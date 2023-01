L’IA aide un homme à trouver un ours dans le logo de Toblerone après avoir mangé du chocolat pendant trente ans

On pourrait penser que consommer quelque chose pendant longtemps vous ferait tout savoir à l’envers. Trente ans me semblent suffisants pour au moins tout retenir de l’emballage des produits que vous utilisez. Pas pour cet homme cependant. Ce n’est que récemment qu’il a fait une énorme découverte sur le chocolat Toblerone. Le chocolat suisse est connu pour sa forme pyramidale distincte et le goût appétissant du chocolat au lait fourré au miel et au nougat aux amandes. Ce que beaucoup de gens, comme cet homme, ne savaient pas, c’est qu’il y a un ours caché dans le logo de Toblerone. Au crédit de l’homme, l’ours est facile à manquer dans les montagnes. Grâce à l’IA, il a pu le repérer pour la première fois depuis trente ans. Plus que la simple découverte de la créature elle-même, l’homme en a trouvé le sens. “Apparemment, l’ours représente l’ours de Berne car Toblerone est fabriqué à Berne, en Suisse”, a lu son message sur LinkedIn.

Les utilisateurs des médias sociaux s’amusaient à montrer leur intelligence dans la section des commentaires. Ils ont demandé à l’utilisateur de remercier l’intelligence artificielle de l’avoir signalé. Un utilisateur de LinkedIn a écrit : « C’est bien de voir votre algorithme de vision par ordinateur comme le « porteur » de cette nouvelle passionnante, Ralph ! Si vous le supportez encore un peu, il pourrait peut-être déplacer des montagnes »,

“Je peux à peine croire que vous venez juste de le découvrir”, a lu un autre commentaire.

Un autre utilisateur a commenté: «Eh bien, voici un autre fait amusant sur« Toblerone ». Lorsque la société ‘Tobler’ cherchait des formes étranges pour mieux commercialiser et vendre son chocolat, elle a demandé à des agences de fabriquer des modèles de chocolat aux formes étranges mais faciles à casser pièce par pièce. La forme qui a fait partie de leur gamme de produits et qui est vendue jusqu’à aujourd’hui était le premier modèle, appelé “Tobler One”. Devinez d’où vient le nom.

Le chocolat a été créé par Theodor Tobler à Berne, en Suisse, en 1908. Ce n’est pas seulement le logo qui rend hommage à son lieu d’origine, mais aussi la forme de la barre de chocolat. La barre de chocolat lorsqu’elle est brisée ressemble assez à des montagnes. Ils représentent apparemment les Alpes de la Suisse. Le logo est aussi un clin d’œil aux montagnes des Alpes. De plus, tout comme l’utilisateur l’a compris, l’ours dans l’espace négatif fait référence à Berne, en Suisse. La ville est connue pour ses ours.

