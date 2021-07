L’IA aide les chercheurs à calibrer l’image du soleil de la NASA

Les chercheurs utilisent des techniques d’intelligence artificielle (IA) pour calibrer certaines des images du Soleil de la NASA, contribuant ainsi à améliorer les données que les scientifiques utilisent pour la recherche solaire. Lancé en 2010, le Solar Dynamics Observatory (SDO) de la NASA fournit des images haute définition du Soleil depuis plus d’une décennie. L’Assemblage d’imagerie atmosphérique, ou AIA, est l’un des deux instruments d’imagerie sur SDO et regarde constamment le Soleil, prenant des images sur 10 longueurs d’onde de lumière ultraviolette toutes les 12 secondes. Cela crée une mine d’informations sur le Soleil pas comme les autres, mais – comme tous les instruments d’observation du Soleil – l’AIA se dégrade avec le temps et les données doivent être fréquemment calibrées, a déclaré la NASA dans un communiqué.

Pour surmonter ce défi, les scientifiques ont décidé d’examiner d’autres options pour étalonner l’instrument, en gardant un œil sur un étalonnage constant.

L’apprentissage automatique, une technique utilisée dans l’intelligence artificielle, semblait être un ajustement parfait.

Pour commencer, l’équipe enseignerait à l’algorithme à quoi ressemblait une éruption solaire en lui montrant des éruptions solaires sur toutes les longueurs d’onde d’AIA jusqu’à ce qu’il reconnaisse les éruptions solaires dans tous les différents types de lumière.

Une fois que le programme peut reconnaître une éruption solaire sans aucune dégradation, l’algorithme peut alors déterminer l’ampleur de la dégradation affectant les images actuelles d’AIA et la quantité d’étalonnage nécessaire pour chacune.

«C’était le gros problème. Au lieu de simplement l’identifier sur la même longueur d’onde, nous identifions des structures sur toutes les longueurs d’onde », a déclaré le Dr Luiz Dos Santos, physicien solaire au Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, Maryland, et auteur principal de l’article publié dans la revue. Astronomie et astrophysique.

«C’est également important pour les missions dans l’espace lointain, qui n’auront pas la possibilité de calibrer les fusées-sondes. Nous nous attaquons à deux problèmes à la fois. »

Étant donné que l’AIA regarde le Soleil dans plusieurs longueurs d’onde de lumière, les chercheurs peuvent également utiliser l’algorithme pour comparer des structures spécifiques à travers les longueurs d’onde et renforcer ses évaluations.

À mesure que l’apprentissage automatique progresse, ses applications scientifiques s’étendront à de plus en plus de missions.

« Pour l’avenir, cela peut signifier que les missions dans l’espace lointain – qui se rendent dans des endroits où les vols de fusée d’étalonnage ne sont pas possibles – peuvent toujours être calibrées et continuer à fournir des données précises, même lorsqu’elles s’éloignent de plus en plus de la Terre ou de toute étoile. « , a déclaré la Nasa.

