L’IA a aidé à créer le « dernier disque des Beatles », déclare Paul McCartney

LONDRES –

L’intelligence artificielle a été utilisée pour extraire la voix de John Lennon d’une ancienne démo afin de créer « le dernier disque des Beatles », a déclaré Paul McCartney mardi.

McCartney, 80 ans, a déclaré à la BBC que la technologie avait été utilisée pour séparer les voix des Beatles des sons de fond lors de la réalisation de la série documentaire 2021 du réalisateur Peter Jackson, « The Beatles: Get Back ». La nouvelle chanson devrait sortir plus tard cette année, a-t-il déclaré.

Jackson a été « capable d’extraire la voix de John d’un petit morceau de cassette et d’un piano », a déclaré McCartney à la radio BBC. « Il pourrait les séparer avec l’IA, il dirait à la machine ‘C’est une voix, c’est une guitare, perds la guitare’. »

« Donc, quand nous sommes arrivés à faire ce qui sera le dernier album des Beatles, c’était une démo que John avait sur laquelle nous avons travaillé », a-t-il ajouté. « Nous avons pu prendre la voix de John et la rendre pure grâce à cette IA afin de pouvoir mixer le disque comme vous le feriez. Cela vous donne une sorte de marge de manœuvre. »

McCartney a décrit la technologie de l’IA comme « un peu effrayante mais excitante », ajoutant : « Nous devrons simplement voir où cela mène ».

La même technologie a permis à McCartney de « faire un duo » virtuel avec Lennon, qui a été assassiné en 1980, sur « I’ve Got a Feeling » l’année dernière au festival de Glastonbury.

L’auteur-compositeur-interprète devrait ouvrir une exposition plus tard ce mois-ci à la National Portrait Gallery avec des photographies inédites qu’il a prises au début des Beatles alors que le groupe acquérait une renommée mondiale.

L’exposition, intitulée « Eye of the Storm », présente plus de 250 photos que McCartney a prises avec son appareil photo entre 1963 et 1964, y compris des portraits de Ringo Starr, George Harrison et Lennon, ainsi que du manager des Beatles, Brian Epstein.