

ChatGPT a lancé la frénésie de l’IA générative à la fin de l’année dernière. Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

ChatGPT et les nouveaux outils de recherche basés sur l’IA de Microsoft et Google ont peut-être été le point de départ de l’IA générative fin 2022 et au premier semestre 2023. Mais il n’a pas fallu longtemps pour que la technologie ait un impact sur l’orientation actuelle et futurs smartphones. L’IA n’est pas nouvelle pour les appareils mobiles ; des fonctionnalités telles que la dictée vocale, la traduction linguistique et la reconnaissance faciale exploitent déjà la technologie. Les iPhones d’Apple, par exemple, disposent d’un moteur neuronal pour gérer les tâches liées à l’apprentissage automatique depuis 2017, à commencer par la génération iPhone X et iPhone 8.

L’IA générative est différente. Il ne s’agit pas nécessairement d’une IA travaillant passivement pour détecter une personne sur une photo ou déverrouiller votre téléphone dès que vous le portez à votre visage. Au lieu de cela, il permet des cas d’utilisation qui semblent nouveaux, qu’il s’agisse de générer de nouveaux fonds d’écran à la demande ou d’ajuster l’expression d’une personne sur une photo.

“Il s’agit vraiment de donner aux utilisateurs le contrôle de l’utilisation de l’IA et de la manière dont ils souhaitent l’utiliser, comment ils souhaitent l’appliquer à leur vie quotidienne”, a déclaré Subhashish Dasgupta de la société d’analyse Kantar, spécialisée dans les secteurs de la technologie et de la santé.

Les Pixel 8 et 8 Pro de Google en sont les plus grands exemples à ce jour. Bien que les deux téléphones incluent des mises à niveau de routine comme un nouveau processeur et un matériel photo légèrement amélioré, ce sont les nouvelles astuces basées sur l’IA des téléphones qui les distinguent.

Une fonction de retouche photo appelée Best Take peut analyser les selfies de groupe que vous avez récemment pris et échanger les expressions faciales entre les images. En d’autres termes, l’IA de Google peut créer la photo parfaite sur laquelle tout le monde sourit, même si ce moment ne s’est jamais produit.

La fonctionnalité Best Take de Google vous permet d’échanger les expressions faciales. Richard Peterson/CNET

Magic Editor utilise également l’IA pour vous permettre de manipuler des photos de multiples façons : vous pouvez vous agrandir ou réduire, créer l’illusion que vous sautez d’une hauteur surhumaine ou même remplacer le sol lui-même.

Ce ne sont là que les derniers exemples de la manière dont Google tente de donner à l’IA une présence plus importante dans nos téléphones. Une autre fonctionnalité, appelée Magic Compose, annoncée par Google lors de sa conférence des développeurs en mai, utilise l’IA générative pour créer des suggestions de réponses aux messages texte ou réécrire les réponses sur un ton différent dans l’application de messagerie de l’entreprise. Le créateur de fonds d’écran IA de Google peut créer de nouveaux arrière-plans pour votre téléphone à partir de zéro, en fonction d’invites.

La fonctionnalité Magic Compose de Google en action Lisa Eadicicco/CNET (capture d’écran)

En 2024 et au-delà, l’IA est sur le point de jouer un rôle encore plus important dans nos smartphones. Qualcomm, qui crée des puces qui alimentent les téléphones de sociétés comme Samsung, Xiaomi et OnePlus, avait clairement l’IA en tête lors du développement de son nouveau processeur mobile Snapdragon 8 Gen 3. Le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, a présenté la vision de l’entreprise sur la façon dont l’IA va changer les smartphones lors de son sommet Snapdragon à Hawaï le 24 octobre.

Le fabricant de puces considère l’IA comme une autre couche qui s’exécute aux côtés du système d’exploitation et des applications du téléphone, capable de comprendre les entrées vocales, textuelles et image et de fournir des suggestions. C’est très différent des assistants virtuels que nous avons connus au cours de la dernière décennie, comme Siri d’Apple, Alexa d’Amazon et Google Assistant. Plutôt que de penser à l’IA au niveau des fonctionnalités individuelles, Qualcomm la considère comme un élément fondamental des opérations quotidiennes de votre téléphone à l’avenir.

“C’est vraiment une sorte d’assistant vocal 2.0”, a déclaré Luke Pearce, analyste principal au sein de la société de recherche et de conseil technologique CCS Insight. “Et c’est beaucoup plus conversationnel, c’est beaucoup plus naturel.”

Qualcomm a annoncé le Snapdragon 8 Gen 3 lors de son Snapdragon Summit. Qualcomm

Lors de son discours d’ouverture, Qualcomm a donné un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler cet avenir. Une vidéo teaser présentait un assistant virtuel capable d’extraire les sujets clés d’un appel téléphonique, de les résumer sous forme de puces, puis de fournir des recommandations. Un autre exemple montre un assistant IA sélectionnant des mots-clés dans un fil de messagerie texte entre deux amis pour fournir de manière proactive des recommandations pour leur rencontre. Un outil de photographie alimenté par le nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 3 de la société vous permettra de zoomer sur une photo que vous avez déjà capturée et de générer plus de détails au-delà du cadre pour donner l’impression qu’elle a été prise avec un objectif grand angle.

“Cela change notre façon de penser les appareils, le [operating system] et les applications, et comment définir réellement une expérience utilisateur”, a déclaré Amon sur scène.

Qualcomm a montré comment l’IA peut résumer les appels téléphoniques lors de sa conférence de presse Snapdragon Summit. Qualcomm

Qualcomm ne perd pas de temps pour se lancer. Il travaille avec Google pour que les modèles d’IA du géant de la recherche puissent fonctionner localement sur les futurs téléphones équipés de Snapdragon. Xiaomi a également dévoilé lors de l’événement son nouveau téléphone Xiaomi 14, qui sera l’un des premiers appareils à fonctionner sur la nouvelle puce de Qualcomm. Mais d’autres marques comme Oppo, OnePlus, Honor et Vivo adopteront également la puce, probablement l’année prochaine. Samsung intègre généralement le dernier processeur de Qualcomm dans la version américaine de ses téléphones phares Galaxy S et pliables Galaxy Z, bien que les appareils Galaxy S23, Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5 fonctionnent sur une version personnalisée du Snapdragon 8 Gen 2.

Pour ne pas être en reste, Motorola s’efforce également d’apporter davantage de fonctionnalités d’IA à ses smartphones. Lenovo, propriétaire de Motorola, est développer un assistant IA pour PC et téléphones qui apprend de votre comportement et peut accomplir des tâches en votre nom, telles que la rédaction de messages et la planification de tâches.

“C’est vraiment une sorte d’assistant vocal 2.0. Et c’est beaucoup plus conversationnel, c’est beaucoup plus naturel.” Luke Pearce, analyste principal chez CCS Insight

Entre le lancement du Pixel 8 de Google et le Snapdragon Summit de Qualcomm, il ne fait aucun doute que le paysage Android en 2024 sera entièrement axé sur l’IA. Mais qu’en est-il de l’iPhone ? Apple discute rarement, voire jamais, de ses futurs produits. Cependant, Mark Gurman de Bloomberg rapporte qu’Apple développe une série de mises à niveau de l’IA pour sa famille de produits, y compris l’iPhone.

Craig Federighi, vice-président senior de l’ingénierie logicielle d’Apple, serait à la tête d’un effort visant à intégrer l’IA dans la prochaine mise à jour majeure de l’iPhone, probablement appelée iOS 18. Apple souhaite intégrer son vaste modèle d’apprentissage des langues dans le logiciel, indique le rapport : qui pourrait apparaître dans l’application de messages Siri et Apple. La suite d’applications d’Apple pourrait également faire peau neuve selon Bloomberg, la société cherchant apparemment à intégrer des listes de lecture générées automatiquement sur Apple Music et des fonctionnalités assistées par l’IA sur Pages et Keynote.

Apple n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNET.

Si un rapport de Bloomberg s’avère vrai, Apple pourrait apporter davantage de fonctionnalités d’IA à Siri. Nelson Aguilar/CNET

Mais pour bénéficier des expériences personnalisées envisagées par des entreprises comme Google et Qualcomm, vous devrez offrir aux géants de la technologie une fenêtre encore plus grande sur votre vie. Après tout, comment ces appareils peuvent-ils fournir des recommandations basées sur vos messages texte ou résumer vos appels téléphoniques sans que l’IA ne soit connectée à vos communications ?

“Ce que l’IA essaie de faire, c’est d’essayer de vous prédire”, a déclaré Amon lors du discours d’ouverture de Qualcomm.

C’est l’une des principales raisons pour lesquelles Qualcomm met en avant les avantages de sa puce Snapdragon 8 Gen 3, qui, selon lui, est suffisamment puissante et efficace pour exécuter des tâches d’IA sur l’appareil localement sans compter sur le cloud. Cela signifie que vos informations n’auront pas à quitter votre téléphone, ce qui est meilleur pour la confidentialité et la sécurité. Il peut également faire des suggestions plus personnelles basées sur votre comportement, les lieux fréquemment visités et d’autres modes de vie sans envoyer ces informations hautement individuelles via le cloud.

Apple adopte une approche similaire en matière de données personnelles. Étant donné que l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2 peuvent traiter les demandes verbales sur l’appareil grâce au nouveau processeur S9 d’Apple, Siri sera en mesure de répondre aux questions liées à la santé sur ces appareils.

“Plus les données sont sensibles, plus elles sont personnelles, plus elles seront traitées sur l’appareil”, a déclaré Pearce.

Cette photo a été retouchée avec l’outil Magic Editor de Google sur le Pixel 8. Mon collègue Patrick Holland a supprimé un rocher géant de cette image pour donner l’impression que les sujets sautaient anormalement haut. Patrick Holland/CNET

Se pose également la question de savoir si l’IA franchira la frontière entre réalité et fiction lorsqu’il s’agit d’images et de vidéos créées sur nos téléphones, comme l’a récemment souligné ma collègue Sareena Dayaram. Des outils tels que Magic Editor et Best Take vont bien au-delà du polissage et de l’édition de photos. Ils changent ce qui se passe dans une image.

“Maintenant, vous donnez beaucoup plus de pouvoir à beaucoup plus de personnes”, a déclaré Dasgupta. “Et il existe donc une opportunité pour qu’il soit utilisé à mauvais escient de bien d’autres manières.”

Qualcomm et Google y ont réfléchi. Le fabricant de puces s’associe à Truepic pour vérifier l’authenticité des images et signaler si elles ont été prises avec l’IA. Google également récemment lancé un outil « À propos de cette image » qui fournit plus de contexte sur l’origine des images qui apparaissent dans les résultats de recherche.

On ne sait pas si ces protections seront suffisantes pour empêcher l’utilisation de l’IA de manière trompeuse ou malveillante. Mais quoi est Il est clair que l’IA va changer la façon dont nous utilisons ce qui est devenu l’appareil le plus important de nos vies, pour le meilleur et, espérons-le, pas pour le pire.

“Il existe peut-être un cas d’utilisation qui n’existe pas encore”, a déclaré Pearce. “Mais cela va bientôt nous surprendre et devenir complètement indispensable.”

Note de la rédaction : CNET utilise un moteur d’IA pour créer des explications sur les finances personnelles qui sont éditées et vérifiées par nos rédacteurs. Pour en savoir plus, voir ce post.