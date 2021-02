Cela fait plus d’un an que des cas de coronavirus sont apparus pour la première fois à Wuhan en Chine. Ce qui a commencé comme une fièvre mystérieuse en novembre 2019 en Chine a mis le monde en pause dans un verrouillage difficile et incertain d’ici mars 2020. en tant que lanceur d’alerte dans l’affaire.

Il était l’un des huit lanceurs d’alerte qui ont averti les autres médecins de l’épidémie de coronavirus mais ont été réprimandés par la police.

Il a lancé une bombe dans son groupe d’anciens élèves de la faculté de médecine sur la populaire application de messagerie chinoise WeChat selon laquelle sept patients d’un marché de fruits de mer local avaient été diagnostiqués avec une maladie semblable au SRAS et mis en quarantaine dans son hôpital.

Li a expliqué que, selon un test qu’il avait vu, la maladie était un coronavirus – une grande famille de virus qui comprend le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) qui a conduit à 800 décès en Chine et dans le monde en 2003.

Li a dit à ses amis d’avertir leurs proches en privé. Mais en quelques heures, les captures d’écran de ses messages étaient devenues virales – sans que son nom ne soit flou. Il était l’un des nombreux médecins ciblés par la police pour avoir tenté de dénoncer le virus mortel dans les premières semaines de l’épidémie.

Un an après sa mort, les habitants de Wuhan sont reconnaissants à Wenliang d’avoir lancé l’alarme sur l’épidémie avant qu’elle ne soit officiellement reconnue. Wenliang, ophtalmologiste dans un hôpital de la ville, est devenu l’une des personnalités les plus visibles dans les premiers jours de l’épidémie à Wuhan lorsqu’il a essayé de sonner l’alarme sur son apparition, mais a été réprimandé par la police pour avoir «répandu des rumeurs».

Le médecin est décédé le 7 février après avoir contracté l’infection virale alors qu’il traitait des patients atteints de coronavirus à Wuhan. Il y a eu du deuil et de la colère après sa mort alors que des informations faisant état de son intimidation par la police ont émergé alors qu’il tentait d’alerter sur la pandémie.

Alors que le monde et ses collègues se sont souvenus de lui et l’ont honoré, le président chinois n’a fait aucune mention de lui. Lorsque le président Xi Jinping a honoré les «héros» de la «guerre populaire» contre le virus en septembre, il n’a pas été question de la contribution de Li.

Alors que les gens dans les rues autour de l’hôpital de Li disent que la vie dans la ville est en grande partie revenue à son rythme habituel, ils vénèrent toujours Li pour ses actions.

Alors que les journalistes de Reuters se rendaient dans la zone autour de l’hôpital samedi, ils ont été suivis par deux hommes en civil qui se sont identifiés comme «la sécurité du parking de l’hôpital», et les gardes locaux ont empêché un caméraman de filmer l’entrée de l’hôpital.

«Il a été le premier à nous parler du virus», a déclaré Li Pan, 24 ans, propriétaire d’une boutique en ligne.

«Il a dû considérer que l’impact serait énorme, mais il a quand même sonné l’alarme. C’était vraiment courageux », a déclaré Li.

Ji Penghui, un designer de 34 ans, a déclaré qu’il avait entendu parler de l’avertissement de Li dans les premiers jours et s’était précipité pour s’approvisionner en masques avant que les responsables ne parlent ouvertement du virus.

« Le public le reconnaît fermement, et personnellement, je pense qu’il devrait recevoir plus d’honneurs officiels, plutôt que d’être traité comme ce qu’il a fait est déjà du passé », a déclaré Ji.

Ji a déclaré que le gouvernement avait commis des erreurs au début, mais qu’il l’avait bien géré depuis.

Une équipe de l’Organisation mondiale de la santé est actuellement à Wuhan pour rechercher les premiers stades de l’épidémie et se prépare à présenter ses conclusions, a déclaré vendredi à Reuters un membre de l’équipe Dominic Dwyer.

L’équipe a visité le vaste marché de gros de Huanan Seafood, où le virus est apparu pour la première fois, ce qui a conduit à une pandémie qui a infecté plus de 105 millions de personnes et tué près de 3 millions dans le monde.

Le site du marché est fermé au public depuis le début de l’année dernière.

Les origines du virus sont devenues très politisées, et certains diplomates chinois et médias d’État ont soutenu les théories selon lesquelles le virus serait potentiellement originaire d’un autre pays.

Alors que Qian Wende, 80 ans, a déclaré ne pas savoir d’où venait le virus, il considère Li comme un héros.

«Nous devrions commémorer sa contribution à la lutte contre la pandémie», a-t-il déclaré.

