L’IA aide les puissants mais nuit aux vulnérables, avertit Mozilla

L’IA est idéale pour les personnes riches et puissantes et pour les géants de la technologie qui tentent d’augmenter leurs profits. Sinon, l’intelligence artificielle et l’automatisation qu’elle permet peuvent être nuisibles, sans but lucratif MozillaComment conclut dans un rapport publié lundi.

“Dans la vraie vie, encore et encore, les méfaits de l’IA affectent de manière disproportionnée les personnes qui ne sont pas avantagées par les systèmes de pouvoir mondiaux”, concluent les chercheurs de Mozilla dans le Rapport sur la santé d’Internet 2022. “Au milieu de la ruée mondiale vers l’automatisation, nous voyons de graves dangers de discrimination et de surveillance. Nous constatons une absence de transparence et de responsabilité, et une dépendance excessive à l’automatisation pour des décisions aux conséquences énormes.”

L’IA, des systèmes entraînés avec de vastes étendues de données complexes du monde réel, révolutionne les tâches informatiques qui étaient auparavant difficiles ou impossibles. Cela comprend la reconnaissance de la parole, la détection de la fraude financière, le pilotage de voitures autonomes, l’identification des oiseaux par leurs chants, la recherche de recettes de béton écologiquement meilleures. Alors que l’IA se répand dans tous les coins de la technologie, les experts s’inquiètent également de ses problèmes.

Mozilla, l’organisation à but non lucratif qui construit le navigateur Web Firefox et défend la confidentialité sur le Web, fait partie de ces critiques. La Les problèmes d’IA de Mozilla mis en lumière comprendre:

Les modèles d’apprentissage automatique reproduisent souvent des stéréotypes racistes et sexistes en raison de biais dans les données dont ils s’inspirent, y compris les forums Internet et les archives de photos.

Les grandes entreprises ne sont pas transparentes sur la façon dont elles utilisent nos données personnelles dans les algorithmes qui recommandent les publications sur les réseaux sociaux, les produits à acheter, etc.

Les systèmes de recommandation peuvent être manipulés pour afficher de la propagande ou d’autres contenus préjudiciables. Dans une étude de Mozilla sur YouTube, les recommandations algorithmiques étaient chargées de montrer aux gens 71 % des vidéos qu’ils ont déclaré regretter d’avoir regardées.

Des entreprises comme Google et Facebook ont ​​des programmes majeurs pour traiter des problèmes tels que le biais de l’IA. Par exemple, Google essaie de améliorer la façon dont les ordinateurs gèrent les tons de peaupour s’assurer que les systèmes représentent mieux les personnes à la peau plus foncée.

Mais Mozilla n’aime pas le fait que Big Tech finance beaucoup de recherches universitaires et que relativement peu d’articles – en particulier parmi les plus cités – se concentrent sur les problèmes sociaux ou les risques de l’IA.

Parmi les suggestions de Mozilla figurent de nouvelles lois. “La réglementation peut aider à mettre en place des garde-fous pour l’innovation qui réduisent les dommages et renforcent la confidentialité des données, les droits des utilisateurs, etc.”, a déclaré Mozilla. Lundi également, Mozilla a publié un podcast en cinq parties sur ses préoccupations concernant l’IA.