L’IA à l’école : les outils deviennent populaires plus rapidement que les politiques ne peuvent être élaborées

Sans lignes directrices claires concernant l’utilisation de l’IA dans les écoles, les étudiants canadiens du secondaire et du postsecondaire se retrouvent pris dans un dilemme éthique : l’utiliser et potentiellement tricher, ou l’éviter même si cela donne un avantage à leurs camarades de classe.

L’IA générative comprend des outils numériques tels que ChatGPT, Bard, DALL-E, Midjourney et DeepMind qui utilisent des invites pour générer des idées, des recherches, de l’art et de l’écriture.

Plus de la moitié – 52 pour cent – ​​des étudiants de plus de 18 ans ont utilisé l’IA générative pour terminer leurs devoirs ou réussir un examen, même si 60 pour cent d’entre eux estiment que cela constitue de la triche, selon une récente enquête du cabinet de conseil en entreprise KPMG.

KPMG a interrogé plus de 5 000 Canadiens de plus de 18 ans en mai avant l’année scolaire 2023-2024 et a constaté que près de 90 pour cent de tous les élèves qui avaient utilisé l’IA ont vu la qualité de leur travail scolaire s’améliorer, tandis que près de 70 pour cent ont déclaré que leurs notes s’étaient améliorées. L’enquête n’a pas tenté de faire la distinction entre les notes obtenues et d’autres signes indiquant que les étudiants apprenaient davantage ou comprenaient mieux leur matériel de cours grâce à l’utilisation de l’IA.

Quoi qu’il en soit, CJ James, associé et leader national des pratiques d’éducation chez KPMG Canada, a déclaré que les résultats montrent que les outils gagnent en popularité.

Cela signifie que les éducateurs sont confrontés à un nouveau dilemme : ils doivent rapidement développer et communiquer des principes directeurs sur la manière dont les outils doivent être utilisés, tout en décidant également où tracer la frontière entre une utilisation éthique et contraire à l’éthique.

« Les étudiants cherchent vraiment à apprendre les meilleures pratiques autour de l’utilisation de la génération AI », a déclaré James à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mercredi, « et c’est une opportunité pour les éducateurs et les établissements d’enseignement de simplement faire des choses différentes, peut-être d’élargir leur programme en offrant (IA) et parler d’éthique.

Les étudiants interrogés ont exprimé à la fois le désir de voir les outils d’IA générative avoir une place légitime à l’école et la crainte d’être punis pour leur utilisation.

Quatre personnes sur cinq estiment que l’utilisation d’outils d’IA générative deviendra une compétence essentielle à l’avenir, au même titre que des compétences telles que le codage, et 72 % souhaitent des cours sur la façon d’utiliser ces outils plus efficacement.

Pendant ce temps, 57 pour cent ont déclaré craindre d’être surpris en train d’utiliser ces outils et 63 pour cent ont déclaré qu’ils n’étaient au courant d’aucune politique régissant l’utilisation de l’IA dans leur école. Seulement 38 pour cent ont déclaré que leur école avait mis en œuvre ou prévoyait de mettre en œuvre des mesures disciplinaires à l’encontre des élèves qui utilisent l’IA.

Afin de donner aux étudiants la possibilité d’utiliser l’IA de manière éthique – sans tricher, sans commettre de plagiat ou sans se donner un avantage injuste par rapport à leurs pairs – James a déclaré que les établissements d’enseignement doivent développer des politiques d’utilisation responsable qui prennent en compte l’équité, la responsabilité, la confidentialité, la sécurité et fiabilité.

Cependant, alors que les écoles testent différentes politiques et méthodes d’application, certaines échouent, a-t-elle déclaré.

« En travaillant avec un certain nombre d’universités à travers le pays, certaines ont vraiment laissé aux enseignants individuels le soin de définir leurs attentes quant à leur utilisation », a-t-elle déclaré. « Ensuite, il y a d’autres universités qui travaillent directement avec leurs étudiants pour définir leurs lignes directrices. Les universités gèrent cela de différentes manières et établissent des lignes directrices, donc je dirais que c’est certainement un domaine à examiner. »

Selon l’enquête, seuls 36 % des élèves disent à leurs enseignants qu’ils utilisent des outils d’IA générative, et la plupart ne savent pas quelles sont les politiques de leur école ni si l’utilisation de l’IA a des répercussions. En outre, alors que 75 % des personnes interrogées sont de plus en plus enthousiasmées par le potentiel de l’IA à mesure qu’elles l’utilisent, 65 % déclarent s’inquiéter de plus en plus de ce dont elle est capable.

« Cette enquête nous a certainement confirmé que les organisations et les établissements d’enseignement (devraient) vraiment avoir des cadres responsables », a déclaré James, « afin qu’ils puissent mettre en place de bonnes lignes directrices, et que les étudiants se sentent également bien dans ce qu’ils font. et ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas faire.



MÉTHODOLOGIE

KPMG a interrogé 5 140 Canadiens âgés de 18 ans et plus du 17 au 29 mai 2023, à l’aide de la plateforme de recherche en ligne Methodify de Sago, pour évaluer l’adoption et l’utilisation de l’IA générative.

L’enquête comprenait 222 étudiants fréquentant des établissements d’enseignement universitaire, collégial, professionnel ou secondaire. Quarante-six pour cent des utilisateurs de l’IA générative sont des étudiants universitaires, 28 pour cent sont au collège, 13 pour cent sont au lycée, huit pour cent sont des étudiants de troisième cycle ou à temps partiel et cinq pour cent sont dans des études techniques ou commerciales. ou une école professionnelle.